Resumo das novelas 29/07: Joélly se recorda de ter visto Jorginho na igreja, em Três Graças

Josefa incentiva Gerluce a viajar com Paulinho. Gerluce avisa a Paulinho que decidiu ir para a casa de praia com ele. Confira resumo completo

Por JC Publicado em 28/11/2025 às 18:24
Joélly e Gerluce em "Três Graças"
Joélly e Gerluce em "Três Graças" - Reprodução/Globo

Rede Globo

(21h20) Três Graças

Paulinho fica decepcionado quando Gerluce nega seu convite. Samira disfarça a tensão quando fica sabendo por Maggye que Juquinha é policial. Joélly se recorda de ter visto Jorginho na igreja. Jorginho descobre que Raul é o pai do filho de Joélly. Leonardo se sente acuado diante das perguntas de Ferette sobre os motivos de sua tristeza.

Juquinha leva Lorena em casa. Pastor Albérico implora a Jorginho para não fazer nada contra Raul. Josefa incentiva Gerluce a viajar com Paulinho. Gerluce avisa a Paulinho que decidiu ir para a casa de praia com ele. Gerluce demonstra para Josefa que hesitou em aceitar o convite de Paulinho. Macedo diz a Ferette que ainda não sabe o que aconteceu com Claudia. Misael repreende Joaquim por evitar Lígia. Joélly pergunta a Jorginho se ele é seu pai.

