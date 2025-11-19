Resumo das novelas, 20.11: Rubi decide se vingar de Genaro em 'Rubi'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

SBT/TV JORNAL

(13h45) Esmeralda



Esmeralda pergunta por José Armando. Rodolfo a expulsa dali. Dr. Lúcio pede para Dominga vigiar Esmeralda, para evitar que ela se encontre com José Armando. Rodolfo diz a José Armando que vai despedir Adrian. Esmeralda diz a Lúcio que um dia ele disse que ela poderia voltar a enxergar. Lúcio diz que ela nunca mais poderá voltar a enxergar. Dominga ao ver Esmeralda chorar, entrega-lhe o par de brincos de esmeralda.

(14h15) Maria do Bairro



Daniel descobre que Perlinha tomou purgante. Ele encontra Luís Fernando, mas se recusa a dizer onde Maria está. Cecília discute com Maria e leva um tapa. Dr. Rodrigo avisa que Agripina pode morrer. Soraya procura Maria. Daniel desmascara Cecília e a expulsa. Aldo procura Tita e declara seu amor. Gonçalo decide trair Soraya e a denuncia. Caridade encontra Maria e revela toda a verdade sobre sua identidade. No hospital, Agripina morre por instantes, mas é ressuscitada. Maria pede para ver o filho. Tita sofre por Aldo. Caridade leva Maria ao hospital, onde ela reencontra os De La Vega e abraça Nandinho. Soraya chega ao local e briga com Gonçalo, deixando-o inconsciente. Natália conta a Daniel a história de Maria.

(15h) Rubi



Rubi discute com Maribel, joga contra a ex amiga todas as jóias que ganhou dela e a chama de aleijada. Maribel reage aos insultos, diz a Rubi que ela pode ter tudo menos o amor porque não está apaixonada por Heitor e que Alessandro se tornou impossível para ela. Rubi, se fazendo de vítima, comenta que Maribel chegou a ameaçá-la. Elisa responde a Rubi dizendo que ela merece tudo o que aconteceu. Rubi comenta com Heitor o que aconteceu entre ela e Maribel. Paco se declara para Lorena. Caetano, Rosário e Lola viajam para o litoral. Vitória incentiva Alessandro a continuar suas pesquisas sobre células tronco. Maribel se encontra com eles. Artur descobre que Genaro é casado com Liliam, a mesma com quem ele manteve um relacionamento no passado. Rubi decide se vingar de Genaro e, muito sutilmente, conversa com Elisa e faz intrigas contra seu marido. Sofia decide não comentar com Luiz o que sabe sobre Genaro. Heitor e Maribel se encontram. Ela diz que ainda o ama e os dois se beijam. Rubi pede a Luiz que leve alguns papéis para Genaro. Ele flagra o pai beijando Elisa e, gritando, pergunta quem é essa mulher.

(17h45) Coração Indomável



Lúcia dobra o salário de José Antonio. Maria Alessandra assume a administração do cassino e anuncia a contratação de um substituto para Teobaldo. Otávio leva Miguel ao estabelecimento, onde Eduardo o apresenta a Raiza como um milionário. O piloto e Maria Alessandra trocam sorrisos. Bêbado, Miguel fica chocado ao ver a dona do cassino, nota a semelhança com Maricruz e comenta o fato com Otávio. O Governador decide investigar o piloto. No salão, Maria Alessandra informa a Dóris que Otávio foi embora e o chama de homem sem sentimentos, enfurecendo a jovem.

(21h) A-Mar



Pascual segue o conselho de sua mãe e retorna ao porto pronto para declarar seu amor a Perla, mas ela, se sentindo correspondida por Valentín, não hesita em aceitar ser sua namorada. Estrela, vendo que está sendo despejada de sua casa, aceita ligar para Sérgio para pedir ajuda e que ele pague a dívida que ela tem com o Sindicato dos Pescadores. Fabián paga a dívida de Estrela com o Sindicato dos Pescadores e recupera sua casa. Sérgio descobre o que aconteceu e não consegue acreditar que seu plano deu errado. Brisa volta para casa e descobre que eles estavam prestes a ser despejados, mas os 100 mil pesos que eles tinham economizado para pagar a dívida também desapareceram.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul



Cenk propõe a Ceren que fujam antes de sair o resultado do teste de paternidade. Cemre e Civan vão ver a mãe e relembram os velhos tempos. A cuidadora se depara com Agah, que decide abrir o jogo com a moça. Cenk confessa à matriarca que está se separando. Seher se desentende com os filhos. Cemre se despede de Nedim, acreditando ser o melhor para os dois.

RECORD – CANAL 9

(21h30) Mãe



Cengiz vai a uma boate atrás de trabalho para Sule e é escorraçado do local. Gonul vai ao apartamento de Zeynep levar comida e se surpreende ao ver Doru. Zeynep se irrita ao saber que Gonul foi na escola de Turna/Melek e fica ainda mais nervosa quando a irmã conta que a “Senhora Pateta” levou comida para elas. Gonul passa mal e Arif a ajuda. Zeynep vai atrás de Gonul e despeja toda a mágoa que sente da mãe biológica. Cahide chega neste momento e esbofeteia Gonul. Cahide conversa com Zeynep sobre a adoção da filha e as duas se emocionam. A comerciante sofre por causa da filha. Sule fica perturbada ao ver crianças se divertindo com as mães em uma praça. Arif se preocupa com o estado de saúde de Gonul e ela acaba se abrindo com ele.

Reis



Não haverá exibição do capítulo

REDE GLOBO

(18h30) Êta Mundo Melhor!



Sandra, Ernesto e Olga formam uma aliança. Zenaide despista Asdrúbal. Zulma troca sua amostra de urina com a de Sônia. Manoela sonda Margarida sobre seus sentimentos por Lúcio. Lúcio anuncia que Dita gravará um disco, e todos comemoram. Quitéria entrega a Haydée o diário de sua mãe. Estela permite que Carmem cuide de Anabela por uma noite. Tobias comenta com Lauro que gostaria de cuidar do filho de Sônia. Margarida pensa em revelar a Lúcio que ela é Adamo Angel. Estela confronta Sandra e Ernesto. Zé dos Porcos e Maria Divina se interessam, respectivamente, por Francine e Sabiá. Candinho prepara uma festa na fábrica em homenagem a Júnior. Celso encontra Olga na fábrica e a questiona. Candinho e Dita veem Ernesto com Sandra num restaurante.

(19h40) Dona de Mim



Tânia ouve quando Filipa confessa a Leo que duvida da possibilidade de Jaques ter tirado a vida de Abel. Ayla questiona Samuel sobre as decisões da fábrica. Kami nota o interesse de Lírio em Pam. Sofia comenta com Filipa que Rosa poderia levar suas receitas para a televisão. Mauro alerta Jaques sobre a visita de Leo e Filipa a Ricardo. Marlon lida com seu estado emocional. Pam beija Lírio. Filipa oferece bebida a Jaques, e acaba se irritando quando ele afirma que é o dono de tudo que foi de Abel. A pedido de Jussara, Leo conversa com Marlon.

(21h20) Três Graças



Samira mostra uma foto de Joélly a Herculano e Lena. Jorginho deixa a prisão e se recorda de quando era o líder da Chacrinha. Gerluce desmaia ao se deparar com Jorginho. Gerluce esconde de Lígia, Joélly e Paulinho que viu Jorginho Ninja. Claudia fica apavorada quando Josefa lhe afirma que Arminda e Ferette têm um caso. Kasper avisa a João Rubens que o Comendador quer ver a gravura do palhaço. Viviane reage ao saber que Gerluce viu Jorginho e aconselha a amiga a ser forte. Leonardo tenta uma aproximação maior de Viviane.