Entretenimento | Notícia

Programação da TV, 20.11: 'Turma do Barra' traz muita animação para o feriado

O programa ' Turma do Barra', apresentado por Flávio Barra, anima o feriadão com muito entretenimento. Confira a programação completa da TV

Por JC Publicado em 19/11/2025 às 17:00
Apresentadores do Turma do Barra, da TV Jornal, Carlos Santos, Flávio Barra e Jurema Fox
Apresentadores do Turma do Barra, da TV Jornal, Carlos Santos, Flávio Barra e Jurema Fox - Jailton Jr./JC Imagem

TV Jornal / SBT 2

  • 04:45 – SBT News – Manhã
  • 06:30 – Primeiro Impacto PE
  • 07:30 – SBT Manhã
  • 08:30 – Bom Dia & Cia com Patati Patatá
  • 09:30 – Primeiro Impacto
  • 11:00 – Cotidiano
  • 11:30 – TV Jornal Meio Dia
  • 13:20 – Turma do Barra
  • 13:45 – Esmeralda
  • 14:15 – Maria do Bairro
  • 15:00 – Rubi
  • 15:30 – Fofocalizando
  • 16:45 – Casos de Família
  • 17:45 – Coração Indomável
  • 18:30 – O Povo Na TV
  • 19:45 – SBT Brasil
  • 21:00 – A-Mar
  • 22:15 – Programa do Ratinho
  • 23:15 – A Praça é Nossa
  • 00:45 – The Noite
  • 01:45 – Operação Mesquita
  • 02:15 – SBT Podnight
  • 03:00 – SBT Notícias

TV Tribuna / Band 4

  • 04:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 07:00 – Valor da Vida
  • 08:00 – Agro Band
  • 08:15 – Igreja Internacional da Graça de Deus
  • 08:35 – Bem Você
  • 09:00 – Bora Brasil
  • 11:00 – Jogo Aberto
  • 12:00 – Jornal da Tribuna – 1ª Edição
  • 13:10 – Jogo Aberto Pernambuco
  • 14:00 – Hora da Treta
  • 14:30 – Melhor da Tarde
  • 16:00 – Brasil Urgente
  • 17:30 – Brasil Urgente Pernambuco
  • 18:50 – Jornal da Tribuna – 2ª Edição
  • 19:20 – Jornal da Band
  • 20:30 – Cruel Istambul
  • 21:25 – Show da Fé
  • 22:20 – Perrengue do Dia
  • 22:45 – Melhor da Tarde
  • 00:00 – Jornal da Noite
  • 01:00 – Esporte Total
  • 02:00 – Igreja Universal do Reino de Deus

RedeTV! / Canal 6

  • 05:00 – Igreja Internacional da Graça de Deus
  • 08:30 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 09:30 – Ultrafarma
  • 10:00 – Manhã Com Você
  • 10:45 – Fica Com a Agente
  • 12:00 – Bola na Rede
  • 12:50 – Elas em Jogo
  • 13:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 15:00 – A Tarde é Sua
  • 17:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 18:00 – Brasil do Povo
  • 19:55 – RedeTV! News
  • 20:30 – Igreja Internacional da Graça de Deus
  • 21:30 – TV Fama
  • 22:45 – Operação de Risco
  • 23:45 – É Notícia
  • 00:30 – Leitura Dinâmica
  • 01:00 – Madrugada Animada
  • 03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV Guararapes / Record 9

  • 06:30 – Balanço Geral PE
  • 08:30 – Fala Brasil
  • 09:35 – Hoje em Dia
  • 11:30 – Balanço Geral PE
  • 14:40 – Vem Pernambuco
  • 15:30 – A Escrava Isaura
  • 16:30 – Cidade Alerta
  • 17:15 – Cidade Alerta Pernambuco
  • 18:05 – Esporte Record Pernambuco
  • 18:15 – Jornal Guararapes
  • 19:00 – Aquecimento Futebol
  • 19:30 – Campeonato Brasileiro: Corinthians x São Paulo
  • 21:30 – Mãe
  • 22:30 – A Fazenda
  • 00:15 – Jornal da Record 24h
  • 00:45 – Fala Que Eu Te Escuto

TVU / TV Brasil 11

  • 06:00 – Cozinha Amazônia
  • 06:30 – Agricultura Alto Vale
  • 07:00 – TV Brasil Animada
  • 12:30 – Stadium 1º Tempo
  • 12:45 – Repórter Brasil Tarde
  • 13:30 – Expedição MS
  • 14:00 – Brasil Visto de Cima
  • 14:30 – Brasil Sobre Duas Rodas
  • 15:00 – Sankofa – A África que te Habita
  • 15:30 – Expedições
  • 16:00 – Sem Censura
  • 18:00 – Brasil Visto de Cima
  • 18:30 – Stadium
  • 19:00 – Repórter Brasil Noite
  • 20:00 – Sangue Oculto
  • 21:00 – Sessão de Cinema: Capitães da Areia
  • 23:00 – Game Dev Brasil
  • 23:30 – Sem Censura
  • 01:30 – Sangue Oculto
  • 02:30 – Game Dev Brasil
  • 03:00 – Sessão de Cinema: Capitães da Areia
  • 05:00 – Brasil Visto de Cima

TV Globo 13

  • 04:00 – Hora Um
  • 06:00 – Bom dia PE
  • 08:30 – Bom dia Brasil
  • 09:30 – Encontro
  • 10:35 – Mais Você
  • 11:45 – NE1
  • 13:00 – Globo Esporte
  • 13:25 – Jornal Hoje
  • 14:45 – Terra Nostra
  • 15:25 – Copa Brasil Feminina: Ferroviária x Palmeiras
  • 17:35 – Rainha da Sucata
  • 18:30 – Êta Mundo Melhor!
  • 19:15 – NE2
  • 19:40 – Dona de Mim
  • 20:30 – Jornal Nacional
  • 21:20 – Três Graças
  • 22:25 – Falas Negras
  • 23:10 – Milton Bituca Nascimento
  • 00:45 – Jornal da Globo
  • 00:35 – Conversa Com Bial
  • 02:15 – Dona de Mim
  • 03:00 – Comédia na Madrugada

