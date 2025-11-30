Resumo das novelas, 1º/12: Branca diz a Crisanta que José Armando está apaixonado por Esmeralda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

SBT/TV JORNAL

Esmeralda (13h45)

José Armando diz que, por imposição dos pais, namora Graziela, mas que agora descobriu o verdadeiro amor. Chega o dia do rodeio. Branca diz a Crisanta que José Armando está apaixonado por Esmeralda. Crisanta reconhece os brincos que Esmeralda está usando e acha que encontrou a filha de Branca. Graziela se apresenta a Esmeralda como noiva de José Armando. Rodolfo reconhece Esmeralda, discute com ela e destrói sua barraca.

Rubi (15h)

Heitor, nervoso, diz a Maribel que ama Rubi e é melhor que nunca mais voltem a se encontrar. Lorena confessa a Raul que se apaixonou por Paco. Artur e Liliam se encontram. Ele diz que sempre a amou e explica que seus pais o mandaram para a Europa para separá-los, e que quando voltou da Europa a procurou por todas as partes mas não conseguiu encontrá-la. Liliam diz a Artur que essa história pertence a seu passado e que não pretende voltar a vê-lo. Genaro diz a Heitor que vai se esforçar para aceitar Rubi. Genaro diz a Rubi que vai devolver o dinheiro para Heitor e admite que não deveria tê-la colocado à prova. Rosário pergunta a Alessandro se Heitor é um bom homem. Ele responde que sim mas diz que Rubi é muito ambiciosa e está atrás de mais dinheiro. Alessandro diz a Rubi que Tiago só está interessado em sexo. Durante o jantar Tiago acaricia as pernas de Rubi e, cínico, olha para Heitor.

Coração Indomável (17h45)

Esther diz a José Antonio que começará a estudar, e que não quer ter problemas com Lucia. Esther o beija. Karim, para impressionar Maria Alessandra, pensa em comprar o Cassino. Otávio diz a Maria Alessandra que ele e Dóris são apenas amigos e a beija. Karim diz a Mohammed que está certo que Maria Alessandra ama Otávio e por isso se vingará dela. Otávio declama seu amor a Maria Alessandra. Em seu escritório, Maria Alessandra diz a Miguel que o mudará de cargo, e explica qual será sua nova ocupação, de supervisão no cassino. No quarto de José Antonio, ele e Esther se beijam e vão para a cama. Miguel comenta com Otávio sobre seu novo cargo no Cassino. Carlos diz a Maria Alessandra que uma pessoa está muito interessada em comprar o cassino. Carlos diz a Maria Alessandra que Karim é o interessado em comprar o cassino. Lucia expulsa Esther da fazenda, porém ela se nega a ir dizendo que é feliz naquele local. Maria Alessandra não aceita a oferta de Karim pela compra do Cassino.

Esther diz a Lucia que quer se casar e formar uma família, e não se importa se for junto a José Antonio. Maria Alessandra diz ao governador que Karim pretende comprar o cassino para que ela desapareça da Ilha Dourada e o pede proteção contra Karim porque ele pretende se vingar dela por não ter cedido a seus interesses amorosos. Carlos diz a Carol que Karim está interessado em comprar ações do cassino. A secretária do governador diz a Dóris que o governador cancelou todos seus compromissos apenas para atender uma importante mulher e que ele está com ela naquele momento. Dóris entra furiosa no escritório do governador, vê Maria Alessandra e a ofende. Maria Alessandra dá uma bofetada em Dóris.

A-Mar (21h)

Estrella deixa claro para Azul que não tem intenção de voltar para Sergio, pois está apaixonada por Fabián, sua filha a chama de “egoísta” por só pensar em seus sentimentos e não nos dela. Érika tenta convencer Yazmín de que Estrella não é uma boa mulher para Fabián, mas ela garante que gosta muito dela e não tem nenhum problema. Valentín aproveita o fato de Pascual ter deixado o jantar pronto para surpreender Matilde, no entanto, seu pari chega com Perlita e fica irritado ao ver que ele arruinou o momento romântico deles. Pascual não quer mais que Valentín more em sua casa, então lhe pede que vá para outro lugar, mas ele fica irritado, porque também é dono da propriedade.

TV TRIBUNA/BAND 4

Cruel Istambul (20h30)

Ceren fica abalada com o que ouve de Nedim antes mesmo de se surpreender ao vê-lo diante dela. Enquanto Seniz acredita que seu plano está funcionando perfeitamente, Damla toma uma iniciativa que a atinge diretamente.

RECORD – CANAL 9

Mãe (21h)

Depois do que aconteceu com Turna, Zeynep decide deixar o país com um passaporte falso. Sule deixa o hospital e visita Gonul. Cengiz corre risco de morte.

Reis (22h)

Durante uma batalha complicada contra os Filisteus, rei Davi é ferido e seus soldados ficam preocupados com a situação. Absalão, revoltado com a falta de atitude de seu pai, decide ele próprio punir Amnon pelo que ele fez com irmã. Maaca resolve contar a Tamar sobre a aliança de Talmai com o Aitofel para tomar o trono ocupado por Davi.

REDE GLOBO

Êta Mundo Melhor! (18h20)

Celso garante a Zulma que revelará a verdade sobre Samir a Candinho. Estela e Dita pensam em como descobrir se Zulma realmente falsificou o teste de gravidez. Samir e Picolé pedem que Estela os ajude a levar Policarpo para visitar Candinho no hospital. Lúcio e Tales planejam enganar Ernesto para gravar o disco de Dita, e Olímpia ouve. Quincas questiona Sônia sobre seu bebê. Zé dos Porcos encontra a mala com o dinheiro de Cunegundes. Maria Divina decide se tornar uma estrela da dança e pede ajuda a Tamires. Zulma procura Sandra. Estela e Túlio permitem a entrada de Policarpo no hospital. Samir vibra quando Candinho reage à presença de Policarpo.

Dona de Mim (19h35)

Rosa se prepara para a nova audiência de sua curatela, e Ayla a ajuda. Samuel comenta com Vivian que acredita que Jaques esteja envolvido no acidente de Ricardo. Jaques se aproveita do estado confusional de Rosa, e Ayla se irrita. Jaques ganha a curatela de Rosa, para a revolta de Samuel. Vivian e Samuel se beijam. Telma faz uma proposta de trabalho para Leo e Caco. Jaques obriga Danilo a fazer uma lista de demissões na Boaz. Sofia provoca Marlon, falando sobre Leo e Samuel. Mauro alerta Jaques sobre a presença de Tânia no hospital.

Três Graças (21h20)

Pastor Albérico aconselha Joélly a conversar com Gerluce. Lorena recebe bombons de Juquinha. Xênica conta a Zenilda sobre os boatos da ineficácia dos remédios distribuídos pela Fundação, e a mulher de Ferette decide procurar Viviane. Josefa não gosta da nova cuidadora que substituirá Claudia. Arminda tenta impedir que Gerluce vá embora, ameaçando não contratar Helga como cuidadora de Josefa. Arminda avisa a Helga que irá aceitá-la. Leonardo fica abalado quando Zenilda lhe conta que esteve com Viviane. Gerluce dá as coordenadas para a execução da expropriação da estátua e avisa a Viviane, Joaquim, Misael e Júnior que comunicará o dia em que será realizada.

