Resumo das novelas 29/07: Joélly se recorda de ter visto Jorginho na igreja, em Três Graças

Êta Mundo Melhor!
Não haverá exibição
Dona de Mim
Não haverá exibição
(21h20) Três Graças
Paulinho fica decepcionado quando Gerluce nega seu convite. Samira disfarça a tensão quando fica sabendo por Maggye que Juquinha é policial. Joélly se recorda de ter visto Jorginho na igreja. Jorginho descobre que Raul é o pai do filho de Joélly. Leonardo se sente acuado diante das perguntas de Ferette sobre os motivos de sua tristeza.
Juquinha leva Lorena em casa. Pastor Albérico implora a Jorginho para não fazer nada contra Raul. Josefa incentiva Gerluce a viajar com Paulinho. Gerluce avisa a Paulinho que decidiu ir para a casa de praia com ele. Gerluce demonstra para Josefa que hesitou em aceitar o convite de Paulinho. Macedo diz a Ferette que ainda não sabe o que aconteceu com Claudia. Misael repreende Joaquim por evitar Lígia. Joélly pergunta a Jorginho se ele é seu pai.