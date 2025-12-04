Resumo das novelas, 05.12: Maria Alessandra e Otávio se beijam em 'Coração Indomável'
Maria Alessandra diz a Otávio que o ama, eles se beijam. Ele diz ser capaz de fazer qualquer coisa por amor. Confira o resumo das novelas
Clique aqui e escute a matéria
SBT/TV JORNAL
Esmeralda
Não haverá exibição do capítulo
Rubi
Não haverá exibição do capítulo
(17h45) Coração Indomável
No bar do cassino, Otávio diz a Maria Alessandra, que se ela pedisse, ele deixaria Dóris, porque a ama mais que a outra. Maria Alessandra diz a Otávio que o ama, eles se beijam. Otávio diz a Maria Alessandra ser capaz fazer qualquer coisa por seu amor. Ela pede que ele diga isso á Dóris. Maria Alessandra diz a Otavio que o governador lhe propôs casamento e que a menos que Dóris a peça de joelhos, aceitará o pedido, ainda que ame Otávio. Esther diz a Jose Antonio que está grávida. Lucia diz a Ofélia que pensa em vender a fazenda para poder ir atrás de Miguel. Jose Antonio diz a Esther que se ela vai ser sua esposa terá que renunciar a todas suas mordomias, e completa dizendo que finalmente conseguiu tirar completamente Maricruz de seu coração e que quando ela voltar á fazenda se surpreenderá em vê-los casados. Otávio diz a Dóris que quando eles se casarem, o governador e Maria Alessandra também o farão, e que se eles romperem o relacionamento, eles seguirão o exemplo. Lucia diz a Esther que venderá os cavalos e já não precisará mais dos serviços de José Antonio. Esther diz a Lucia sobre sua gravidez. Dóris diz ao governador que não permitirá que ele se case com Maria Alessandra. Carol reclama com Maria Alessandra, e diz que pela nova lei de Ilha Dourada não venderá mais suas ações. Karim oferece ao governador um alto valor em dólares em troca de poder comprar as ações de Carol. O governador pede um tempo para pensar. O governador pensa em aceitar a oferta de Karim e sendo Maria Alessandra sua esposa, convenceria ela a também vender suas ações.
(21h) A-Mar
Sergio se encontra com seu pai e confessa que descobriu recentemente que tem uma filha chamada Azul, ele comemora a notícia e reitera que toda a sua fortuna passará para suas mãos quando ele o vir formar uma família. Valentín aceita na frente de Perla que a ama, e ela não hesita em reiterar que também sente o mesmo. Valentín garante a Perla que não pode trair seu amigo Pascual, e é por isso que ele a vê como uma “mulher proibida”. Perla confessa a Brisa que não pode continuar com Pascual agora que sabe o que Valentín sente por ela.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Cruel Istambul
Nedim sonha com Cemre. Agah surpreende o sobrinho com uma carteira de presente. Ceren faz exames para checar a saúde da criança e Nedim a acompanha. Na consulta, é revelado que o filho que ela espera é um menino. Cemre afronta a irmã. Agah vai até Ceren para avisar que ela deve ficar longe dele e de Nedim. A médica procura convencê-lo a não agir movido pelo ódio.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
RECORD – CANAL 9
(21h) Mãe
Zeynep é, oficialmente, uma fora da lei. Sule se desespera entre o desprezo do marido e o sequestro da filha.
(22h) Reis
Rei Davi dá uma ordem para que Joabe faça uma missão para ele. O guerreiro fiel vai até Gesur buscar Absalão de acordo com as vontades do monarca de Israel. Hagite fica expremamente revoltada e culpa Bateseba por tudo de ruim que acontece na vida de Davi. As duas mulheres do rei se estranham. Adonias se enche de coragem e vai até a casa de Benaia. Ao chegar ao local, ele pede Abisague em casamento.
REDE GLOBO
(18h25) Êta Mundo Melhor!
Candinho tem uma piora em sua saúde, e Túlio e Lauro se preocupam. O teste de gravidez de Sônia resulta positivo, e Estela conclui que os primeiros exames foram trocados. Margarida e Manoela estranham os presentes que Cunegundes dá para Joaquim. Haydée percebe que Lúcio arrancou algumas páginas do diário de sua mãe. Estela alerta Dita sobre a piora de Candinho. Francine finge ser Maria Divina e engana Zé dos Porcos. Sandra atira seu carro contra Zulma, e Ernesto impede que a prima seja atropelada. Zenaide leva Zulma ao hospital e confessa que a patroa nunca esteve grávida. Dita comemora a confirmação da falsa gravidez de Zulma e afirma a Candinho que nada irá separá-los.
(19h40) Dona de Mim
Jaques engana Leo usando o celular de Filipa. Ryan e Kami comemoram o sucesso da nova música do artista. Leo confronta Danilo sobre o assassinato de Abel na frente de Manuel e Peter. Sem saber que Jaques está com o celular de Filipa, Leo manda uma mensagem para a amiga. Leo pede apoio a Marlon, e os dois acabam se beijando. Samuel confronta Jaques e acaba quebrando o celular de Ricardo, mas consegue capturar o chip do aparelho. Marlon conversa com Danilo. Leo decide continuar com sua marca na Boaz. Danilo desconfia do que Jaques possa ter feito contra Filipa. Romano pressiona Lucas. Danilo pede que Pam lhe dê a chave da casa de Filipa.
(21h20) Três Graças
Zenilda vê Rogério na rua e fica em choque. Arminda a empurra na frente de um ônibus.O motorista consegue frear e Zenilda acusa Arminda de ter a empurrado. Viviane avisa para Gerluce que Júnior pesquisou antiquários para a compra da estátua. Júnior conversa com Feliciano, que lhe informa que a verdadeira estátua Três Graças tem um desenho de uma aranha escondida. Ferette disfarça sua tensão, e tenta acalmar Zenilda depois que a esposa conta que viu Rogério. Rogério conta a Claudia que Zenilda o viu na rua. Júnior conta a Gerluce e Viviane que Feliciano tem uma loja que usa como disfarce pra aceitar mercadorias roubadas. Lorena pede a Juquinha que lhe dê informações do inquérito sobre a morte de Rogério. Arminda fica aterrorizada ao entrar no quarto e ouvir a voz de Rogério.