Programação da TV 15/11: o Bake Off Brasil vai adoçar a sua noite de sábado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Apresentado por Nadja Haddad, a partir das 20h45, o Bake Off Brasil: Mão na massa é o programa perfeito para quem ama confeitaria

Clique aqui e escute a matéria

TV JORNAL/SBT 2



06:00 – LuccasToon

06:45 – Sábado Animado

08:30 – Carro Arretado

09:00 – Tudo Aqui

09:30 – Sábado Animado

11:00 – SBT Notícias

12:45 – Show de Bola

13:30 – Turma do Barra

14:00 – SBT Notícias

15:00 – Eita Lucas!

16:15 – Cinema em Casa: Enviado do Céu

18:00 – The Voice Brasil – NET

19:20 – João Alberto Informal

19:45 – SBT Brasil

20:45 – Bake Off Brasil: Mão na Massa

22:15 – Sabadou com Virgínia

00:00 – Programa do João

01:00 – Notícias Impressionantes

02:00 – SBT Notícias

TV TRIBUNA/BAND 4



06:00 – Band Kids

07:50 – Cheguei, Chegando

08:30 – Programação Esportiva

08:30 – O Melhor do Nordeste

09:00 – Ponto de Vista

09:30 – Auto Motor Shopping

10:00 – Na Cozinha Com Cecília Chaves

10:30 – Melhores Momentos E-Prix Londres – Fórmula E

11:00 – Band Esporte Clube

12:00 – Pedreiro Top

12:30 – Mundo dos Negócios

13:00 – Igreja Maranata

13:30 – Band Esporte Clube

16:00 – Brasil Urgente

19:20 – Jornal da Band

20:30 – Sabadão de Todos

22:30 – Stock Car: Etapa de Cuiabá

00:00 – SFT – MMA

01:30 – BWF

02:00 – Cine Privé: Calabouço do Desejo

03:15 – Chama no Privé

04:00 – Cinema na Madrugada: O Homem da Máfia

REDE TV/CANAL6



06:00 – Igreja Universal do Reino de Deus

07:00 – A Hora do Zap

07:30 – Programa Ultrafarma

08:30 – A Hora do Zap

09:00 – Vitória em Cristo

09:30 –Ultrafarma

10:00 – A Voz de Deus

10:30 – Ultrafarma

11:00 – Igreja Universal do Reino de Deus

12:00 – Assembleia de Deus do Brás

13:00 – Show da Saúde

14:30 – A Hora do Zap

16:00 – Campeonato Brasileiro Série B: Coritiba x Athletic

18:30 – Brasil do Povo

19:55 – Rede TV! News

20:30 – Igreja Internacional da Grade Deus

21:30 – TV Fama

22:10 – Operação de Risco

23:10 – Mega Sonho

00:30 – Companhia Certa

01:00 – Jogo na Tela

02:00 – Madrugada Animada

03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV GUARARAPES/RECORD 9



07:00 – Brasil Caminhoneiro

07:35 – Fala Brasil – Ediçãode Sábado

12:00 – Balanco Geral PE – Edição de Sábado

13:25 – Descobrindo Com Cabral

13:35 – Super Bancada

14:30 – Que Arretado!

15:00 – Cine Aventura:Kin

16:30 – Cidade Alerta – Edição de Sábado

19:45 –Jornal da Record – Edição de Sábado

21:00 – Cidade Alerta – Edição de Sábado

22:30 – A Fazenda

23:15 – Super Tela: Os Suspeitos

01:15 – Fala Que Eu Te Escuto

TVU/TV BRASIL 11



06:00 – Vale Agrícola

07:00 – TV Brasil Animada

12:30 – Chefs do Brasil

13:00 – Xodó de Cozinha

13:30 – Na Raiz dos Festejos

14:00 – Brasil Visto de Cima

14:30 – Brasil Sobre Duas Rodas

15:00 – Meu Pedaço do Brasil

15:30 – Expedições

16:00 – Sessão de Cinema I: A Luz do Tom

17:30 – Sessão de Cinema II:Deserto Verde

18:00 – Brasil Visto de Cima

18:30 – Energia No Brasil

19:00 – Repórter Brasil Noite

19:30 – Abre Alas

20:00 – Sangue Oculto

21:00 – Sessão de Cinema III: Guerra de Algodão

23:00 – Samba na Gamboa

00:00 – Cena Musical – Catto

01:00 – Abre Alas

01:30 – Sangue Oculto

02:30 – Energia no Brasil

03:00 – Sessão de Cinema: A Luz do Tom (R)

04:30 – Sessão de Cinema: Deserto Verde (R)

05:00 – Brasil Visto de Cima

TV GLOBO 13



06:50 – Bom Dia Sábado

07:50 – Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:30 – É de Casa

11:15 – NE1

12:10 – Globo Esporte

12:25 – Jornal Hoje

12:50 – Amistoso da Seleção Masculina: Brasil x Senegal

15:50 – Sessão de Sábado: Correndo Atrás

16:15 – Caldeirão Com Mion

18:40 – Êta Mundo Melhor!

19:25 – NE2

19:45 – Dona de Mim

20:30 – Jornal Nacional

21:20 – Três Graças

22:25 – Altas Horas

00:15 – Supercine: Nós

02:05 – Dona de Mim (R)

02:50 – Corujão I: Homens de Coragem

04:25 – Corujão II: Vitórias de uma Vida