Resumo das novelas 11/11: José Armando tenta segurar Esmeralda, mas ela consegue fugir

José Armando conta para seu pai e sua mãe que conheceu uma moça. Esmeralda conta a Dominga do seu encontro. Confira resumo da novela Esmeralda

SBT/TV JORNAL

(13h45) Esmeralda

José Armando tenta segurar Esmeralda, mas ela consegue fugir. Dr. Malaver intima Dominga a fazer com que Esmeralda vá a sua casa. José Armando conta para seu pai e sua mãe que conheceu uma moça. Esmeralda conta a Dominga do seu encontro. Esmeralda vai visitar o Dr. Malaver.

Crisanta diz a Branca que descobriu que a parteira Dominga morreu anos atrás. José Armando pergunta a Adrian pela moça que eles encontraram na gruta.

(14h15) Maria do Bairro

A tia de Mejía encontra uma carta que ele escreveu antes de morrer. Tita discute com Verônica, diz que a odeia, tenta fugir do hotel e acaba atropelada. O médico informa que o estado dela é grave. Luís Fernando confirma a Soraya que dará o divórcio, e a vilã comemora. Padre Honório visita Nandinho e revela a inocência de Maria, mas o rapaz se recusa a perdoá-la e é duramente criticado pelo padre.

Gonçalo informa Maria que apressou o divórcio, e ela lhe conta sobre as fotos que provam a traição. Maria se enfurece ao saber que o caso de Luís Fernando e Soraya era de conhecimento geral. Luís Fernando acorda na casa de Soraya, discute com ela e nega qualquer reconciliação.

Agripina visita Maria e conta sobre o ódio de Nandinho. Maria afirma ser inocente e pede ajuda para recuperar o filho. Gonçalo declara a Soraya que está apaixonado por Maria. A vilã, então, visita Maria e a provoca, afirmando que se casará com Luís Fernando e tomará Nandinho.

(15h) Rubi

Alessandro afirma a Rubi que não a deseja mais, mas admite que ainda sofre pela traição. Heitor proíbe o médico de se aproximar da esposa. Alessandro rebate, dizendo que Rubi se casou por ambição, mas que ainda o ama.

Vitória incentiva Alessandro, prevendo que ele será um médico rico e que Rubi se arrependerá. Raul pede desculpas a Maribel por suas antigas zombarias e, após seu acidente, propõe uma amizade. Rubi tenta conversar com Alessandro, mas ele se nega e a aconselha a cuidar da família. Tiago se declara para Rubi e oferece sua fortuna, mesmo ela sendo casada, mas ela recusa.

(17h45) Coração Indomável

Lúcia confirma a Ester que descobriu a infidelidade de Miguel. No cassino, “Maria Alessandra” interrompe Otávio e Dóris e pede ao piloto que a acompanhe. Ele garante não ter interesse na filha do governador, mas uma expressão no rosto de Maria Alessandra o faz lembrar de Maricruz. Ester confronta Miguel, que nega veementemente a traição.

Mesmo assim, Lúcia exige o divórcio. Teobaldo avisa Maricruz que precisará se ausentar da Ilha. Otávio revela a Eduardo seu plano de cortejar Maria Alessandra. A nova dona exige os livros contábeis de Carol e percebe que as contas foram ajustadas rapidamente. Maria Alessandra acusa Carol de roubo e exige o dinheiro de volta, ameaçando chamar a polícia.

Eusébio convence Lúcia a encontrá-lo no Rio. Karim confessa a Mohamed seu desejo por Maria Alessandra. Teobaldo procura um cirurgião plástico. Pressionada, Carol entrega um cheque a Maria Alessandra. Na pensão, Serafina compara Aracely a Maricruz e revela a Otávio que sua ex-mulher estava grávida, o que o deixa surpreso.

(21h) A-Mar



Perla se oferece para ajudar Valentín com o que ele precisar depois de sua lesão, mas ele não consegue parar de pensar nela. Poderia estar se apaixonando por ela? Estrella chega à escola de Azul para perguntar sobre sua filha, mas se surpreende ao descobrir que a menina foi embora com Sergio.

Sergio aproveita a distração de Azul para pegar a colher da menina mais nova. Quer comprovar que é sua filha? Estrella acidentalmente ouve Teresita reclamando com Érika sobre levar Sergio para o lado de Azul. Depois de descobrir, Estrella confronta a mulher que diz ser sua amiga.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul

Ceren discute com Cenk por ele estar envolvido com Cemre. Agah manda Cemre embora após ela ajudar Nedim. Depois de muita resistência, Seniz aceita a escolha de Agah. O homem de negócios se abre com o sobrinho. Cenk e Cemre vão se abrigar no barco e se surpreendem com a visita de Seniz.

Em seguida, a esposa de Agah induz Ceren a procurar a irmã, no entanto, o reencontro termina em briga e Cemre acaba batendo a cabeça. A esposa de Nedim implora o perdão dele pelos maus-tratos. Cenk entra furioso no casarão, exigindo saber quem atacou Cemre.

RECORD – CANAL 9

(21h) Mãe



Turna desaparece da escola e preocupa Zeynep e Gonul. Gamze tem problemas para aceitar sua gravidez. Zeynep consegue ajuda de Ali na busca por Turna.

(22h) Reis

Sensibilizada, Bateseba recebe ajuda de Ainoã para cuidar do bebê.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!

Candinho comemora com Dita o convite de Adália para a amada cantar no teatro. Ernesto e Sandra chegam de viagem. Candinho ensina Samir a andar de bicicleta, e Simbá sente ciúmes. Quincas confirma para Sônia que decidiu ser padre após ser dispensado por ela.

Estela lamenta o sofrimento de Anabela. Zulma garante a Carmem que afastará Dita de Candinho. Túlio examina Anabela. Sabiá flagra Asdrúbal próximo de Zenaide. Dita tem uma visão com Zulma enquanto se olha no espelho.

(19h40) Dona de Mim

Samuel sonda Filipa sobre seu acidente. Nina diz a Jaques que terminou o namoro com Danilo. Leo pergunta a Danilo se Jaques está adulterando a medicação de Filipa. Marlon revela a Leo que sente vontade de se reaproximar dela. Leo convence Filipa a testar o uso dos remédios dados por Danilo.

Ayla apresenta a fábrica para Sônia e Kazue. O Juiz Montes avisa a Vivian que uma equipe fará visitas à mansão para reavaliar a guarda de Sofia. Jaques oferece sua casa para abrigar Sônia e Kazue, e Ayla se incomoda. Maria Rita visita a mansão, e não consegue falar com Filipa. Leo e Filipa se unem para confrontar Samuel e Jaques.

(21h20) Três Graças

Samira faz as garotas pedirem desculpas a Joelly. Arminda percebe que Ferette evita atender suas ligações. Macedo oferece um dinheiro para Célio vigiar a casa de Arminda. Samira pede para Joélly manter a amizade das duas em segredo. Samira conta a Raul como foi o encontro com Joélly.

Gerluce reage mal quando Josefa sugere que o pai de Joélly deveria saber que a filha está grávida. Pastor Albérico comunica a Jorginho que dentro de um mês ele pode ser solto. Arminda surpreende Ferette ao aparecer na Fundação dizendo que Zenilda está a caminho.

Ferette teme a ameaça de Arminda. Paulinho e Gerluce pensam um no outro. Lucélia impede que Maggye saiba que foi Júnior quem presenteou sua família. Misael acusa a Fundação Ferette de vender remédios falsos na frente de Leonardo, sem saber que o rapaz é filho de Santiago Ferette.