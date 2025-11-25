Resumo das novelas, 26.11: Adrian é demitido da fazendo em 'Esmeralda'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Rodolfo anuncia que Adrian será demitido da fazenda, Graziela pede que ele não vá embora e ele se declara. Confira o resumo das novelas

SBT/TV JORNAL

(13h45) Esmeralda



José Armando entrega um anel de noivado para Graziela. Rodolfo interrompe o momento e anuncia que Adrian será demitido da fazenda. Desesperada, Graziela pede ao peão que não vá embora, e ele se declara apaixonado por ela. José Armando encontra Esmeralda e a acompanha até a cabana. Dominga chega e interrompe o casal no momento em que eles se preparavam para um beijo. Adrian decide não deixar a fazenda. José Armando, por sua vez, desiste de ir ao encontro marcado com Esmeralda na cascata.

(15h) Rubi



Genaro é forçado a confessar a bigamia para Luiz. O rapaz reage com fúria, acusa o pai e termina o namoro com Sofia por ela ter escondido a verdade. Após a discussão, Genaro passa mal e é internado em estado grave. Elisa comenta com Heitor que Maribel ainda o ama, mas ele defende seu casamento. Tiago procura Rubi, revela saber que ela armou o flagrante de Luiz e avisa que seu silêncio terá um preço. Sônia propõe a Alessandro um relacionamento sério. Maribel implora que Artur doe sangue para salvar Genaro. No hospital, Elisa e Liliam finalmente se encontram.

(17h45) Coração Indomável



Maria Alessandra pede ajuda ao Governador, que desfaz a ordem de Dóris. Teobaldo confronta Eduardo sobre Aracely. O Governador repreende a filha, confessa sua atração por Maria Alessandra e cogita pedi-la em casamento, o que enfurece Dóris. Maria Alessandra ordena que Raiza incentive Miguel a gastar no cassino, assinando promissórias, oferecendo-lhe 10% do valor. José Antonio confessa a Esther sua paixão por uma mulher inacessível, e ela o beija, mas Lúcia interrompe e acusa a prima de paquerar o peão. Otávio visita Maria Alessandra e, ao ver a filha dela, tenta se aproximar, mas é impedido. Teobaldo recusa a oferta de Carol para reaver seu antigo posto no cassino.

(21h) A-Mar



Sérgio agradece a Érika por apoiá-lo em sua aproximação com a filha, Azul, e ela sugere que a situação marque o início de uma aliança. Fabián vê a preocupação do amigo e o aconselha a cuidar de Brisa, prevendo que ela causará muitos problemas em seu relacionamento com Marina.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul



Nedim aparece e literalmente deixa todos na mansão confusos. Eles ficam chocados ao ver Nedim saudável e de pé. A contagem regressiva para Seniz e Cenk começou com a chegada de Nedim.

RECORD – CANAL 9

(21h) Mãe



Ali alerta Zeynep sobre a chantagem de Rifat e Cengiz. Sule confessa a Cengiz que foi à delegacia denunciar Zeynep, mas desistiu quando Melek a chamou de mãe. Sule leva a filha novamente para o bar e esconde a menina no armário. O superintendente de polícia chega ao bar e questiona Sule sobre o sumiço de Melek. O dono do bar fica irado com a invasão dos policiais e, ao ver Melek no armário, faz ameaças e expulsa Cengiz e Sule do local. Cengiz é violento com Sule. Zeynep consegue ver a menina, mas Cengiz faz uma chantagem pesada e exige uma quantia alta. Melek trata Zeynep com frieza para proteger a “mãe”. Gonul volta ao presídio para visitar uma amiga.

(22h) Reis



Em Hebrom, Absalão começa a julgar as questões do povo.

REDE GLOBO

(18h05) Êta Mundo Melhor!



Samir e Picolé se desesperam ao ver o fogo se alastrando na fábrica. Candinho alerta Celso sobre o incêndio. Dita tem um pesadelo com Candinho. Samir implora por ajuda, e Candinho enfrenta o fogo para resgatar o menino. Felícia avisa a Zulma sobre o sumiço de Samir. Todos comentam sobre o incêndio na fábrica de biscoitos. Lauro e Túlio enviam socorro médico para a fábrica. Sandra e Ernesto comemoram o sucesso de seu plano. Candinho se prepara para enfrentar o fogo e tirar Samir da fábrica.

(19h15) Dona de Mim



Agripino confirma para Tânia que Ricardo está possivelmente em recuperação. Ivy conta a Peter que mudará de cidade. Filipa e Nina se tornam vizinhas de Pam. Filipa ignora Jaques. Nina afirma a Danilo que ela e Filipa querem distância dele. Samuel bebe demais e acaba se envolvendo em uma briga. Vivian se irrita com Samuel. Jaques revela a Rosa que pediu uma nova audiência sobre sua curatela. Mauro conta a Jaques sobre a suposta enfermeira de Ricardo, e Tânia ouve. Todos estranham o comportamento de Samuel. Filipa busca seus pertences na mansão, e Jaques a impede de deixar o quarto.

(20h35) Três Graças



Macedo e Edilberto dão informações a Ferette da nova cuidadora que vem de Minas Gerais para ficar com Josefa. Arminda escuta o desabafo de Raul com Josefa dizendo que sente saudades do pai. Arminda se lembra de como articulou a morte de Rogério com Ferette, depois que o ex-marido descobriu a Casa da Farinha. Leonardo se sente acuado ao chegar em casa e ser indagado por Zenilda sobre o motivo da briga que teve no bar. Leonardo diz a Zenilda que não quer falar sobre o que aconteceu. Gerluce deixa claro a Jorginho que nunca irá perdoá-lo, e que não permite que ele se aproxime de Joélly. Ferette avisa a Arminda que a nova cuidadora é parente de Macedo. Joélly ouve Kellen contar a Lígia que a conversa entre sua mãe e seu pai não foi boa.