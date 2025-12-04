fechar
Entretenimento | Notícia

Programação da TV, 05.12: 'O Povo na TV' traz as denuncias da população

O programa 'O Povo na TV', apresentado por Anne Barreto, traz as denuncias e notícias de Pernambuco. Confira a programação completa da TV

Por JC Publicado em 04/12/2025 às 14:54 | Atualizado em 04/12/2025 às 15:00
Anne Barretto, apresentadora do O Povo na TV
Anne Barretto, apresentadora do O Povo na TV - Heudes Regis / Especial para o JC

TV Jornal / SBT 2

  • 04:45 – SBT News – Manhã
  • 06:30 – Primeiro Impacto PE
  • 07:30 – SBT Manhã
  • 08:30 – Bom Dia & Cia com Patati Patatá
  • 09:30 – Primeiro Impacto
  • 11:00 – Cotidiano
  • 11:30 – TV Jornal Meio Dia
  • 13:00 – Turma do Barra
  • 13:30 – Sorteio da Copa do Mundo 2026
  • 15:30 – Fofocalizando
  • 16:45 – Casos de Família
  • 17:45 – Coração Indomável
  • 18:30 – O Povo Na TV
  • 19:45 – SBT Brasil
  • 21:00 – A-Mar
  • 22:15 – Programa do Ratinho
  • 23:15 – Tela de Sucessos: O Melhor Natal
  • 01:00 – The Noite
  • 02:00 – Operação Mesquita
  • 02:30 – SBT Podnight
  • 03:15 – SBT Notícias

TV Tribuna / Band 4

  • 04:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 07:00 – Valor da Vida
  • 08:00 – Agro Band
  • 08:15 – Igreja Internacional da Graça de Deus
  • 08:35 – Bem Você
  • 09:00 – Bora Brasil
  • 11:00 – Jogo Aberto
  • 12:00 – Jornal da Tribuna
  • 13:10 – Jogo Aberto Pernambuco
  • 14:00 – Hora da Treta
  • 14:30 – Melhor da Tarde
  • 16:00 – Brasil Urgente
  • 17:30 – Brasil Urgente Pernambuco
  • 18:50 – Jornal da Tribuna – 2ª Edição
  • 19:20 – Jornal da Band
  • 20:30 – Cruel Istambul
  • 21:25 – Show da Fé
  • 22:20 – Perrengue do Dia
  • 22:45 – Melhor da Noite
  • 00:00 – Jornal da Noite
  • 01:00 – Esporte Total
  • 02:00 – Fórmula Band
  • 02:45 – +Info
  • 03:00 – Jornal da Band (R)
  • 04:00 – Estação Cinema: Expresso do Amanhã

RedeTV! / Canal 6

  • 05:00 – Igreja Internacional da Graça de Deus
  • 08:30 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 09:30 – Ultrafarma
  • 10:00 – Manhã com a Gente
  • 10:45 – Fica com a Agente
  • 12:00 – Bola na Rede
  • 12:50 – Elas em Jogo
  • 13:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 15:00 – A Tarde é Sua
  • 17:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 18:00 – Brasil do Povo
  • 19:50 – RedeTV! News
  • 20:30 – Igreja Universal da Graça de Deus
  • 21:30 – TV Fama
  • 22:45 – Operação de Risco
  • 00:30 – Leitura Dinâmica
  • 01:00 – Madrugada Animada
  • 03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV Guararapes / Record 9

  • 06:30 – Balanço Geral PE
  • 08:30 – Fala Brasil
  • 09:35 – Hoje em Dia
  • 11:00 – Balanço Geral PE
  • 14:40 – Vem Pernambuco
  • 15:30 – A Escrava Isaura
  • 16:30 – Cidade Alerta
  • 18:00 – Cidade Alerta Pernambuco
  • 18:05 – Esporte Record Pernambuco
  • 18:15 – Cidade Alerta Pernambuco
  • 19:20 – Jornal Guararapes
  • 19:55 – Jornal da Record
  • 21:00 – Mãe
  • 22:00 – Reis
  • 22:30 – A Fazenda
  • 23:00 – Quilos Mortais
  • 00:30 – Jornal da Record
  • 00:45 – Programação IURD

TVU / TV Brasil 11

  • 06:00 – Olhar Independente
  • 06:30 – Bem Viver
  • 07:00 – TV Brasil Animada
  • 12:30 – Stadium 1º Tempo
  • 12:45 – Repórter Brasil Tarde
  • 13:30 – Bem Bahia
  • 14:00 – Brasil Visto de Cima
  • 14:30 – Parques do Brasil
  • 15:00 – Fronteiras
  • 15:30 – Expedições
  • 16:00 – Sem Censura
  • 18:00 – Brasil Visto de Cima
  • 18:30 – Stadium
  • 19:00 – Repórter Brasil Noite
  • 20:00 – Sangue Oculto
  • 21:00 – Sessão de Cinema: A Vingança Está na Moda
  • 23:00 – Se Avexe Não
  • 23:30 – Sem Censura
  • 01:30 – Sangue Oculto
  • 02:30 – Se Avexe Não
  • 03:00 – Sessão de Cinema: A Vingança Está na Moda
  • 05:00 – Brasil Visto de Cima

TV Globo 13

  • 04:00 – Hora Um
  • 06:00 – Bom Dia Pernambuco
  • 08:30 – Bom Dia Brasil
  • 09:30 – Encontro com Patrícia Poeta
  • 10:35 – Mais Você
  • 11:45 – NE1
  • 12:40 – Globo Esporte
  • 13:00 – Jornal Hoje
  • 13:55 – Sorteio dos Grupos da Copa do Mundo 2026
  • 15:40 – Sessão da Tarde: Pai em Dose Dupla 2
  • 17:30 – Rainha da Sucata
  • 18:25 – Êta Mundo Melhor!
  • 19:10 – NE2
  • 19:40 – Dona de Mim
  • 20:30 – Jornal Nacional
  • 21:20 – Três Graças
  • 22:25 – Globo Repórter
  • 23:15 – Sessão Globoplay: The Equalizer – A Protetora
  • 00:05 – Jornal da Globo
  • 00:50 – Carnatal 2025
  • 02:20 – Conversa com Bial
  • 03:00 – Dona de Mim (R)
  • 03:50 – Comédia na Madrugada
  • 04:20 – Corujão II: Simonal

