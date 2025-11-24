fechar
Entretenimento | Notícia

Resumo das novelas, 25.11: Rubi discute com Maribel em 'Rubi'

Rubi discute com Maribel e a humilha, jogando as joias que ganhou dela em seu rosto e a chamando de aleijada. Confira o resumo das novelas

Por JC Publicado em 24/11/2025 às 15:52
Novela Rubi
Novela Rubi - REPRODUÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

SBT/TV JORNAL

(13h45) Esmeralda

Rodolfo culpa Adrian pelo acidente de Graziela. A jovem pede a José Armando que interceda junto ao pai e impeça a demissão do peão. O rapaz atende ao pedido e vai até a casa de Adrian, onde encontra Esmeralda. À noite, José Armando contrata Adrian para fazer uma serenata. Graziela fica feliz ao ver o peão em sua janela, mas José Armando logo esclarece que ele foi apenas contratado para cantar para ela.

(14h30) Rubi

Rubi reage ao tapa, discute com Maribel e a humilha, jogando as joias que ganhou dela em seu rosto e a chamando de aleijada. Maribel afirma que Rubi pode ter tudo, menos o amor. Elisa defende a afilhada. Paco se declara para Lorena. Vitória incentiva Alessandro a continuar suas pesquisas. Artur descobre que Genaro também é casado com Liliam, sua antiga paixão. Rubi começa sua vingança contra Genaro e faz intrigas para Elisa. Heitor e Maribel se encontram, ela declara seu amor e os dois se beijam. A mando de Rubi, Luiz vai entregar documentos e flagra o pai beijando Elisa.

Coração Indomável

Não haverá exibição.

(21h) A-Mar

Brisa reclama com Gabriel por ele estar com Marina e insiste que ela é quem deveria acompanhá-los ao acampamento, já que guardou o segredo de Iker. Valentin retorna para casa e surpreende Perla e Pascual aos beijos. Ele demonstra irritação, e Pascual o questiona diretamente se algo está errado.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul

Em meio ao pânico geral e às acusações, a tensão atinge o ápice quando alguém ordena que “abaixem a arma”. Em meio ao clamor e à admissão de Cenk de que ele causou as “mensagens e encontros secretos”, o resultado do exame de paternidade é finalmente revelado: o pai do bebê é Nedim.

RECORD – CANAL 9

(21h) Mãe

Rifat pede mais dinheiro a Zeynep. Gonul reencontra uma amiga do presídio e pede que ela a ajude a encontrar Sule. Mais tarde, a comerciante avisa Ali que sabe onde Sule está e vai atrás da mulher. Gonul entra no camarim do bar, fica em choque ao ver Turna/Melek dormindo ali e conta sua história para Sule. Cahide volta a confrontar Gonul. Turna/Melek liga para Zeynep, mas Sule a flagra, arranca o telefone das mãos da menina e toma uma decisão drástica. Cengiz descobre o plano de Rifat com Zeynep e coloca o amigo contra a parede. Cengiz ameaça Zeynep. Para protegê-la, Melek/Turna se esforça para tratar Sule com carinho.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

(22h) Reis

A pedido de Amnon, Davi vai até o filho que finge estar doente a fim de que o pai lhe conceda um pedido.

REDE GLOBO

(18h05) Êta Mundo Melhor!

Estela teme a reação de Dita ao saber do resultado do teste de Zulma. Celso aconselha Candinho a esquecer o suposto fantasma de Sandra. Zulma comemora o suposto resultado positivo de seu teste de gravidez. Samir não percebe quando deixa cair na fábrica o presente que Candinho lhe deu. Dita se desespera ao saber por Estela do resultado do teste de Zulma. As crianças comemoram a festa de Picolé e Júnior, e agradecem Candinho. Zé dos Porcos dança com Francine, enquanto Maria Divina se encontra com Sabiá. Lúcio beija Manoela. Dita deixa a casa de Candinho. Samir vai até a fábrica atrás de seu amuleto. Sandra e Ernesto se preparam para atear fogo à fábrica.

(19h15) Dona de Mim

Filipa pede que Nina fique em casa, a fim de checar o efeito do remédio. Leo tenta conversar com Samuel, que a hostiliza. Nina adormece sob os efeitos dos remédios adulterados, e Filipa confronta Jaques. Leo pede para Bárbara retirar o vídeo de Samuel, e alerta Davi sobre a lutadora. Bárbara beija Davi. Jussara desdenha do convite para o noivado de Kami e Ryan. Marlon garante a Jussara que retomou seu sonho de ser um policial correto e um lutador campeão. Danilo ajuda Jaques a despistar Patrícia. Nina desperta, e Filipa afirma que precisam deixar a mansão. Samuel visita o abrigo onde foi interno e conhece Jailson. Ricardo começa a sair do coma, e Tânia se emociona.

(20h40) Três Graças

Gerluce nega a oferta de Arminda para ficar à noite com Josefa. José Maria conta a Xênica que o pessoal da Chacrinha tem comentado que os remédios da Fundação são falsos. Leonardo espera a resposta de Viviane ao seu pedido de namoro. Leonardo se sente enganado por Viviane. Viviane expulsa Leonardo da farmácia. Joelly se mostra incomodada com a presença constante de Paulinho. Leonardo se envolve em uma briga e acaba sendo espancado.

Leia também

Ex-Globo e ex-Record, Lucio Sturm assina com o SBT News
Lucio Sturm

Ex-Globo e ex-Record, Lucio Sturm assina com o SBT News
Acidente no Viaduto do Capitão Temudo deixa mortos e mobiliza equipes durante obra noturna
ACIDENTE

Acidente no Viaduto do Capitão Temudo deixa mortos e mobiliza equipes durante obra noturna

Compartilhe

Tags