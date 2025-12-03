Resumo das novelas 04/12: Graziela entra no quarto de Adrian e os dois se beijam

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(13h45) Esmeralda

Florzinha avisa que José Armando chegou. Ele não percebe nada. Rodolfo pergunta a José Armando se alguém o está fazendo esquecer do compromisso assumido com Graziela. Graziela pede desculpas a Esmeralda pela discussão no dia do rodeio e não percebe que Esmeralda é cega. Graziela entra no quarto de Adrian. Os dois se beijam. Dominga pergunta a Crisanta se Rodolfo e Branca estão com data de partida para a capital.

(14h30) Rubi

Sonia comunica Tiago que não trabalhará mais com ele e Tiago, furioso, diz a Sonia que ela é e sempre será sua, diz também que ela só tem um caso com Alessandro porque ele permite e deixa claro que ninguém o abandona se ele não quiser. Rubi diz para Toledo que Caetano já está preso e, em tom de deboche, comenta que quer ver agora ele vai continuar se vangloriando de sua felicidade com Cristina. Toledo, perplexo, diz a Rubi que ela não poderia suporta a felicidade de sua irmã. Rubi fica furiosa quando Sonia diz que passou a noite com Alessandro. Rosário tenta evitar que a filha se encontre com Tiago. Rubi, cínica, pede à mãe que não se meta na sua vida. Alessandro procura Rubi e diz que sua mãe lhe pediu que a impedisse de se encontrar com Tiago mas se ela quiser ser mais uma na vida dele então a deixará ir. Rubi cai, bate a cabeça e fica inconsciente.

(17h45) Coração Indomável

Dóris diz ao governador que Otávio irá pedir a ele sua mão em casamento e ele terá que concedê-la. Maria Alessandra se oferece para comprar as ações de Carol. Mais ela nega. Dóris diz ao governador que é capaz de renunciar o amor que sente por Otávio se o pai não se casar com Maria Alessandra. Em Ilha dourada, Aracely diz a Teobaldo que ela e Eduardo são noivos. Otávio diz a Eduardo que não está apaixonado por Dóris. No escritório do governador, ele diz a Otávio que quer uma oficialização da relação entre ele e Dóris. Maria Alessandra pede a Raiza que siga colaborando com ela no cassino. Otávio diz ao governador que não pode formalizar sua relação com Dóris porque ele não é um bom partido para ela. O Governador diz a Otávio que quer que ele se case com Dóris para que assim possa se casar com Maria Alessandra. Raiza se oferece para averiguar o real motivo da ida de Miguel para Ilha Dourada, e que acredita que ele deve ter matado alguém. Otávio lê um e-mail de Lucia, em que ela pede ajuda pela situação de Esther e José Antonio. Otávio diz a Miguel, que se ele não for a fazenda, Lucia terá que viajar a Ilha Dourada. Miguel diz que não está preparado para voltar. Maria Alessandra chama o governador no Cassino. Eduardo chega a uma loja de antiguidades, Aracely pede que ele se finja interessado em um relógio. No Cassino, o governador e Maria Alessandra conversam, Otávio entra e ela rapidamente abraça o governador. Raiza diz a Carol que mesmo que ela venda suas ações, seguirá no Cassino.

(21h) A-Mar

Gabriel assina os documentos entregues a ele por Adriana, sem imaginar o que Sergio já está preparando contra ele. Gabriel e Brisa chegam à casa onde Iker está morando, mas quando tentam falar com ele, são descobertos por Fran. Sergio surpreende Estrella ao lhe dizer que quer dar seu sobrenome a Azul, mesmo que isso signifique que seu pai o deserdará. Azul escreve uma carta emocionada para Iker, na qual expressa seu desejo de se reunir com Gabriel e de que eles possam voltar a jogar em breve.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul

Agah se desespera com o sumiço de Damla. Seher confessa a Neriman que discutiu com Nedim sobre Ceren. O primo de Cenk pergunta por que ele não o encara. Civan e Damla passam a noite lado a lado. Cenk e Cemre vão atrás de Civan e Damla. Cenk leva Damla de volta para o casarão. Agah devolve a aliança para Seniz.



RECORD – CANAL 9

(21h30) Mãe

Cahide e Serap marcam uma conversa com Gamze. Gamze fica desconfiada e diz já não sentir qualquer amor por Mert.

Reis

Não haverá exibição do capítulo

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!

Sandra se irrita com Zulma. Simbá chantageia Ernesto para não contar o que sabe sobre Samir. Túlio reafirma sua paixão por Estela. Celso visita Candinho e afirma que, quando o primo despertar, revelará que Samir é Júnior. Mesmo desacordado, Candinho reage à conversa de Celso, e Túlio o estabiliza. Ernesto gosta de Simbá, e Sandra se desespera. Cunegundes chega a São Paulo. Jocasta se insinua para Quinzinho. Zé dos Porcos teme ter perdido Maria Divina. Ernesto e Simbá fazem um acordo. Anabela diz a Estela que não quer mais ir à escola. Dita, Picolé e Policarpo sofrem com o estado de Candinho

(19h40) Dona de Mim

Tânia revela a Filipa a verdade sobre a morte de Abel, incriminando Danilo e Jaques. Filipa confronta Danilo, que confirma a versão de Tânia. Filipa pede que Danilo a acompanhe à delegacia, e o rapaz hesita. Bárbara treina Lucas a seu modo. Leo pergunta a Samuel se ele está namorando Vivian. Filipa conta para Samuel e Leo o que descobriu sobre o assassinato de Abel. Danilo alerta Jaques sobre o conhecimento de Filipa. Jaques consulta Elias para se proteger das acusações da família. Samuel procura pelo celular de Ricardo. Jaques arma para Filipa e consegue interná-la em uma clínica psiquiátrica.

(21h20) Três Graças

Gerluce e Paulinho trocam juras de amor. Lígia fica preocupada ao tomar o último remédio que Viviane comprou. Jorginho não confirma para Bagdá se é seu pai. Gerluce avisa a Viviane que antecipará sua volta a fim de executar o plano de expropriação. José Maria demonstra sua preocupação a Viviane com relação à saúde dos pacientes da Chacrinha. Claudia avisa a Rogério que Gerluce deixou a casa de praia, e garante que ninguém desconfia de que ele esteja vivo. Zenilda nota que Arminda também está preocupada com os boatos sobre os remédios. Gerluce conta para Lígia e Joélly sobre sua viagem.

