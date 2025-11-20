Resumo das novelas, 21/11: Esmeralda coloca um manto na cabeça que esconde seus brincos
Esmeralda é novela de grande sucesso da TV Jornal/SBT. Capítulo começa às 13h45. Confira resumos dos capítulos das novelas da TV aberta
SBT/TV JORNAL
(13h45) Esmeralda
Esmeralda pergunta pela história dos brincos. Firmino diz a Dominga que quando Crisanta perguntou por uma menina que nasceu morta, a data que ela passou foi do dia que nasceu Esmeralda. José Armando avisa Adrian que viajará para a capital para marcar a data do casamento. Branca e Crisanta vão a igreja do povoado. Chega Esmeralda e coloca um manto na cabeça que esconde seus brincos. Esmeralda se aproxima das duas.
(14h15) Maria do Bairro
Maria pede a Agripina que lute pela vida. Daniel vai ao hospital buscar Maria, e Luís Fernando o confronta. Gonçalo alerta a polícia que Soraya planeja matar Maria. Disfarçada, a vilã engana Maria e a sequestra, levando-a para uma cabana. Esperança vê a cena e avisa a família. Na cabana, as duas lutam, e Maria bate a cabeça, recuperando a memória. Soraya confessa todos os seus crimes, inclusive a morte de Kalista, e revela que as fotos de traição eram falsas. Tita consegue impedir Aldo de viajar, e os dois se reconciliam. Agripina se recupera milagrosamente e aceita se casar com Vera Cruz. Aurélia informa a Luís Fernando sobre a cabana. Soraya espalha gasolina e ateia fogo com Maria dentro. Luís Fernando e a polícia chegam. O empresário invade o local, salva Maria, mas Soraya morre queimada. Meses depois, Alícia volta a andar. Maria, que está grávida, e Luís Fernando comemoram o aniversário de casamento.
(15h) Rubi
Genaro confessa ao filho que Elisa é sua esposa. Ele explica que quando conheceu sua mãe já era casado mas também se casou com ela. Luiz, furioso, acusa o pai de bigamia, diz estar muito decepcionado e que tem vergonha de ser seu filho. Luiz discute com Sofia por não ter lhe contado que seu pai tinha outra família, diz que não quer mais saber dele e termina seu namoro com ela. Maribel informa a Elisa que Genaro foi internado em estado grave. Elisa diz a Heitor que tem certeza de Maribel ainda o ama. Heitor, irritado, responde que assim como ela, ele também vai defender seu casamento com Rubi. Tiago comenta com Rubi que Genaro está internado depois de passar mal quando Luiz descobriu que tinha uma vida dupla. Tiago diz a Rubi que sabe que tudo foi planejado por ela e promete não dizer nada mas deixa claro que seu silêncio tem um preço. Sônia diz a Alessandro que terminou seu compromisso com Tiago e que gostaria que começassem um relacionamento. Maribel pede ao pai que doe sangue para Genaro pois o estado dele é muito grave. Maribel promete voltar para a capital caso o pai atenda seu pedido. Elisa e Liliam se encontram no hospital.
(17h45) Coração Indomável
Dóris se enciúma da atenção do pai por Maria Alessandra. O Governador pede a Otávio que acompanhe sua filha, pois deseja ficar com a dona do cassino. Dóris se declara para Otávio e o beija, mas é rejeitada. Maria Alessandra aconselha o Governador a não permitir o casamento, chamando o piloto de oportunista. O Governador, por sua vez, convida Maria Alessandra para um encontro íntimo e a deixa ofendida. Otávio confessa a Eduardo que Miguel reconheceu Maricruz e que ele soube do filho. Karim planeja sequestrar Maria Alessandra em sua festa de aniversário, para a qual Dóris obriga Otávio a ir. Na fazenda, Lúcia sente dores fortes e desmaia, sendo vista por José Antonio.
(21h) A-Mar
Sérgio pede que Estrela aceite que ele pague a Fabián o dinheiro que ele usou para quitar a dívida que tinha com o Sindicato dos Pescadores. Brisa, vendo o erro que cometeu, confessa à família que foi ela quem pegou o dinheiro para ajudar Gabriel.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Cruel Istambul
Cemre sofre ao ter que se afastar de Nedim. Cenk prepara as malas para ir embora e deixar a esposa. O rapaz dá adeus a Damla. Civan flagra Neriman conversando com Seniz. Agah recebe o parecer a respeito das avaliações laboratoriais. Ceren escapa com o cônjuge de Cemre. Civan busca Cenk para se vingar em nome das irmãs. Cemre exige que a avó diga a verdade.
RECORD – CANAL 9
(21h) Mãe
Gonul confessa para Arif que Zeynep é sua filha. Sule fala com Zehra, sua antiga vizinha, e decide ir atrás de Melek/Turna. Zeynep espera a garota na saída do colégio e a alegria das duas acaba ao darem de cara com Sule. A mãe biológica da menina diz que mudou de ideia e quer a filha de volta. Zeynep tenta argumentar, enquanto Melek/Turna se esconde, apavorada. Perturbada, Sule pega a menina na marra e a coloca no carro de Cengiz. Turna/Melek vai embora aos gritos, enquanto Zeynep se desespera. No carro, a criança treme ao ver o padrasto. Zeynep pede ajuda para Ali. Na casa do irmão de Cengiz, Melek/Turna fica paralisada e não consegue falar, enquanto a mãe tenta agradá-la. Zeynep volta para casa sentindo-se culpada e é consolada pela irmã, por Ali e por Cahide. O noivo de Gamze a surpreende com um presente. Zeynep implora para que Cahide a ajude a ter Turna/Melek de volta.
(22h) Reis
Preocupado com a filha, Davi vai à casa de Amnon em busca de Tamar. Rendido por Simei, Joabe se encontra forçado a deixá-lo ir embora.
REDE GLOBO
(18h25) Êta Mundo Melhor!
Ernesto impede que Candinho se aproxime de Sandra. Celso desconfia das desculpas de Olga para estar na fábrica. Começa o concurso no dancing, e Túlio e Estela dançam juntos. Lúcio confidencia a Margarida/Adamo que está apaixonado por Manoela. Celso sente ciúmes de Túlio com Estela. Olga revela a Ernesto e Sandra que a fábrica ainda não pagou o seguro incêndio. Manoela lamenta a tristeza de Margarida. Quincas emociona Sônia. Carmem faz uma previsão para Anabela. Estela, Túlio, Tamires e Celso são os finalistas do concurso de dança. Dita canta para Candinho.
(19h40) Dona de Mim
Leo convence Marlon a pedir ajuda sobre seu estado de saúde mental. Jeff segue rejeitando Marlon. Marlon fala com Rangel que precisa se cuidar. Jaques desconfia das atitudes de Filipa. Samuel anuncia que a Receita Federal fiscalizará a Boaz, sobre os processos conduzidos por Patrícia. Filipa comenta com Danilo seus planos para desmascarar Jaques. Sol pede para usar as peças da marca de Leo em seu próximo clipe. Marlon se consulta com Célia, e Alan e Pompeu o recriminam. Jaques participa da aula de teatro de Filipa, que o provoca. Marlon beija Leo.
(21h20) Três Graças
João Rubens diz a Kasper que a gravura sumiu, e Lucélia sugere que Júnior possa ter roubado a peça. Lucélia inventa para o comendador que a gravura está no cofre do banco. Célio observa Arminda no quarto da escultura. Josefa e Arminda discutem. Raul enfrenta Arminda e entra no quarto das Três Graças. Lorena comenta com Zenilda que Júnior precisará de um advogado, e sugere que a mãe pegue a causa. Júnior se desespera ao encontrar em sua mochila a gravura do palhaço. Maggye se sente culpada sabendo que os pais não vão mais querer os serviços de Júnior. O comendador compra a gravura de Kasper e João Rubens. Júnior procura Gerluce para dizer que aceita participar de seu plano para ajudar os doentes da Chacrinha. Joélly escuta o pastor dizer a Gerluce que deseja falar sobre o pai de sua filha.