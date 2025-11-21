Dia Mundial da Televisão: relembre 16 programas que marcaram a história da TV brasileira
Desde sua chegada ao Brasil em 1950, a televisão tornou-se uma das principais formas de entretenimento, informação e conexão entre os brasileiros. O Dia Mundial da Televisão, celebrado em 21 de novembro, é uma oportunidade para refletir sobre o impacto cultural e social desse meio. Ao longo de décadas, programas icônicos ajudaram a moldar a identidade da TV brasileira, revolucionando a forma como consumimos conteúdo e criando memórias inesquecíveis.
Nesta lista, relembramos 16 programas que marcaram a história da televisão no Brasil, cada um com sua contribuição única para o cenário audiovisual do país.
1. Repórter Esso (1952-1970)
Primeiro telejornal brasileiro, o Repórter Esso inaugurou o jornalismo televisivo no país, conhecido por seu slogan “Testemunha ocular da história”. Apresentava notícias com tom formal e tornou-se referência em credibilidade e inovação no formato de comunicação.