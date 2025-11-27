Resumo das novelas 28/11: José Armando desabafa com Branca e admite namoro forçado em "Esmeralda"
Ainda na novela "Esmeralda", a governanta vê os brincos usados pela jovem cega, os reconhece e conclui ter encontrado a filha perdida de Branca
SBT/TV JORNAL
(13h45) Esmeralda
José Armando desabafa com Branca e admite que namora Graziela apenas por imposição dos pais, mas que agora encontrou o verdadeiro amor. Chega o dia do rodeio. Branca conta a Crisanta que o filho está apaixonado por Esmeralda. A governanta vê os brincos usados pela jovem cega, os reconhece e conclui ter encontrado a filha perdida de Branca. Graziela se aproxima de Esmeralda e se apresenta formalmente como a noiva de José Armando. Rodolfo reconhece a moça, discute com ela e destrói sua barraca.
(15h) Rubi
Rubi confronta Heitor sobre o beijo em Maribel. Nervoso, ele dispensa a ex-noiva e afirma que ama apenas Rubi. Lorena confessa a Raul que está apaixonada por Paco. Artur e Liliam se reencontram; ele revela que sempre a amou e foi separado dela pela família, mas Liliam o dispensa. No hospital, Genaro diz a Heitor que se esforçará para aceitar Rubi e decide devolver o dinheiro. Rosário conversa com Alessandro sobre Heitor, e o médico alerta Rubi sobre as verdadeiras intenções de Tiago. Durante um jantar, Tiago acaricia as pernas de Rubi por baixo da mesa, olhando cinicamente para Heitor.
(17h45) Coração Indomável
Maria Alessandra avisa Joaninha que se casará com o Governador. Dóris é informada da proibição de venda do cassino a estrangeiros. O Governador pede Maria Alessandra em casamento, afirmando que só precisa que Dóris se case primeiro. Ela pede um tempo para pensar. No cassino, Raiza incentiva Miguel a jogar e assinar notas promissórias. José Antonio teme a reação dos Narvaez ao seu relacionamento com Esther, mas ela o beija e declara seu amor. Miguel acumula perdas na roleta. Otávio chega com Dóris e a proíbe de hostilizar Maria Alessandra. Esta, por sua vez, convida Otávio para jantar, e ele aceita, mentindo para Dóris que fará a rival desistir do Governador.
(21h) A-Mar
Brisa exige que Gabriel retome o relacionamento como pagamento pelo favor financeiro. Diante da recusa dele, ela o chantageia e revela que Iker não é seu filho. Brisa aceita que perdeu Gabriel, mas jura que ele pagará caro por cada lágrima, desprezo e humilhação que a fez passar.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Cruel Istambul
Cenk conversa com Cemre a respeito da melhora de Nedim. O rapaz relata o acontecimento para a sua médica e é recepcionado por todos ao retornar a moradia dos Karaçay. A família dialoga com a psiquiatra de Nedim. Ceren não quer voltar à residência, mas Neriman a obriga.
RECORD – CANAL 9
(21h) Mãe
Cahide vai para Sapanca, onde fica a casa de campo, preparar uma surpresa para as filhas. Zeynep pega o dinheiro da venda do imóvel e corre para encontrar Cengiz, mas não consegue falar com ele. Cahide fica em choque ao descobrir que a propriedade de Sapanca foi vendida. Zeynep se desespera e pede ajuda a Gonul para localizar Cengiz. A ex-sogra de Gonul aparece na loja e deixa a comerciante sem palavras. Zeynep vai à casa de Rifat e, ao abrir a porta, dá de cara com uma cena aterrorizante. Arrasada, Cahide recrimina a atitude de Gamze e Duru sobre a venda do imóvel. A polícia chega à casa de Rifat e Sinan começa a investigar o caso. Sule sobrevive à tragédia, acorda no hospital e pergunta por Cengiz e Melek. Sinan interroga Sule e diz que ainda não encontraram Melek. Sule se emociona ao ver Cengiz na UTI.
(22h) Reis
Tentando separar uma briga na hospedaria, Golda revela a Joabe quem é o pai de Ashira.
REDE GLOBO
(18h25) Êta Mundo Melhor!
Dita se desespera com o estado de Candinho. Samir dá a Candinho seu amuleto da sorte. Celso ameaça denuncia Olga, Ernesto e Sandra pelo incêndio da fábrica. Túlio confidencia a Estela que a situação de Candinho é crítica. Margarida e Manoela fazem as pazes. Maria Divina pede um tempo a Zé dos Porcos, que decide voltar para o sítio. Sônia pede para refazer o exame de gravidez, e Estela desconfia de Zulma. Ernesto impede que Dita grave a música na rádio. Estela afirma a Dita que desconfia de como Zulma falsificou seu teste de gravidez. Celso diz a Zulma que contará para Candinho que Samir é seu filho. Sandra pensa em atentar contra a vida de Candinho.
(19h40) Dona de Mim
Tânia revela a Samuel que Ricardo tem um vídeo incriminador sobre Jaques. Leo decide ajudar Marlon a estudar. Samuel confronta Jaques no hospital. Jaques sente novamente o perfume de Tânia. Leo fica constrangida ao receber Samuel e Marlon ao mesmo tempo em sua casa. Yonã reforça o convite para viajar com Nina. Rosa emociona a todos ao falar sobre o Alzheimer em programa de tevê. Mauro alerta Jaques sobre a presença de Samuel no leito de Ricardo. Rosa se prepara para a nova audiência sobre sua curatela.
(21h20) Três Graças
Ferette comunica a Macedo que investigará José Maria. Samira alerta Xênica sobre Ferette. Lorena tenta confortar Leonardo, se mostrando disponível para ajudar o irmão. Juquinha se oferece para emprestar a casa de praia do pai para Paulinho ir com Gerluce. Joélly surpreende Kéllen e o pastor ao entrar na igreja perguntando pelo pai. Jorginho percebe que Joélly está grávida e se vê obrigado a disfarçar sua identidade para a filha. Gerluce pega a chave do quarto das Três Graças. Viviane expulsa Leonardo da farmácia. Jorginho consegue deter Bagdá, que importunava Raul e Joélly. Viviane marca um encontro com Júnior, Misael e Joaquim. Paulinho convida Gerluce para viajar.