Resumo das novelas, 03.12: Adrian beija Graziela em 'Esmeralda'

03.12: Adrian beija Graziela em 'Esmeralda'
Adrian conta ao pai que está apaixonado por Graziela. No quarto dele, os dois se beijam. Confira o resumo completo das novelas
SBT/TV JORNAL
(13h45) Esmeralda
Crisanta diz que Dominga armou tudo para roubar a criança. Dominga lembra que a ideia da troca veio de Crisanta. José Armando entra no consultório de Lúcio e pergunta se Esmeralda pode vir a enxergar um dia. Lúcio diz que não. Adrian conta ao pai que está apaixonado por Graziela. Esmeralda diz a Lúcio que ama José Armando. Ele fica furioso. No quarto de Adrian, Graziela e ele e se beijam. Florzinha entra no quarto.
(14h30) Rubi
Liliam diz a Genaro que vai tentar refazer sua vida sem ele e agradece por tudo que fez por ela e por seus filhos. Em uma joalheria, Rubi tanta humilhar Caetano. Ele discute com Rubi, diz que o dinheiro não traz felicidade e garante que Cristina será muito feliz ao lado do homem que ama. Rubi coloca uma joia dentro da pasta de Caetano e deixa o futuro cunhado numa situação muito difícil. O advogado diz a Caetano que ele poderá ser condenado há cinco anos de prisão. Dona Vitória diz a Alessandro que segundo as provas, ele assinou alguns papéis que comprovam a compra fraudulenta do equipamento para a clínica. Vitória acusa Alessandro que ter abusado de sua confiança e diz que está muito decepcionada com ele. Alessandro agradece Vitória por tudo que fez por ele e garante que vai conseguir provar sua inocência.
(17h45) Coração Indomável
Esther o beija e diz que o ama. No cassino, Miguel perde repetidas vezes na roleta. Otávio e Dóris chegam ao cassino e ele a proíbe de tratar grosseiramente Maria Alessandra. Maria Alessandra diz a Otávio e Dóris que espera a chegada do governador. Raiza diz a Carol que lhe convém acompanhar Miguel enquanto ele joga. Maria Alessandra diz a Dóris ter pensado em ir jantar com o Governador, e que não fará isso por causa de Otávio. Maria Alessandra pergunta a Otávio se ele aceitaria acompanhar-la em um jantar. Ele aceita. Otávio diz a Dóris que a deixará em casa, e depois irá sair para jantar com Maria Alessandra e fazer com que ela desista de suas saídas com o governador. Otávio pede a Miguel que deixe de jogar, Miguel se ofende e diz para que o irmão pare de dar conselhos sobre sua vida. No escritório de Maria Alessandra, ela diz a Otávio de seus planos de se casar com o governador. Na casa do governador, Dóris descobre os planos de Maria Alessandra em se casar com seu pai. Otávio jura para Maria Alessandra que não se casará com Dóris. Lucia ameaça Esther dizendo que se ela levar adiante essa história de se casar com o peão, acabará o demitindo da fazenda. Karim diz ao governador que está apaixonado por Maria Alessandra. Karim diz ao governador de seus planos de adquirir o cassino. Esther diz a Lucia que ama Jose Antonio e que já teve relações intimas com ele. Karim diz a Mohammed que está seguro que Maria Alessandra acabará por vender o cassino para ele. Carol diz a Maria Alessandra que venderá a sua parte do cassino para Karim. Otávio aconselha Eduardo a casar se com Aracely. Teobaldo pensa em conquistar Maria Alessandra.
(21h) A-Mar
Iker chega com a família temporária que cuidará dele durante seu processo de adoção, Gabriel encontra o desenho que seu filho lhe fez quando estava na prisão. Fabián reclama com Estrella por ter lhe escondido que Sergio planeja reconquistá-la, mas ela lhe garante que não pretende voltar para o pai de sua filha, pois seu coração só pertence a ele. Sergio convence Gabriel a aceitar sua ajuda e lhe promete que logo terá seu filho de volta, avisando-o de que esse favor será retribuído mais cedo ou mais tarde. Sergio aproveita a missa de San Pedro para anunciar a todos os pescadores que ele e sua empresa se comprometeram a doar 50.000 pesos para cada família afetada pela maré vermelha.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Cruel Istambul
Nedim se depara com Ceren, que não acredita no que vê. Cemre dialoga com Civan sobre a mãe. Ceren se desestabiliza e Neriman tenta acalmá-la. Cenk encoraja Seniz a enfrentar a situação com Nedim. O jovem e Cenk jantam juntos. Damla foge de casa.
RECORD – CANAL 9
(21h) Mãe
Turna está com medo e não quer ficar longe de Zeynep. Sule não tem dinheiro nem para onde ir e pede ajuda a Gonul. Zeynep é interrogada por Sinan.
(22h) Reis
Alguns anos se passam em Israel. Salomão, o futuro rei, continua sendo hostilizado pelos irmãos e ele pensa numa forma de não sofrer mais humilhações de seus parentes. Ainoã preocupa as demais esposas por conta de suas atitudes. Agur e Evelyn finalmente se casam.
REDE GLOBO
(18h05) Êta Mundo Melhor!
Sandra ameaça Candinho, mas Dita chega a tempo de salvar o amado. Ernesto confronta Lúcio e impede a gravação do disco de Dita. Zulma pede para visitar Candinho. Dita garante que descobrirá a farsa da gravidez de Zulma. Estela hesita sobre seu amor por Celso. Maria Divina faz sucesso em sua estreia na dança, e Francine se incomoda. Cunegundes viaja e pede segredo a Zé dos Porcos sobre seu dinheiro. Lauro e Tobias propõem a Sônia a formação de uma família com seu bebê. Túlio estranha quando Dita comenta que uma enfermeira loira esteve no quarto de Candinho. Zulma ameaça Sandra.
(19h15) Dona de Mim
Tânia afirma a Filipa que sabe quem matou Abel. Agripino decide chamar a polícia para interrogar Jaques e Samuel. Dara se preocupa com a reação de Jussara ao saber que sua torta salgada causou intoxicação nos convidados da festa de Kami e Ryan. Marlon, Lucas e Bárbara se encantam ao ver Wallid. Kami confronta Jussara sobre sua torta. Leo questiona Ryan sobre a relação de Marlon e Bárbara. Marlon tenta se desculpar com Jeff. Tânia invade a aula de teatro de Filipa.
(20h35) Três Graças
Gerluce e Paulinho namoram na luxuosa suíte, apaixonados. Claudia confirma para Rogério que conseguiu sair da casa sem ser reconhecida por Gerluce. Rogério orienta Claudia a não deixar o hotel, para que o plano dê certo. Raul discute com Arminda por causa de Rogério. Claudia comenta com Diniz que Rogério a colocou como espiã na casa de Arminda há dois anos. Lorena e Juquinha saem juntas. Vandílson tenta convencer Bagdá de que Jorginho voltou com segundas intenções. Paulinho declara seu amor para Gerluce.