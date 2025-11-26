Resumo das novelas 27/12: Liliam e Elisa se confrontam no hospital, em Rubi

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Elisa afirma ser a única esposa de Genaro e dá uma bofetada na rival. Luiz intervém e culpa o pai por enganar as duas; confira resumo completo

SBT/TV JORNAL

(13h45) Esmeralda

Esmeralda pede a Dominga que conte mais detalhes sobre o dia de seu nascimento. A parteira mente e diz que ela nasceu primeiro que José Armando. Durante a comemoração do aniversário de Graziela, José Armando não resiste e decide encontrar Esmeralda. Os dois se encontram na cascata e se beijam. Mais tarde, Branca questiona o filho sobre os preparativos do casamento, e ele confessa ter um motivo para ficar: está apaixonado por outra mulher.

(14h30) Rubi

Liliam e Elisa se confrontam no hospital. Elisa afirma ser a única esposa de Genaro e dá uma bofetada na rival. Luiz intervém e culpa o pai por enganar as duas. Rubi e Maribel voltam a discutir. Heitor e Artur pedem a Maribel que ajude Genaro doando sangue. Rosário visita Rubi e aconselha a filha a mudar de vida, pois nunca será feliz sem amor. Rubi, no entanto, defende sua ambição. Heitor agradece Maribel por ter convencido Artur a fazer a doação de sangue para seu padrinho.

(17h45) Coração Indomável

Esther seduz José Antonio e o beija. Karim planeja comprar o cassino para impressionar Maria Alessandra. Otávio visita a dona do cassino, afirma que ele e Dóris são apenas amigos e a beija, declarando seu amor. Karim, certo de que ela ama o piloto, planeja vingança. Maria Alessandra dá a Miguel um novo cargo de supervisor. José Antonio e Esther vão para a cama. Lúcia expulsa a prima da fazenda, mas Esther se recusa a sair, afirmando que deseja se casar, mesmo que seja com José Antonio. Maria Alessandra recusa a oferta de compra de Karim e pede proteção ao Governador. Dóris invade o escritório do pai, ofende Maria Alessandra e leva uma bofetada. O Governador defende sua protegida.

(21h) A-Mar

Iker pede a Marina que o abrace quando ela sentir falta do filho, sugerindo que o carinho trará paz. Em seguida, ele lhe faz uma forte revelação. Valentin fica irritado ao saber que Perla vai jantar na casa de Pascual. O anfitrião percebe e confronta Valentin sobre seu comportamento nos últimos dias.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul

Agah retorna a mansão com o pedido de separação assinado. Cemre se prepara para a cerimônia. Nedim surpreende a todos chegando arrumado e andando na solenidade. Abalada, Seniz abandona o local. Agah se emociona com a aparição do sobrinho. Cemre chora de alegria pela recuperação de Nedim. Cenk se esforça para convencer Seniz a regressar para a festa. A enfermeira assiste Nedim indo embora. Neriman conta para Ceren que Nedim está fortalecido.



RECORD – CANAL 9

(21h) Mãe

O superintendente de polícia vai à casa de Rifat com uma psicóloga para falar com Melek. A psicóloga faz perguntas e percebe que a menina está amedrontada. Cahide se revolta ao saber que Zeynep está sendo chantageada. Sule confronta a filha sobre a conversa com a psicóloga e perde a paciência com a menina. Ali aconselha Zeynep a não dar dinheiro a Cengiz. Duru sugere que ela e as irmãs vendam a casa de campo para pagar Cengiz. Gonul transfere dinheiro de sua conta para Zeynep e entrega o comprovante à filha. Após uma breve investigação feita por Ali, Zeynep passa a acreditar que a mãe foi capaz de vendê-la para Cahide. Cengiz pressiona Zeynep, e ela avisa que entregará o dinheiro na manhã seguinte.

(22h) Reis

Tamar vai a Hebrom para atender a um pedido do irmão, mas Amnon tem outros planos.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!

Tales anuncia que Candinho e Samir estão dentro da fábrica em chamas, e todos se preocupam. Carmem prevê o pior para Candinho. Dita se desespera com a possibilidade de perder Candinho. Candinho consegue resgatar Samir, e todos comemoram o ato heroico. Celso e Araújo confessam a Asdrúbal que a fábrica não tinha seguro. Candinho passa mal nos braços de Dita, que pede ajuda a Estela. Túlio afirma que o estado de Candinho inspira cuidados. Celso confronta Ernesto e Sandra sobre o incêndio, e se surpreende ao ver Olga com eles. Túlio anuncia a Dita, Zulma, Asdrúbal e todos que o estado de Candinho é grave.

(19h40) Dona de Mim

Filipa consegue despertar a atenção de Rosa e Dalva, que chamam a polícia. Jaques liberta Filipa. Rosa afirma a Filipa que resolverá a situação de Jaques. Sofia comemora a mudança de Filipa. Rosa é chamada para um programa de televisão. Nina se encanta com Yonã. Marlon pensa em estudar Direito. Samuel conversa com Davi e Ayla sobre as atrocidades cometidas por Jaques, mas Davi não acredita no irmão. Leo se surpreende com a decisão de Marlon voltar a estudar. Ao visitar Ricardo, Samuel vê Tânia no hospital.

(21h20) Três Graças

Joélly decide procurar Gerluce no trabalho. Arminda inventa para Gerluce que Claudia não vem mais porque foi ver a família em Minas. Joélly passa mal no ônibus que Gilmar dirige, e o motorista leva a jovem para o hospital. Gilmar liga para Gerluce e avisa que a filha está no hospital, e a cuidadora reconhece a voz do motorista. Gerluce pede a Gilmar para falar com Joélly, e conclui que o motorista realmente ajudou a filha. Arminda se nega a dar um adiantamento para Gerluce ir ao hospital ver a filha, e Raul acaba ajudando a cuidadora. Raul fica desconfortável quando Josefa critica o pai do filho de Joélly. Zenilda diz a Ferette que está preocupada com Leonardo. Júnior comenta com Misael e Joaquim que Gerluce nunca mais falou sobre o plano para ajudar os doentes da Chacrinha. Misael faz um discurso na Chacrinha, chamando a atenção das pessoas para a falsificação dos medicamentos. Viviane, Júnior e Joaquim detêm Misael, que chama a atenção de Bagdá. A médica diz a Gerluce que Joélly teve apenas uma queda de pressão. Gilmar observa Gerluce e Joélly entrando no carro de Paulinho.