Programação da TV, 23/11: Domingo é dia de Programa Silvio Santos, com Patrícia Abravanel
As noites de domingo são muito mais alegres com o Programa Silvio Santos em várias horas de diversão, games, convidados famosos e brincadeiras
TV JORNAL/SBT 2
07:00 – Pé Na Estrada
07:30 – SBT Sports
08:30 – Show do Motor
09:00 – PE da Sorte
10:00 – Clube do Chaves
11:00 – Sorteio da Tele Sena
11:15 – Domingo Legal
18:15 – Roda a Roda Jequiti
19:00 – Programa Silvio Santos
00:00 – The Chosen
01:00 – SBT Notícias
TV TRIBUNA/BAND 4
05:30 – +Info
06:00 – Band Kids
07:45 – Ponto de Vista
08:15 – Tá Ligado
08:30 – Chef Show
09:00 – PE da Sorte
10:00 – Auto Motor
10:30 – Viva Sorte
12:00 – Show do Esporte
14:15 – Liga Saudita: Al-Nassr x Al-khaleej
16:30 – MasterChef Celebridades (R)
18:00 – Apito Final
20:00 – Perrengue na Band
22:00 – Planeta Selvagem
23:00 – Canal Livre
00:00 – Estilo Arte 1
00:30 – Economia Pra Você
01:00 – Linha de Combate (R)
02:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
REDE TV/CANAL6
06:00 – Ultrafarma
08:30 –Mundo Empresarial
09:00 – São Paulo da Sorte
10:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
11:45 – Apeoesp
11:55 – A Hora do Zap
12:15 – Igreja Cristã Maranata
12:45 – A Hora do Zap
13:00 – Campeonato Alemão: St. Pauli x Union Berlin
15:30 – Campeonato Brasileiro da Série B: Athletico (PR) x América (MG)
17:30 – Campeonato Brasileiro da Série B: Chapecoense x Atlético (GO)
19:00 – American Zone
20:00 – Para Aqui!
22:30 – Rodada de Negócios
23:00 – A Hora do Zap
00:00 – Mega Sonho
01:00 – Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar
TV GUARARAPES/RECORD 9
07:00 – Santo Culto em Seu Lar
08:00 – Que Arretado Especial
08:30 – Vida OnCast
09:00 – PE da Sorte
10:00 – BregosoCast
10:30 – Poder e Negócios
11:00 – Eu, a Patroa e as Crianças
12:15 – Todo Mundo Odeia o Chris
13:45 – Cine Maior: Dupla Explosiva
15:45 – Acerte ou Caia
18:15 – Domingo Espetacular
22:30 – A Fazenda
23:15 – Esporte Record
00:15 – Chicago Fire
01:00 – IURD
TVU/TV BRASIL 11
06:00 – Retratos de Fé
06:30 – De Volta às Escrituras
07:00 – Palavras da Vida
08:00 – Santa Missa
09:00 – Vale Agrícola
10:00 – Canto e Sabor do Brasil
11:00 – Ayrton – Retratos e Memórias
11:30 – Sessão de Cinema: Pierre Fatumbi Verger – Mensageiro Entre Dois Mundos
13:00 – Samba na Gamboa
14:00 – Brasil Visto de Cima
14:30 – Brasil Sobre Duas Rodas
15:00 – Sankofa – A África que te Habita
15:30 – Expedições
16:00 – Sessão de Cinema I: Cinderela e o Príncipe Secreto
17:45 – Interprograma
18:00 – Brasil Visto de Cima
18:30 – Faróis do Brasil
19:00 – Parques do Brasil
19:30 – Brasil no Mundo
20:30 – Brasil Esporte
21:30 – Sessão de Cinema II: Lua Cambará – Nas Escadarias do Palácio
23:15 – Sessão de Cinema III: Abdias Nascimento
01:00 – Sessão de Cinema IV: Família de Axé
02:30 – Brasil no Mundo
03:30 – Parques do Brasil
04:00 – Brasil Sobre Duas Rodas
04:30 – Sankofa – A África que te Habita
05:00 – Brasil Visto de Cima
TV GLOBO 13
05:50 – Santa Missa
06:40 – Globo Repórter
07:30 – Globo Comunidade PE
08:00 – Auto Esporte
08:30 – Globo Rural
10:05 – Viver Sertanejo
11:00 – Esporte Espetacular
12:30 – Temperatura Máxima: Space Jam – Um Novo Legado
14:20 – Domingão Com Huck
15:30 – Bora Pro Jogo
15:45 – Campeonato Brasileiro: Bahia x Vasco
18:10 – Domingão Com Huck
20:30 – Fantástico
23:35 – Circuito Sertanejo: Melhores Momentos
00:20 – Domingo Maior: Infiltrado Na Klan
02:35 – Comédia na Madrugada I
03:10 – Comédia na Madrugada II