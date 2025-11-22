fechar
Entretenimento | Notícia

Programação da TV, 23/11: Domingo é dia de Programa Silvio Santos, com Patrícia Abravanel

As noites de domingo são muito mais alegres com o Programa Silvio Santos em várias horas de diversão, games, convidados famosos e brincadeiras

Por JC Publicado em 22/11/2025 às 15:58
Patr&iacute;cia Abravanel comanda o Programa Silvio Santos
Patrícia Abravanel comanda o Programa Silvio Santos - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

TV JORNAL/SBT 2

07:00 – Pé Na Estrada
07:30 – SBT Sports
08:30 – Show do Motor
09:00 – PE da Sorte
10:00 – Clube do Chaves
11:00 – Sorteio da Tele Sena
11:15 – Domingo Legal
18:15 – Roda a Roda Jequiti
19:00 – Programa Silvio Santos
00:00 – The Chosen
01:00 – SBT Notícias

TV TRIBUNA/BAND 4

05:30 – +Info
06:00 – Band Kids
07:45 – Ponto de Vista
08:15 – Tá Ligado
08:30 – Chef Show
09:00 – PE da Sorte
10:00 – Auto Motor
10:30 – Viva Sorte
12:00 – Show do Esporte
14:15 – Liga Saudita: Al-Nassr x Al-khaleej
16:30 – MasterChef Celebridades (R)
18:00 – Apito Final
20:00 – Perrengue na Band
22:00 – Planeta Selvagem
23:00 – Canal Livre
00:00 – Estilo Arte 1
00:30 – Economia Pra Você
01:00 – Linha de Combate (R)
02:00 – Igreja Universal do Reino de Deus

REDE TV/CANAL6

06:00 – Ultrafarma
08:30 –Mundo Empresarial
09:00 – São Paulo da Sorte
10:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
11:45 – Apeoesp
11:55 – A Hora do Zap
12:15 – Igreja Cristã Maranata
12:45 – A Hora do Zap
13:00 – Campeonato Alemão: St. Pauli x Union Berlin
15:30 – Campeonato Brasileiro da Série B: Athletico (PR) x América (MG)
17:30 – Campeonato Brasileiro da Série B: Chapecoense x Atlético (GO)
19:00 – American Zone
20:00 – Para Aqui!
22:30 – Rodada de Negócios
23:00 – A Hora do Zap
00:00 – Mega Sonho
01:00 – Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV GUARARAPES/RECORD 9

07:00 – Santo Culto em Seu Lar
08:00 – Que Arretado Especial
08:30 – Vida OnCast
09:00 – PE da Sorte
10:00 – BregosoCast
10:30 – Poder e Negócios
11:00 – Eu, a Patroa e as Crianças
12:15 – Todo Mundo Odeia o Chris
13:45 – Cine Maior: Dupla Explosiva
15:45 – Acerte ou Caia
18:15 – Domingo Espetacular
22:30 – A Fazenda
23:15 – Esporte Record
00:15 – Chicago Fire
01:00 – IURD

TVU/TV BRASIL 11

06:00 – Retratos de Fé
06:30 – De Volta às Escrituras
07:00 – Palavras da Vida
08:00 – Santa Missa
09:00 – Vale Agrícola
10:00 – Canto e Sabor do Brasil
11:00 – Ayrton – Retratos e Memórias
11:30 – Sessão de Cinema: Pierre Fatumbi Verger – Mensageiro Entre Dois Mundos
13:00 – Samba na Gamboa
14:00 – Brasil Visto de Cima
14:30 – Brasil Sobre Duas Rodas
15:00 – Sankofa – A África que te Habita
15:30 – Expedições
16:00 – Sessão de Cinema I: Cinderela e o Príncipe Secreto
17:45 – Interprograma
18:00 – Brasil Visto de Cima
18:30 – Faróis do Brasil
19:00 – Parques do Brasil
19:30 – Brasil no Mundo
20:30 – Brasil Esporte
21:30 – Sessão de Cinema II: Lua Cambará – Nas Escadarias do Palácio
23:15 – Sessão de Cinema III: Abdias Nascimento
01:00 – Sessão de Cinema IV: Família de Axé
02:30 – Brasil no Mundo
03:30 – Parques do Brasil
04:00 – Brasil Sobre Duas Rodas
04:30 – Sankofa – A África que te Habita
05:00 – Brasil Visto de Cima

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

TV GLOBO 13

05:50 – Santa Missa
06:40 – Globo Repórter
07:30 – Globo Comunidade PE
08:00 – Auto Esporte
08:30 – Globo Rural
10:05 – Viver Sertanejo
11:00 – Esporte Espetacular
12:30 – Temperatura Máxima: Space Jam – Um Novo Legado
14:20 – Domingão Com Huck
15:30 – Bora Pro Jogo
15:45 – Campeonato Brasileiro: Bahia x Vasco
18:10 – Domingão Com Huck
20:30 – Fantástico
23:35 – Circuito Sertanejo: Melhores Momentos
00:20 – Domingo Maior: Infiltrado Na Klan
02:35 – Comédia na Madrugada I
03:10 – Comédia na Madrugada II

Leia também

Programação da TV, 22/11: TV Jornal transmite a final da Copa Sul-Americana
GRADE TELEVISIVA

Programação da TV, 22/11: TV Jornal transmite a final da Copa Sul-Americana
Dia Mundial da Televisão: relembre 16 programas que marcaram a história da TV brasileira
Televisão

Dia Mundial da Televisão: relembre 16 programas que marcaram a história da TV brasileira

Compartilhe

Tags