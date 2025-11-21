fechar
Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 21/11/2025 às 8:11
Neste sábado (22), às 15 horas, no Cine Aventura, a Record TV exibe o filme Hércules.

Ficha Técnica:

Hércules

Título Original: The Legend of Hercules

Elenco: Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins, Roxanne McKee, Liam McIntyre e Liam Garrigan.

Gênero: Ação

Distribuidora: Telefilms  

Sinopse:

A história da origem do herói grego mítico. Traído por seu padrasto, o Rei, exilado e vendido como escravo por causa de um amor proibido, Hércules (Kellan Lutz) deve usar seus poderes formidáveis para lutar pelo caminho de volta ao seu reino de direito.   

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

