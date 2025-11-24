Resumo das novelas, 25.11: Rubi discute com Maribel em 'Rubi'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Rubi discute com Maribel e a humilha, jogando as joias que ganhou dela em seu rosto e a chamando de aleijada. Confira o resumo das novelas

SBT/TV JORNAL

(13h45) Esmeralda



Rodolfo culpa Adrian pelo acidente de Graziela. A jovem pede a José Armando que interceda junto ao pai e impeça a demissão do peão. O rapaz atende ao pedido e vai até a casa de Adrian, onde encontra Esmeralda. À noite, José Armando contrata Adrian para fazer uma serenata. Graziela fica feliz ao ver o peão em sua janela, mas José Armando logo esclarece que ele foi apenas contratado para cantar para ela.

(14h30) Rubi



Rubi reage ao tapa, discute com Maribel e a humilha, jogando as joias que ganhou dela em seu rosto e a chamando de aleijada. Maribel afirma que Rubi pode ter tudo, menos o amor. Elisa defende a afilhada. Paco se declara para Lorena. Vitória incentiva Alessandro a continuar suas pesquisas. Artur descobre que Genaro também é casado com Liliam, sua antiga paixão. Rubi começa sua vingança contra Genaro e faz intrigas para Elisa. Heitor e Maribel se encontram, ela declara seu amor e os dois se beijam. A mando de Rubi, Luiz vai entregar documentos e flagra o pai beijando Elisa.

Coração Indomável

Não haverá exibição.

(21h) A-Mar



Brisa reclama com Gabriel por ele estar com Marina e insiste que ela é quem deveria acompanhá-los ao acampamento, já que guardou o segredo de Iker. Valentin retorna para casa e surpreende Perla e Pascual aos beijos. Ele demonstra irritação, e Pascual o questiona diretamente se algo está errado.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul



Em meio ao pânico geral e às acusações, a tensão atinge o ápice quando alguém ordena que “abaixem a arma”. Em meio ao clamor e à admissão de Cenk de que ele causou as “mensagens e encontros secretos”, o resultado do exame de paternidade é finalmente revelado: o pai do bebê é Nedim.

RECORD – CANAL 9

(21h) Mãe



Rifat pede mais dinheiro a Zeynep. Gonul reencontra uma amiga do presídio e pede que ela a ajude a encontrar Sule. Mais tarde, a comerciante avisa Ali que sabe onde Sule está e vai atrás da mulher. Gonul entra no camarim do bar, fica em choque ao ver Turna/Melek dormindo ali e conta sua história para Sule. Cahide volta a confrontar Gonul. Turna/Melek liga para Zeynep, mas Sule a flagra, arranca o telefone das mãos da menina e toma uma decisão drástica. Cengiz descobre o plano de Rifat com Zeynep e coloca o amigo contra a parede. Cengiz ameaça Zeynep. Para protegê-la, Melek/Turna se esforça para tratar Sule com carinho.

(22h) Reis



A pedido de Amnon, Davi vai até o filho que finge estar doente a fim de que o pai lhe conceda um pedido.

REDE GLOBO

(18h05) Êta Mundo Melhor!



Estela teme a reação de Dita ao saber do resultado do teste de Zulma. Celso aconselha Candinho a esquecer o suposto fantasma de Sandra. Zulma comemora o suposto resultado positivo de seu teste de gravidez. Samir não percebe quando deixa cair na fábrica o presente que Candinho lhe deu. Dita se desespera ao saber por Estela do resultado do teste de Zulma. As crianças comemoram a festa de Picolé e Júnior, e agradecem Candinho. Zé dos Porcos dança com Francine, enquanto Maria Divina se encontra com Sabiá. Lúcio beija Manoela. Dita deixa a casa de Candinho. Samir vai até a fábrica atrás de seu amuleto. Sandra e Ernesto se preparam para atear fogo à fábrica.

(19h15) Dona de Mim



Filipa pede que Nina fique em casa, a fim de checar o efeito do remédio. Leo tenta conversar com Samuel, que a hostiliza. Nina adormece sob os efeitos dos remédios adulterados, e Filipa confronta Jaques. Leo pede para Bárbara retirar o vídeo de Samuel, e alerta Davi sobre a lutadora. Bárbara beija Davi. Jussara desdenha do convite para o noivado de Kami e Ryan. Marlon garante a Jussara que retomou seu sonho de ser um policial correto e um lutador campeão. Danilo ajuda Jaques a despistar Patrícia. Nina desperta, e Filipa afirma que precisam deixar a mansão. Samuel visita o abrigo onde foi interno e conhece Jailson. Ricardo começa a sair do coma, e Tânia se emociona.

(20h40) Três Graças



Gerluce nega a oferta de Arminda para ficar à noite com Josefa. José Maria conta a Xênica que o pessoal da Chacrinha tem comentado que os remédios da Fundação são falsos. Leonardo espera a resposta de Viviane ao seu pedido de namoro. Leonardo se sente enganado por Viviane. Viviane expulsa Leonardo da farmácia. Joelly se mostra incomodada com a presença constante de Paulinho. Leonardo se envolve em uma briga e acaba sendo espancado.