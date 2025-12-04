Jornal da Band faz SBT comer poeira e supera 94% dos programas do canal
Clique aqui e escute a matéria
O Jornal da Band consolidou-se como um dos principais produtos da emissora ao atingir um feito notável na medição de audiência. Dados recentes apontam que o noticiário comandado por Adriana Araújo e Eduardo Oinegue tem conquistado um público maior do que 94% dos programas exibidos pela grade do SBT.
Os dados que revelam que o Jornal da Band supera a audiência de quase a totalidade da grade do SBT (ficando atrás, em raras ocasiões, apenas de atrações como o Programa do Ratinho ou A Praça é Nossa e, esporadicamente, do The Voice Brasil), é um indicador claro da força do jornalismo na Band.
O Jornal da Band tem mantido médias na casa dos 3 a 4 pontos na Grande São Paulo, em contrapartida, grande parte da programação do SBT, incluindo seus telejornais e novelas da tarde, tem registrado médias inferiores a 3 pontos no mesmo período.
O sucesso do noticioso se dá em meio a uma profunda crise de audiência e identidade no SBT. A grade da emissora, que passa por constantes reformulações, ainda não conseguiu encontrar o equilíbrio necessário para fidelizar o público, especialmente no horário nobre e vespertino, onde a concorrência com a Band tem sido acirrada.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br