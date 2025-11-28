Globo se assusta com audiência pífia de Três Graças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A novela Três Graças, de Aguinaldo Silva, está de mal a pior. O drama de Gerluce (Sophie Charlotte) não faz parte do pódio de programa mais visto da emissora. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

Entre 17 e 22 de novembro, segundo os dados do Kantar Ibope, a média da trama é de 22, 1 pontos. A novela apanhou de Dona de Mim e do Jornal Nacional, que tiveram 23 pontos.

A novela, apesar de tudo, tem sido elogiada pelo público. Segundo as pesquisas, a mocinha de Sophie Charlotte conquistou o público. O romance de Gerluce e Paulinho (Romulo Estrela) caiu no gosto do público. Até a vilã histérica de Grazi Massafera, Arminda, tem agradado ao público.

Até o momento, Três Graças fica no ar até o mês de maio. No seu lugar, entra a novela de Walcyr Carrasco, Quem Ama Cuida.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br