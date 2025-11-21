fechar
Dia Mundial da Televisão: relembre 16 programas que marcaram a história da TV brasileira

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 21/11/2025 às 15:08
Dia Mundial da Televisão: relembre 16 programas que marcaram a história da TV brasileira
Desde sua chegada ao Brasil em 1950, a televisão tornou-se uma das principais formas de entretenimento, informação e conexão entre os brasileiros. O Dia Mundial da Televisão, celebrado em 21 de novembro, é uma oportunidade para refletir sobre o impacto cultural e social desse meio. Ao longo de décadas, programas icônicos ajudaram a moldar a identidade da TV brasileira, revolucionando a forma como consumimos conteúdo e criando memórias inesquecíveis.

Nesta lista, relembramos 16 programas que marcaram a história da televisão no Brasil, cada um com sua contribuição única para o cenário audiovisual do país.

1. Repórter Esso (1952-1970)

Primeiro telejornal brasileiro, o Repórter Esso inaugurou o jornalismo televisivo no país, conhecido por seu slogan “Testemunha ocular da história”. Apresentava notícias com tom formal e tornou-se referência em credibilidade e inovação no formato de comunicação.

2. A Grande Família (1972-1975; 2001-2014)

Um retrato divertido e carismático da classe média brasileira, o programa conquistou o público ao abordar situações familiares com humor e afeto. O sucesso foi tão grande que ganhou uma nova versão nos anos 2000, consagrando personagens como Lineu, Nenê e o inesquecível Agostinho.

3. Chaves (Estreia no Brasil em 1984)

Embora de origem mexicana, Chaves se tornou um fenômeno cultural no Brasil, sendo exibido no SBT por décadas. As aventuras simples e cômicas de Chaves, Quico e Seu Madruga conquistaram gerações e permanecem na memória afetiva de milhões de brasileiros.

4. Xou da Xuxa (1986-1992)

Apresentado pela icônica Xuxa Meneghel, o programa redefiniu o formato infantil no Brasil, trazendo músicas, brincadeiras e mensagens positivas. Xuxa tornou-se a “Rainha dos Baixinhos” e símbolo de uma geração.

5. Viva o Gordo (1981-1987)

Liderado por Jô Soares, o programa de humor satírico abordava questões políticas e sociais com leveza e ironia. Personagens como o Capitão Gay e o Zé da Galera entraram para o imaginário popular.

6. Fantástico (Estreia em 1973)

O “show da vida” é um dos programas mais longevos e diversificados da TV brasileira. Combinando jornalismo, entretenimento e reportagens especiais, Fantástico se tornou referência em inovações de narrativa audiovisual e formatos jornalísticos.

7. Os Trapalhões (1966-1995)

Com humor acessível e personagens cativantes como Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, Os Trapalhões foi um marco na comédia brasileira. Além de seus programas televisivos, o grupo fez sucesso no cinema, reforçando sua relevância cultural.

8. Big Brother Brasil (Estreia em 2002)

O reality show mudou o panorama da TV brasileira ao misturar convivência, competição e entretenimento. Mais que um programa, o BBB tornou-se um fenômeno social, influenciando tendências e debates culturais.

9. A Praça É Nossa (Estreia em 1987)

Um dos programas humorísticos mais duradouros da TV, criado por Carlos Alberto de Nóbrega, A Praça É Nossa encantou o público com seus personagens irreverentes e quadros memoráveis. Sua simplicidade cômica cativou várias gerações.

10. Balança Mas Não Cai (1950-1960; 1982)

Um dos primeiros programas de humor da TV brasileira, trouxe esquetes icônicos como a do Primo Pobre e Primo Rico. Foi um marco do humor nacional, inicialmente no rádio e depois na televisão.

11. Silvio Santos e seus Programas

Símbolo da televisão brasileira, Silvio Santos conquistou gerações com programas como o Programa Silvio Santos, Show de Calouros e Roda a Roda. Suas dinâmicas interativas e sua personalidade marcante o tornaram um ícone da TV.

12. Domingão do Faustão (1989-2021)

Apresentado por Fausto Silva, o programa dominical foi sinônimo de entretenimento familiar, com quadros como Dança dos Famosos, Arquivo Confidencial e Vídeo Cassetadas. Um verdadeiro marco das tardes de domingo.

13. Vila Sésamo (Década de 1970 e retornos posteriores)

Inspirado no sucesso internacional Sesame Street, Vila Sésamo apresentou personagens educativos e cativantes como Garibaldo e a turma que encantou as crianças brasileiras.

14. Sítio do Picapau Amarelo (Diversas versões: 1951, 1977-1986, 2001-2007)

Adaptação das obras de Monteiro Lobato, trouxe as aventuras de Narizinho, Emília, Pedrinho e Dona Benta, misturando folclore e literatura infantil brasileira em um programa educativo e cheio de magia.

15. Cassino do Chacrinha (1956-1988)

Comandado por Abelardo Barbosa, o “Velho Guerreiro”, o programa foi uma mistura de calouros, música e humor irreverente. Chacrinha popularizou bordões como “Quem não se comunica, se trumbica!”.

16. TV Pirata (1988-1990)

Revolucionário no humor, TV Pirata apresentou esquetes satíricas e roteiros inovadores, sendo um divisor de águas na produção de programas cômicos no Brasil.

Esses programas refletem a riqueza e a diversidade da televisão brasileira, que continua a se reinventar e a conquistar novos públicos. No Dia Mundial da Televisão, celebramos não apenas esses marcos históricos, mas também a capacidade da TV de conectar e emocionar o país inteiro.

