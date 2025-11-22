fechar
Programação da TV, 22/11: TV Jornal transmite a final da Copa Sul-Americana

Pré-jogo da decisão entre Lanús x Atlético-MG começa às 15h45, e a bola começa a rolar a partir das 17h, no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai

Por JC Publicado em 22/11/2025 às 0:01
TV Jornal transmite a final da Copa Sul-Americana entre Lanús x Atlético-MG
TV Jornal transmite a final da Copa Sul-Americana entre Lanús x Atlético-MG - Reprodução do 'X / @Atletico

TV JORNAL/SBT 2

06:00 – LuccasToon
06:45 – Sábado Animado
08:30 – Carro Arretado
09:00 – Tudo Aqui
09:30 – Sábado Animado
11:00 – SBT Notícias
12:45 – Show de Bola
13:30 – Turma do Barra
14:00 – SBT Notícias
15:00 – Eita Lucas!
15:45 – Pré-Jogo A Grande Final!
17:00 – Copa Sul-Americana: Lanús (ARG) X Atlético-MG
19:30 – SBT Brasil
20:45 – Bake Off Brasil: Mão na Massa
22:15 – Sabadou com Virgínia
00:00 – Programa do João
01:00 – Notícias Impressionantes
02:00 – SBT Notícias

TV TRIBUNA/BAND 4

06:00 – Band Kids
07:20 – Programação Esportiva
07:50 – Cheguei, Chegando
08:30 – O Melhor do Nordeste
09:00 – Ponto de Vista
09:30 – Auto Motor Shopping
10:00 – Na Cozinha Com Cecília Chaves
11:00 – Band Esporte Clube
12:00 – Pedreiro Top
12:30 – Mundo dos Negócios
13:00 – Igreja Maranata
13:30 – Band Esporte Clube
16:00 – Brasil Urgente
19:20 – Jornal da Band
20:30 – Sabadão de Todos
22:30 – Documento Band
23:30 – SFT – MMA
00:30 – Fórmula 1: GP de Las Vegas
03:00 – Chama no Privé
04:00 – Cinema na Madrugada: Cosmópolis

REDE TV/CANAL6

06:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
07:00 – A Hora do Zap
07:30 – Programa Ultrafarma
08:30 – A Hora do Zap
09:00 – Vitória em Cristo
09:30 – Ultrafarma
10:00 – A Voz de Deus
10:30 – Ultrafarma
11:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
12:00 – Assembleia de Deus do Brás
13:00 – Show da Saúde
14:30 – A Hora do Zap
15:30 – Esportes Diversos
18:00 – Brasil do Povo
19:55 – Rede TV! News
20:30 – Igreja Internacional da Grade Deus
21:30 – TV Fama
22:10 – Operação de Risco
23:10 – Mega Sonho
00:30 – Companhia Certa
01:00 – Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV GUARARAPES/RECORD 9

07:00 – Brasil Caminhoneiro
07:35 – Fala Brasil – Ediçãode Sábado
12:00 – Balanco Geral PE – Edição de Sábado
13:25 – Descobrindo Com Cabral
13:35 – Super Bancada
14:30 – Que Arretado!
15:00 – Cine Aventura:Hércules
16:30 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
18:15 – Jornal da Record – Edição de Sábado
19:00 – Aquecimento Futebol
19:20 – Campeonato Brasileiro: Botafogo x Grêmio
21:30 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
22:30 – A Fazenda
23:00 – Love & Dance
01:00 – Fala Que Eu Te Escuto

TVU/TV BRASIL 11

06:00 – Vale Agrícola
07:00 – TV Brasil Animada
12:30 – Chefs do Brasil
13:00 – Xodó de Cozinha
13:30 – Na Raiz dos Festejos
14:00 – Brasil Visto de Cima
14:30 – Brasil Sobre Duas Rodas
15:00 – Sankofa – A África que te Habita
15:30 – Expedições
16:00 – Sessão de Cinema I: A Sede do Peixe – Milton Nascimento
17:30 – Sessão de Cinema II:Artes da Memória
18:00 – Brasil Visto de Cima
18:30 – Energia No Brasil
19:00 – Repórter Brasil Noite
19:30 – Abre Alas
20:00 – Sangue Oculto
21:00 – Sessão de Cinema III: Gilberto Gil – Tempo Rei
23:00 – Especial Consciência Negra: A Pérola Negra do Samba
01:00 – Abre Alas
01:30 – Sangue Oculto
02:30 – Energia no Brasil
03:00 – Sessão de Cinema: A Sede do Peixe – Milton Nascimento (R)
04:30 – Sessão de Cinema: Artes da Memória (R)
05:00 – Brasil Visto de Cima

TV GLOBO 13

06:50 – Bom Dia Sábado
07:50 – Pequenas Empresas & Grandes Negócios
08:30 – É de Casa
11:45 – NE1
13:00 – Globo Esporte
13:25 – Jornal Hoje
14:10 – Terra Nostra
14:40 – Sessão de Sábado: Milagre do Destino
15:35 – Sessão Comédia
16:15 – Caldeirão Com Mion
18:40 – Êta Mundo Melhor!
19:25 – NE2
19:45 – Dona de Mim
20:30 – Jornal Nacional
21:20 – Três Graças
22:25 – Altas Horas
00:15 – Faixa Combate: JungleFight
01:00 – Dona de Mim (R)
01:45 – Corujão I: Marighella
04:20 – Comédia na Madrugada I
04:55 – Comédia na Madrugada II

