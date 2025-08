Protesto na BR-101: moradores da Guabiraba realizam protesto em razão de uma abordagem policial contra um jovem com neurodivergência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Imagens registradas por transeuntes mostram quem ambas as vias, tanto no sentido Paulista quanto Recife, estão interditadas por chamas

Um protesto na BR 101 foi registrado na tarde desta sexta-feira (1°), por volta das 12h30, no bairro da Guabiraba, próximo ao CT do Náutico.

Imagens registradas por transeuntes mostram quem ambas as vias, tanto no sentido Paulista quanto Recife, estão interditadas por chamas.

De acordo com informações, o protesto acontece devido a uma abordagem truculenta de policiais militares contra um jovem com neurodivergência, na noite de ontem (31), no bairro da Guabiraba.

Como aconteceu?

Segundo a Polícia Militar, uma equipe de motopatrulhamento do 11º BPM abordou dois jovens que estavam em uma região conhecida pelo tráfico de drogas. Um dos homens conseguiu fugir.

A polícia aponta que durante a abordagem, foi encontrado R$ 44,00 com o jovem e, após uma varredura no local, encontrou 47 bigs de uma substância parecida com maconha.

De acordo com a PM, a família do homem e populares partiram em defesa dele, tentando impedir a condução da ocorrência.

Em um vídeo gravado pela família do jovem, é possível ouvir pessoas falando que ele teria apanhado dos policiais e que por isso haveria uma manifestação.

Tanto o jovem quanto sua irmã, que, segundo a Polícia, tentou agredir os PMs, foram conduzidos à delegacia. O transtorno psicológico também está sendo averiguado.

Em nota, a polícia militar afirma que "quanto à conduta dos policiais, caso haja indícios de irregularidade, serão adotadas as medidas cabíveis após a devida apuração".

Saiba como se inscrever na newsletter JC