Entretenimento | Notícia

Programação da TV 15/11: o Bake Off Brasil vai adoçar a sua noite de sábado

Apresentado por Nadja Haddad, a partir das 20h45, o Bake Off Brasil: Mão na massa é o programa perfeito para quem ama confeitaria

Por JC Publicado em 14/11/2025 às 19:31 | Atualizado em 14/11/2025 às 19:32
Imagem de divulgação Bake Off Brasil
Imagem de divulgação Bake Off Brasil - Divulgação

TV JORNAL/SBT 2

06:00 – LuccasToon
06:45 – Sábado Animado
08:30 – Carro Arretado
09:00 – Tudo Aqui
09:30 – Sábado Animado
11:00 – SBT Notícias
12:45 – Show de Bola
13:30 – Turma do Barra
14:00 – SBT Notícias
15:00 – Eita Lucas!
16:15 – Cinema em Casa: Enviado do Céu
18:00 – The Voice Brasil – NET
19:20 – João Alberto Informal
19:45 – SBT Brasil
20:45 – Bake Off Brasil: Mão na Massa
22:15 – Sabadou com Virgínia
00:00 – Programa do João
01:00 – Notícias Impressionantes
02:00 – SBT Notícias

TV TRIBUNA/BAND 4

06:00 – Band Kids
07:50 – Cheguei, Chegando
08:30 – Programação Esportiva
08:30 – O Melhor do Nordeste
09:00 – Ponto de Vista
09:30 – Auto Motor Shopping
10:00 – Na Cozinha Com Cecília Chaves
10:30 – Melhores Momentos E-Prix Londres – Fórmula E
11:00 – Band Esporte Clube
12:00 – Pedreiro Top
12:30 – Mundo dos Negócios
13:00 – Igreja Maranata
13:30 – Band Esporte Clube
16:00 – Brasil Urgente
19:20 – Jornal da Band
20:30 – Sabadão de Todos
22:30 – Stock Car: Etapa de Cuiabá
00:00 – SFT – MMA
01:30 – BWF
02:00 – Cine Privé: Calabouço do Desejo
03:15 – Chama no Privé
04:00 – Cinema na Madrugada: O Homem da Máfia

REDE TV/CANAL6

06:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
07:00 – A Hora do Zap
07:30 – Programa Ultrafarma
08:30 – A Hora do Zap
09:00 – Vitória em Cristo
09:30 –Ultrafarma
10:00 – A Voz de Deus
10:30 – Ultrafarma
11:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
12:00 – Assembleia de Deus do Brás
13:00 – Show da Saúde
14:30 – A Hora do Zap
16:00 – Campeonato Brasileiro Série B: Coritiba x Athletic
18:30 – Brasil do Povo
19:55 – Rede TV! News
20:30 – Igreja Internacional da Grade Deus
21:30 – TV Fama
22:10 – Operação de Risco
23:10 – Mega Sonho
00:30 – Companhia Certa
01:00 – Jogo na Tela
02:00 – Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV GUARARAPES/RECORD 9

07:00 – Brasil Caminhoneiro
07:35 – Fala Brasil – Ediçãode Sábado
12:00 – Balanco Geral PE – Edição de Sábado
13:25 – Descobrindo Com Cabral
13:35 – Super Bancada
14:30 – Que Arretado!
15:00 – Cine Aventura:Kin
16:30 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
19:45 –Jornal da Record – Edição de Sábado
21:00 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
22:30 – A Fazenda
23:15 – Super Tela: Os Suspeitos
01:15 – Fala Que Eu Te Escuto

TVU/TV BRASIL 11

06:00 – Vale Agrícola
07:00 – TV Brasil Animada
12:30 – Chefs do Brasil
13:00 – Xodó de Cozinha
13:30 – Na Raiz dos Festejos
14:00 – Brasil Visto de Cima
14:30 – Brasil Sobre Duas Rodas
15:00 – Meu Pedaço do Brasil
15:30 – Expedições
16:00 – Sessão de Cinema I: A Luz do Tom
17:30 – Sessão de Cinema II:Deserto Verde
18:00 – Brasil Visto de Cima
18:30 – Energia No Brasil
19:00 – Repórter Brasil Noite
19:30 – Abre Alas
20:00 – Sangue Oculto
21:00 – Sessão de Cinema III: Guerra de Algodão
23:00 – Samba na Gamboa
00:00 – Cena Musical – Catto
01:00 – Abre Alas
01:30 – Sangue Oculto
02:30 – Energia no Brasil
03:00 – Sessão de Cinema: A Luz do Tom (R)
04:30 – Sessão de Cinema: Deserto Verde (R)
05:00 – Brasil Visto de Cima

TV GLOBO 13

06:50 – Bom Dia Sábado
07:50 – Pequenas Empresas & Grandes Negócios
08:30 – É de Casa
11:15 – NE1
12:10 – Globo Esporte
12:25 – Jornal Hoje
12:50 – Amistoso da Seleção Masculina: Brasil x Senegal
15:50 – Sessão de Sábado: Correndo Atrás
16:15 – Caldeirão Com Mion
18:40 – Êta Mundo Melhor!
19:25 – NE2
19:45 – Dona de Mim
20:30 – Jornal Nacional
21:20 – Três Graças
22:25 – Altas Horas
00:15 – Supercine: Nós
02:05 – Dona de Mim (R)
02:50 – Corujão I: Homens de Coragem
04:25 – Corujão II: Vitórias de uma Vida

