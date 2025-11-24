Entretenimento | Notícia
Programação da TV, 25.11: 'O Povo na TV' apresenta as principais notícias do dia
O programa 'O Povo na TV', apresentado por Anne Barreto, apresenta as últimas notícias de Pernambuco. Confira a programação completa da TV
Clique aqui e escute a matéria
TV JORNAL / SBT 2
- 04:45 – SBT News – Manhã
- 06:30 – Primeiro Impacto PE
- 07:30 – SBT Manhã
- 08:30 – Bom Dia & Cia com Patati Patatá
- 09:30 – Primeiro Impacto
- 11:00 – Cotidiano
- 11:30 – TV Jornal Meio Dia
- 13:20 – Turma do Barra
- 13:45 – Esmeralda
- 14:15 – Maria do Bairro
- 15:00 – Rubi
- 15:30 – Fofocalizando
- 16:45 – Champions League: Chelsea (ING) X Barcelona (ESP)
- 19:00 – O Povo Na TV
- 19:45 – SBT Brasil
- 21:00 – A-Mar
- 22:15 – Programa do Ratinho
- 23:15 – SBT Repórter
- 00:15 – The Noite
- 01:15 – Operação Mesquita
- 01:45 – SBT Podnight
- 02:30 – SBT Notícias
BANDEIRANTES / TV TRIBUNA
- 04:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
- 07:00 – Valor da Vida
- 08:00 – Agro Band
- 08:15 – Igreja Internacional da Graça de Deus
- 08:35 – Bora Brasil
- 11:00 – Jogo Aberto
- 12:00 – Jornal da Tribuna – 1ª Edição
- 13:10 – Jogo Aberto Pernambuco
- 14:00 – Hora da Treta
- 14:30 – Melhor da Tarde
- 16:00 – Brasil Urgente
- 17:30 – Brasil Urgente Pernambuco
- 18:50 – Jornal da Tribuna
- 19:20 – Jornal da Band
- 20:30 – Cruel Istambul
- 21:25 – Show da Fé
- 22:20 – Masterchef Celebridades
- 00:20 – Jornal da Noite
- 01:10 – Esporte Total
- 02:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
- REDETV! / CANAL 6
- 05:00 – Igreja Internacional da Graça de Deus
- 08:30 – Igreja Universal do Reino de Deus
- 09:30 – Ultrafarma
- 10:00 – Manhã Com Você
- 10:45 – Fica Com a Agente
- 12:00 – Bola na Rede
- 12:50 – Elas em Jogo
- 13:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
- 15:00 – A Tarde é Sua
- 17:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
- 18:00 – Brasil do Povo
- 19:55 – RedeTV! News
- 20:30 – Igreja Internacional da Graça de Deus
- 21:30 – TV Fama
- 23:00 – Operação de Risco
- 00:30 – Leitura Dinâmica
- 01:00 – Madrugada Animada
- 03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar
TV CLUBE / RECORD
- 06:30 – Balanço Geral Manhã
- 08:30 – Fala Brasil
- 09:35 – Hoje em Dia
- 11:30 – Balanço Geral PE
- 14:40 – Vem Pernambuco
- 15:30 – A Escrava Isaura
- 16:30 – Cidade Alerta
- 18:00 – Cidade Alerta Pernambuco
- 18:05 – Esporte Record Pernambuco
- 18:15 – Cidade Alerta Pernambuco
- 19:20 – Jornal Guararapes
- 19:55 – Jornal da Record
- 21:00 – Mãe
- 22:00 – Reis
- 22:30 – A Fazenda
- 00:15 – Jornal da Record
- 00:45 – IURD
TV BRASIL / TV UNIVERSITÁRIA
- 06:00 – Discotoca
- 06:30 – Agro Educativa
- 07:00 – TV Brasil Animada
- 12:30 – Stadium 1º Tempo
- 12:45 – Repórter Brasil Tarde – Ao vivo
- 13:30 – Destino Pernambuco
- 14:00 – Brasil Visto de Cima
- 14:30 – Brasil Sobre Duas Rodas
- 15:00 – Sankofa – A África que te Habita
- 15:30 – Expedições
- 16:00 – Sem Censura
- 18:00 – Brasil Visto de Cima
- 18:30 – Stadium
- 19:00 – Repórter Brasil Noite
- 20:00 – Sangue Oculto
- 21:00 – Sessão de Cinema: Desterro
- 23:00 – DR com Demori
- 23:30 – Sem Censura
- 01:30 – Sangue Oculto
- 02:30 – DR Com Demori
- 03:00 – Sessão de Cinema: Desterro
- 05:00 – Brasil Visto de Cima
REDE GLOBO
- 04:00 – Hora Um
- 06:00 – Bom Dia Pernambuco
- 08:30 – Bom Dia Brasil
- 09:30 – Encontro com Patrícia Poeta
- 10:35 – Mais Você
- 11:45 – NE1
- 13:00 – Globo Esporte
- 13:25 – Jornal Hoje
- 14:45 – Terra Nostra
- 15:25 – Sessão da Tarde: Incontrolável
- 17:05 – Rainha da Sucata
- 18:05 – Êta Mundo Melhor!
- 18:45 – NE2
- 19:15 – Dona de Mim
- 20:00 – Jornal Nacional
- 20:40 – Três Graças
- 21:25 – Futebol
- 23:30 – Segue o Jogo
- 23:45 – Jornal da Globo
- 00:35 – Conversa com Bial
- 01:15 – Dona de Mim
- 02:00 – Comédia na Madrugada I
- 02:40 – Comédia na Madrugada II