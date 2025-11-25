fechar
Programação da TV, 26.11: 'TV Jornal Meio Dia' apresenta as denúncias da população

O programa 'TV Jornal Meio Dia', apresentado por Ciro Bezerra, traz as denúncias da população e notícias de Pernambuco. Confira a programação da TV

Por JC Publicado em 25/11/2025 às 17:11
Ciro Bezerra, apresentador do TV Jornal Meio Dia
Ciro Bezerra, apresentador do TV Jornal Meio Dia - TV Jornal

TV Jornal / SBT 2

  • 04:45 – SBT News – Manhã
  • 06:30 – Primeiro Impacto PE
  • 07:30 – SBT Manhã
  • 08:30 – Bom Dia & Cia com Patati Patatá
  • 09:30 – Primeiro Impacto
  • 11:00 – Cotidiano
  • 11:30 – TV Jornal Meio Dia
  • 13:20 – Turma do Barra
  • 13:45 – Esmeralda
  • 14:30 – Rubi
  • 15:30 – Fofocalizando
  • 16:45 – Casos de Família
  • 17:45 – Coração Indomável
  • 18:30 – O Povo Na TV
  • 19:45 – SBT Brasil
  • 21:00 – A-Mar
  • 22:30 – SBT Black Friday Live Show
  • 23:45 – Arena SBT
  • 00:45 – The Noite
  • 01:45 – Operação Mesquita
  • 02:15 – SBT Podnight
  • 03:00 – SBT Notícias

TV Tribuna / Band 4

  • 04:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 07:00 – Valor da Vida
  • 08:00 – Agro Band
  • 08:15 – Igreja Internacional da Graça de Deus
  • 08:35 – Bem Você
  • 09:00 – Bora Brasil
  • 11:00 – Jogo Aberto
  • 12:00 – Jornal da Tribuna – 1ª Edição
  • 13:10 – Jogo Aberto Pernambuco
  • 14:00 – Hora da Treta
  • 14:30 – Melhor da Tarde
  • 16:00 – Brasil Urgente
  • 17:30 – Brasil Urgente Pernambuco
  • 18:50 – Jornal da Tribuna – 2ª Edição
  • 19:20 – Jornal da Band
  • 20:30 – Cruel Istambul
  • 21:25 – Show da Fé
  • 22:20 – Perrengue do Dia
  • 22:45 – Melhor da Noite
  • 00:00 – Jornal da Noite
  • 01:00 – Esporte Total
  • 02:00 – Igreja Universal do Reino de Deus

RedeTV! / Canal 6

  • 05:00 – Igreja Internacional da Graça de Deus
  • 08:30 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 09:30 – Ultrafarma
  • 10:00 – Manhã Com Você
  • 10:45 – Fica Com a Agente
  • 12:00 – Bola na Rede
  • 12:50 – Elas Em Jogo
  • 13:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 15:00 – A Tarde é Sua
  • 17:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 18:00 – Brasil do Povo
  • 19:55 – RedeTV! News
  • 20:30 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 21:30 – Hipercap Brasil
  • 22:45 – SuperPop
  • 00:00 – Companhia Certa
  • 00:30 – Leitura Dinâmica
  • 01:00 – Madrugada Animada
  • 03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV Guararapes / Record 9

  • 06:30 – Balanço Geral PE
  • 08:30 – Fala Brasil
  • 09:35 – Hoje em Dia
  • 11:30 – Balanço Geral PE
  • 14:40 – Vem Pernambuco
  • 15:30 – A Escrava Isaura
  • 16:30 – Cidade Alerta
  • 18:00 – Cidade Alerta Pernambuco
  • 18:05 – Esporte Record Pernambuco
  • 18:15 – Cidade Alerta Pernambuco
  • 19:00 – Jornal Guararapes
  • 19:55 – Jornal da Record
  • 21:00 – Mãe
  • 22:00 – Reis
  • 22:30 – A Fazenda
  • 00:15 – Jornal da Record 24h
  • 00:45 – Fala Que Eu Te Escuto

TVU / TV Brasil 11

  • 06:00 – Univerciência
  • 06:30 – Rural Produtivo
  • 07:00 – TV Brasil Animada
  • 12:30 – Stadium 1º Tempo
  • 12:45 – Repórter Brasil Tarde
  • 13:30 – Vem Ver
  • 14:00 – Brasil Visto de Cima
  • 14:30 – Brasil Sobre Duas Rodas
  • 15:00 – Sankofa – A África que te Habita
  • 15:30 – Expedições
  • 16:00 – Sem Censura
  • 18:00 – Brasil Visto de Cima
  • 18:30 – Stadium
  • 19:00 – Repórter Brasil Noite
  • 20:00 – Sangue Oculto
  • 21:00 – Sessão de Cinema: Magia ao Luar
  • 23:00 – Trilha de Letras
  • 23:30 – Sem Censura
  • 01:30 – Sangue Oculto
  • 02:30 – Trilha de Letras
  • 03:00 – Sessão de Cinema: Magia ao Luar
  • 05:00 – Brasil Visto de Cima

TV Globo 13

  • 04:00 – Hora Um
  • 06:00 – Bom Dia Pernambuco
  • 08:30 – Bom Dia Brasil
  • 09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta
  • 10:35 – Mais Você
  • 11:45 – NE1
  • 13:00 – Globo Esporte
  • 13:25 – Jornal Hoje
  • 14:45 – Terra Nostra
  • 15:30 – Sessão da Tarde: MIB: Homens de Preto 3
  • 17:15 – Rainha da Sucata
  • 18:25 – Êta Mundo Melhor!
  • 19:10 – NE2
  • 19:40 – Dona de Mim
  • 20:30 – Jornal Nacional
  • 21:20 – Três Graças
  • 22:25 – Espiadinha Globoplay: Arcanjo Renegado
  • 23:15 – Que História é Essa Porchat?
  • 00:00 – Jornal da Globo
  • 00:50 – Conversa Com Bial
  • 01:30 – Dona de Mim 
  • 02:15 – Comédia Na Madrugada I
  • 03:05 – Comédia Na Madrugada II

