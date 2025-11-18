Resumo das novelas, 19.11: Soraya decide matar Maria em 'Maria do Bairro'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(13h45) Esmeralda



Dominga diz a Crisanta que mora sozinha. Crisanta vai embora rápido. Esmeralda conta a Florzinha sobre o beijo entre ela e José Armando na cascata. Florzinha conta a Esmeralda que José Armando está noivo e que o nome da moça é Graziela. Esmeralda chora e diz que o ama. Belézio conta a José Armando que Esmeralda está chorando por causa dele. Esmeralda, chegando a Casa Grande, encontra-se com o Rodolfo.

(14h15) Maria do Bairro



Soraya foge. Agripina é internada. Cecília, com ciúmes, exige que Maria se afaste de Daniel. Soraya planeja fugir do país e procura Gonçalo. Maria tem lembranças confusas e recorda que tem um filho. Cecília decide armar contra a babá e coloca purgante no leite de Perlinha. A menina passa mal, e Cecília culpa Maria. Soraya oferece a Gonçalo a localização de Maria em troca de ajuda para a fuga. Maria leva Perlinha à clínica e encontra Luís Fernando, que fica chocado. Ele percebe a amnésia de Maria, mas ela o repele, lembrando apenas de momentos ruins, e foge. Soraya conta a Gonçalo sobre a amnésia. Luís Fernando avisa a família. Assustada, Maria pede proteção a Daniel contra Luís Fernando. Soraya decide matar Maria.

(15h) Rubi



Genaro diz ao afilhado que não pretende lhe devolver o dinheiro enquanto não se convencer de que Rubi só está casada com ele por interesse. Heitor, furioso, diz ao padrinho que já não confia mais nele. Artur tenta, em vão, convencer Maribel a desistir de ir até o litoral para conversar com Heitor. Ela diz ao pai que está decidida a procurá-lo com ou sem o seu apoio. Rubi não esconde seu descontentamento quando Heitor conta que seu padrinho se nega a lhe devolver o dinheiro. Ele pergunta se isso faria com que seus sentimentos mudassem e Rubi, hipócrita, responde que estaria a seu lado nos bons e nos maus momentos, mas diz que não é justo o que seu padrinho está fazendo. Rubi procura Genaro e diz que é melhor tirar da cabeça a idéia de colocá-la à prova já que nunca contou a Elisa sobre sua outra família. Genaro diz a Rubi que não se importa com o que diga e jura que não vai descansar enquanto não desmascará-la. Paco e Lorena se beijam. Sofia descobre que Genaro é o pai de Luiz. Genaro pede a Sofia que não comente com ninguém o que acaba de descobrir. Maribel chega à casa de Rubi e lhe dá uma bofetada.

(17h45) Coração Indomável



Lúcia proíbe que saiam da fazenda. Miguel chega à pensão, confessa o assassinato a Otávio, que decide escondê-lo na Ilha Dourada. Durante a viagem, Miguel desabafa e revela todas as maldades de Lúcia, confirmando que Maricruz esperava um filho de Otávio. Na fazenda, Lúcia denuncia o marido à polícia, mas omite o motivo do crime. No cassino, Maria Alessandra é formalmente apresentada ao Governador e recebe presentes dele e de Karim. Ela afirma a Joaninha que não voltará a se apaixonar. Carol e Raiza traçam um plano para impedir o casamento da nova dona com o Governador. Lúcia promove José Antonio ao antigo cargo de Eusébio.

(21h) A-Mar



Após saber da mentira que sua filha foi vítima, Fabián procura estar com ela nesse momento doloroso, lhe dando um de seus doces favoritos quando era pequena. Sérgio consegue se aliar ao “rojo” e, depois de lhe dar uma grande quantia de dinheiro, pede que rescinda a prorrogação concedida a Estrela e, se não tiver recursos financeiros, que cobre retirando sua casa e seus barcos. Yasmín tenta se desculpar com Oliver por não ter acreditado quando ele revelou que Xavier foi infiel a ela e, para corrigir seu erro, ela o convida para sair. Yasmín não cai mais na chantagem de Érika e está disposta a fazê-la revelar ao pai que é uma viciada, mas ela garante que é a única que vai perder.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul



Seniz contesta Agah referente à sua decisão. Cenk convida Cemre a conhecer a vida noturna da cidade. Ceren liga para Cenk, mas quem atende é a enfermeira. Cenk e Cemre se divorciam. Agah visita Nedim no centro de tratamento que criou. Ceren se encontra com Cenk.

RECORD – CANAL 9

(21h) Mãe



Zeynep e Turna/Melek chegam ao apartamento em que vão morar, a menina fica radiante, e as duas fazem planos para a casa nova. Duru entrega a caixa que Zeynep pediu, e a professora encontra uma pulseira idêntica à que Gonul deu para Turna/Melek e confirma suas suspeitas sobre a mãe biológica. Sule faz um escândalo na rodoviária e Cengiz chega para buscá-la. Gamze recebe a visita do noivo e ele a deixa arrasada novamente. Zeynep vai à casa da família para conversar com Cahide e a questiona sobre sua mãe biológica. Gonul sente falta de Turna/Melek e Zeynep. Cahide apoia Gamze e dá conselhos sobre maternidade para a filha. Gonul faz uma surpresa para a menina no intervalo da escola. Zeynep não atende a uma ligação de Gonul.

(22h) Reis



A pedido de Amnon, Davi vai até o filho que finge estar doente a fim de que o pai lhe conceda um pedido. Em Hebrom, Absalão começa a julgar as questões do povo.

REDE GLOBO

(18h05) Êta Mundo Melhor!



Dita afirma a Candinho que Zulma está mentindo sobre a gravidez. Ernesto conta a Sandra que Celso o confrontou sobre Estela. Zulma exige que Candinho se case com ela. Dita pede ajuda a Estela para confirma a veracidade da gravidez de Zulma. Sônia confessa a Lauro que o pai de seu bebê é Quincas. Padre Lucas afasta Quincas do sacerdócio. Olga descobre que Sandra está viva. Zulma exige que Zenaide encontre uma forma de provar sua gravidez. Lúcio se aproxima de Manoela. Zenaide tenta subornar uma mulher grávida para conseguir uma amostra de sua urina, e Asdrúbal chega na hora. Olga revela as falcatruas de Araújo e Celso para Ernesto e Sandra. Sandra pensa em destruir a fábrica.

(19h15) Dona de Mim



Filipa finge para Jaques que os dois passaram a noite juntos. Bárbara dispensa Davi. Samuel lamenta seu afastamento de Leo. Marlon desabafa com Leo, que fica penalizada com o estado do policial. Alan alerta Ryan sobre seu comportamento. Filipa conta a Leo que Jaques está com o celular de Ricardo. Marlon é convocado para uma ação policial. Filipa e Leo contratam Érica como nova babá de Sofia. Alan e Pompeu elogiam Marlon por seu comportamento durante ação policial. Filipa e Leo chegam ao hospital para visitar Ricardo, e são observadas por Tânia.

(20h35) Três Graças



Júnior se incomoda com a proposta de Gerluce e Viviane tenta convencê-lo a participar do plano plano para ajudar os doentes da Chacrinha. Ferette e Lorena discutem e Zenilda tenta apaziguar. Gerluce é flagrada por Arminda ao descartar um guardanapo com os remédios de Josefa. Josefa e Gerluce provocam Arminda. Raul ameaça fazer um escândalo na porta da casa de Joélly se ela não quiser encontrá-lo na igreja. Joélly culpa Raul por ter precisado aceitar a proposta de Samira. Pastor Albérico garante a Joélly que tudo se resolverá, e promete não contar a Gerluce que o pai do filho da jovem é Raul. Kellen não conta a Joélly qual o assunto que o pastor quer conversar com Gerluce. Jorginho avisa ao pastor Albérico que seu alvará de soltura saiu.