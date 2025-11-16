Resumo das novelas, 17/11: Diretora do presídio informa que corpo carbonizado não é o de Maria, em Maria do Bairro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cecília não gosta da presença da nova funcionária, que tem lembranças confusas de Soraya e Nandinho. Tita revela que era prisioneira de Verônica

Clique aqui e escute a matéria

SBT/TV JORNAL

(13h45) Esmeralda

Esmeralda resiste e ele pergunta se ela tem namorado. Ela diz que ninguém gostaria de namorar uma moça cega. José Armando insiste em levar Esmeralda de volta para casa, mas Adrian não deixa. Graziela pede desculpas a José Armando pela noite anterior, e saem para passear.

Durante o passeio, José Armando pensa em Esmeralda e Graziela pensa em Adrian. José Armando se encontra com Esmeralda e eles se beijam suavemente.

(14h15) Maria do Bairro

Daniel chega em casa e é recebido com um beijo por Cecília, que admite sua paixão. Balbina encontra e abre a carta de Mejía, decidindo denunciar Soraya pelos assassinatos dele e de Oscar. Daniel contrata Maria como babá de seus filhos.

A diretora do presídio informa a Gonçalo e Luís Fernando que o corpo carbonizado não é o de Maria. Cecília não gosta da presença da nova funcionária, que tem lembranças confusas de Soraya e Nandinho. Tita revela a Vitória e Lupe que era prisioneira de Verônica. Soraya provoca Nandinho ao vê-lo com Alícia, mas Esperança o defende.

Penélope se mostra arrependida e elogia Maria por tê-la salvo. Gonçalo avisa Luís Fernando que se casará com Maria e o proíbe de vê-la, gerando uma briga. Fernando confirma a Luís Fernando que Maria está viva.

(15h) Rubi

Rubi abraça Alessandro e diz que quer conhecer o amor em seus braços. Ele a beija e logo depois se afasta dizendo que não pode existir mais nada entre eles e a leva para casa. Heitor critica Rubi por não ter lhe contado que seu encontro havia sido planejado.

Rubi finge estar ofendida, devolve o talão de cheques e o cartão de crédito e diz que se ele desconfia dela então é melhor terminem o casamento. Rubi fica furiosa ao ver Alessandro e Sônia se beijando e tenta ir ao encontro deles. Toledo a aconselha a não deixar transparecer seus sentimentos pois Heitor pode desconfiar.

Ele lembra também que Alessandro é um homem livre enquanto ela é uma mulher casada. Tiago convida Rubi para passar uns dias em sua casa enquanto resolve seus problemas com Heitor. Ela hesita mas depois aceita o convite. Elisa conversa com Genaro, diz estar desconfiada de que ele tem outra mulher e que devem se separar.

Genaro diz a Heitor que já pediu o divórcio a Elisa mas pede a ele que não comente com ela que tem outra mulher. Heitor promete não dizer nada apenas para não magoar sua madrinha. Rubi estranha a presença de Tiago e pergunta o que ele faz ali.

(17h45) Coração Indomável

Uma expressão de “Maria Alessandra” faz Otávio lembrar-se de Maricruz. Miguel jura fidelidade a Ester, mas Lúcia, irredutível, exige o divórcio. Otávio anuncia a Eduardo que cortejará Maria Alessandra. No cassino, a nova dona exige os livros contábeis e percebe que as contas foram ajustadas.

Ela confronta Carol, exige o dinheiro roubado de Alessandro e recebe um cheque sob ameaça de denúncia. Eusébio mente para Lúcia, afirmando que Miguel tem uma amante no Rio. Teobaldo consulta um cirurgião plástico sobre sua aparência. Na pensão, Serafina choca Otávio ao revelar que Maricruz estava grávida.

(21h) A-Mar

Sérgio tenta aproveitar a fragilidade de Estrela e pede uma nova chance. Ela admite que não quer que Azul crie expectativas de uma família, pois sabe que cada um seguirá seu próprio caminho. Perla chora ao descobrir que Valentín voltou com Matilde e lamenta que ninguém a note. Estrela recusa o convite de Sérgio e pede que ele não confunda as coisas. Fabián interrompe e deixa claro que Estrela agora é sua namorada.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul

Damla conta a Seniz que Nedim pode recuperar os movimentos das pernas. Ceren afirma a Neriman que voltará para a mansão. Agah informa a Seniz que passou a ser o único responsável pelo sobrinho. Cemre pressiona Cenk quanto ao relacionamento entre ele e Ceren, e o marido rebate, indagando-a acerca de Nedim.

Neriman reclama com Seher devido à dificuldade em conseguir uma empregada. Seniz expõe a Cenk que Agah desconfia das atitudes deles. Ceren e o herdeiro dos Karaçay discutem a respeito dos sentimentos que nutrem um pelo outro. Nedim se esforça para ficar em pé novamente e realiza exames. Os seguranças do empresário conduzem a caçula da família Yilmaz a uma consulta. Agah se junta ao primogênito no hospital.

RECORD – CANAL 9

(21h) Mãe

Sule implora para que Melek saia do armário, mas a garotinha se recusa a deixar o esconderijo. Zeynep e Gonul observam a cena caladas. Assustada, a menina sai e a mãe biológica a abraça. Ali conversa com a ex-vizinha de Sule, que faz muitos elogios à mãe de Melek. No flashback é mostrado como Sule conheceu Cengiz e mudou sua maneira de cuidar da filha.

A criança fica paralisada diante de Sule, mas diz que Melek não existe mais, que agora se chama Turna e que ela não é mais sua mãe. Zeynep abraça a menina, que chora descontroladamente. Sule e Zeynep discutem e falam sobre maternidade e o amor, e a professora relembra que ela tentou se livrar da filha quando a colocou em um saco de lixo. Sule vai embora e diz que Melek morreu para ela.

(22h) Reis

Os Gibeonitas, os temidos habitantes da cidade de Gibeão, pedem a Davi que execute os descendentes de Saul. Depois de muito tempo de seca em Israel, uma grande chuva começa a cair na região. Todos comemoram quando veem a tempestade. Ainoã fica decepcionada com Amnon e desabafa com Hagite.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!

Asdrúbal impede Candinho de contar a Dita sobre a suposta gravidez de Zulma. Zulma diz a Manoela que espera um bebê de Candinho. Ernesto se assusta com o comportamento de Sandra. Adália se atrasa para a apresentação com Dita, e Candinho distrai a plateia para acalmar a amada.

Zé dos Porcos e Maria Divina ficam em dúvida sobre seu casamento. As crianças comemoram o retorno de Zenaide à Casa dos Anjos. Estela desconfia da Baronesa Deschamps, e fica surpresa ao ver Ernesto a seu lado. Dita sobe ao palco sozinha para se apresentar, e acaba vaiada pelo público.

(19h40) Dona de Mim

Danilo afirma a Filipa que Jaques só age por interesse. Tânia esquece seu celular na antiga casa de Jaques, e engana Sônia e Kazue. Samuel pede ajuda a Ayla para encontrar uma nova babá para Sofia. Jaques ameaça Danilo.

Nina briga com Filipa por causa de Danilo. Filipa sonda Samuel sobre suas desconfianças em relação a Jaques. Ryan conta que pediu Kami em casamento, e Jussara se incomoda. Leo sugere que Filipa dê o troco em Jaques. Ryan e Marlon discutem. No ringue, Marlon tem uma lembrança de Dinho e reage contra Lucas. Filipa oferece sopa a Jaques.

(21h20) Três Graças

Lígia comenta com Kellen que está preocupada com a possibilidade de Joélly tomar uma má decisão. Joélly não aceita a proposta de Samira, apesar do esforço de Raul. Bagdá e seu bando capturam Raul, observados por Samira e Joélly. Samira diz a Joélly que tem o dinheiro para libertar Raul.

Samira pressiona Joélly em favor da vida de Raul. Samira dá o dinheiro a Bagdá em troca de salvar a vida de Raul. Joélly se nega a falar com Raul. Lígia avisa a Gerluce que Jorginho sairá da prisão. Gerluce reage mal ao saber que Jorginho deixará a prisão.e promete acabar com ele antes que chegue perto de Joélly. Arminda se incomoda quando Raul demonstra interesse em saber o que a mãe esconde no quarto. Ferette manda Macedo investigar sobre a relação de Paulinho e Gerluce.