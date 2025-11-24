fechar
Entretenimento | Notícia

Programação da TV, 25.11: 'O Povo na TV' apresenta as principais notícias do dia

O programa 'O Povo na TV', apresentado por Anne Barreto, apresenta as últimas notícias de Pernambuco. Confira a programação completa da TV

Por JC Publicado em 24/11/2025 às 15:57
Anne Barretto, apresentadora do O Povo na TV
Anne Barretto, apresentadora do O Povo na TV - Heudes Regis / Especial para o JC

TV JORNAL / SBT 2

  • 04:45 – SBT News – Manhã
  • 06:30 – Primeiro Impacto PE
  • 07:30 – SBT Manhã
  • 08:30 – Bom Dia & Cia com Patati Patatá
  • 09:30 – Primeiro Impacto
  • 11:00 – Cotidiano
  • 11:30 – TV Jornal Meio Dia
  • 13:20 – Turma do Barra
  • 13:45 – Esmeralda
  • 14:15 – Maria do Bairro
  • 15:00 – Rubi
  • 15:30 – Fofocalizando
  • 16:45 – Champions League: Chelsea (ING) X Barcelona (ESP)
  • 19:00 – O Povo Na TV
  • 19:45 – SBT Brasil
  • 21:00 – A-Mar
  • 22:15 – Programa do Ratinho
  • 23:15 – SBT Repórter
  • 00:15 – The Noite
  • 01:15 – Operação Mesquita
  • 01:45 – SBT Podnight
  • 02:30 – SBT Notícias

BANDEIRANTES / TV TRIBUNA

  • 04:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 07:00 – Valor da Vida
  • 08:00 – Agro Band
  • 08:15 – Igreja Internacional da Graça de Deus
  • 08:35 – Bora Brasil
  • 11:00 – Jogo Aberto
  • 12:00 – Jornal da Tribuna – 1ª Edição
  • 13:10 – Jogo Aberto Pernambuco
  • 14:00 – Hora da Treta
  • 14:30 – Melhor da Tarde
  • 16:00 – Brasil Urgente
  • 17:30 – Brasil Urgente Pernambuco
  • 18:50 – Jornal da Tribuna
  • 19:20 – Jornal da Band
  • 20:30 – Cruel Istambul
  • 21:25 – Show da Fé
  • 22:20 – Masterchef Celebridades
  • 00:20 – Jornal da Noite
  • 01:10 – Esporte Total
  • 02:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • REDETV! / CANAL 6
  • 05:00 – Igreja Internacional da Graça de Deus
  • 08:30 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 09:30 – Ultrafarma
  • 10:00 – Manhã Com Você
  • 10:45 – Fica Com a Agente
  • 12:00 – Bola na Rede
  • 12:50 – Elas em Jogo
  • 13:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 15:00 – A Tarde é Sua
  • 17:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 18:00 – Brasil do Povo
  • 19:55 – RedeTV! News
  • 20:30 – Igreja Internacional da Graça de Deus
  • 21:30 – TV Fama
  • 23:00 – Operação de Risco
  • 00:30 – Leitura Dinâmica
  • 01:00 – Madrugada Animada
  • 03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV CLUBE / RECORD

  • 06:30 – Balanço Geral Manhã
  • 08:30 – Fala Brasil
  • 09:35 – Hoje em Dia
  • 11:30 – Balanço Geral PE
  • 14:40 – Vem Pernambuco
  • 15:30 – A Escrava Isaura
  • 16:30 – Cidade Alerta
  • 18:00 – Cidade Alerta Pernambuco
  • 18:05 – Esporte Record Pernambuco
  • 18:15 – Cidade Alerta Pernambuco
  • 19:20 – Jornal Guararapes
  • 19:55 – Jornal da Record
  • 21:00 – Mãe
  • 22:00 – Reis
  • 22:30 – A Fazenda
  • 00:15 – Jornal da Record
  • 00:45 – IURD

TV BRASIL / TV UNIVERSITÁRIA

  • 06:00 – Discotoca
  • 06:30 – Agro Educativa
  • 07:00 – TV Brasil Animada
  • 12:30 – Stadium 1º Tempo
  • 12:45 – Repórter Brasil Tarde – Ao vivo
  • 13:30 – Destino Pernambuco
  • 14:00 – Brasil Visto de Cima
  • 14:30 – Brasil Sobre Duas Rodas
  • 15:00 – Sankofa – A África que te Habita
  • 15:30 – Expedições
  • 16:00 – Sem Censura
  • 18:00 – Brasil Visto de Cima
  • 18:30 – Stadium
  • 19:00 – Repórter Brasil Noite
  • 20:00 – Sangue Oculto
  • 21:00 – Sessão de Cinema: Desterro
  • 23:00 – DR com Demori
  • 23:30 – Sem Censura
  • 01:30 – Sangue Oculto
  • 02:30 – DR Com Demori
  • 03:00 – Sessão de Cinema: Desterro
  • 05:00 – Brasil Visto de Cima

REDE GLOBO

  • 04:00 – Hora Um
  • 06:00 – Bom Dia Pernambuco
  • 08:30 – Bom Dia Brasil
  • 09:30 – Encontro com Patrícia Poeta
  • 10:35 – Mais Você
  • 11:45 – NE1
  • 13:00 – Globo Esporte
  • 13:25 – Jornal Hoje
  • 14:45 – Terra Nostra
  • 15:25 – Sessão da Tarde: Incontrolável
  • 17:05 – Rainha da Sucata
  • 18:05 – Êta Mundo Melhor!
  • 18:45 – NE2
  • 19:15 – Dona de Mim
  • 20:00 – Jornal Nacional
  • 20:40 – Três Graças
  • 21:25 – Futebol
  • 23:30 – Segue o Jogo
  • 23:45 – Jornal da Globo
  • 00:35 – Conversa com Bial
  • 01:15 – Dona de Mim
  • 02:00 – Comédia na Madrugada I
  • 02:40 – Comédia na Madrugada II

