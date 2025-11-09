Resumo das Novelas, 10/11: Maria tenta um acordo de paz com Penélope, que recusa, em "Maria do Bairro"
Soraya pressiona Luís Fernando pelo divórcio, alegando que Maria se casará com o advogado. Em casa, Luís Fernando chega bêbado e faz escândalo
TV JORNAL/SBT 2
Maria do Bairro (14h15)
Maria tenta um acordo de paz com Penélope, que recusa. Gonçalo estima a pena de Maria em dez anos de prisão, mas tentará reduzi-la. Soraya pressiona Luís Fernando pelo divórcio, alegando que Maria se casará com o advogado. Em casa, Luís Fernando chega bêbado, faz um escândalo e chama Maria de assassina e traidora. Padre Honório visita a detenta. Luís Fernando vai atrás de Gonçalo, que confirma seus planos de casamento com Maria, gerando uma discussão.
Maria conta a verdade ao Padre Honório, e ele sugere que ela revele tudo à polícia. Tita liga para casa, mas Verônica a impede de falar com Vitória. Abelardo revela a Alícia e Esperança que sabe a verdade sobre Soraya e assegura proteção. No presídio, Luís Fernando questiona Maria, que confirma o plano de se casar com Gonçalo. Ele aceita o divórcio, e ela o adverte que mostrará as provas de infidelidade quando sair.
Rubi (15h)
Thiago questiona Heitor se Genaro Duarte é o pai de Luiz e se há problemas entre eles. Genaro critica Heitor pela compra de um imóvel caro e o aconselha a controlar os gastos de Rubi. Irritado, Heitor expõe a vida dupla do padrinho. Genaro, surpreso, acusa Rubi de inventar a história. Heitor pressiona a esposa, que confirma tudo. Ele então exige que Genaro resolva sua situação. Caetano pede a mão de Cristina em casamento para Rosário. A jovem aceita e afirma que o amor deles superará os obstáculos. Em um evento, Vitória apresenta seus médicos, e Rubi fica chocada ao ver que são Alessandro e Marcos.
A.Mar (21h)
Sergio se encontra com Azul e conta no que trabalha, a menina fica impressionada com o que seu pai faz. Fabián chega ao restaurante onde Estrella está com Sergio e quando ele pergunta se está tudo bem, o pai de Azul reage negativamente. Sergio surpreende Fabián em sua casa para exigir uma explicação sobre sua relação com Estrella. Estrella confessa à mãe que está triste depois da discussão que teve com Azul.
TV TRIBUNA/BAND 4
Cruel Istambul (20h30)
Cenk é expulso da residência dos Karaçay por Agah. Neriman reclama de Seher para Civan. Seniz roga ao marido que reconsidere a decisão a respeito do primogênito. A matriarca da família Yilmaz dialoga com Agah para resolver a situação, mas Seniz intervém e a humilha. Ceren expõe a Nedim que Cenk e Cemre se casaram. O casal chega ao local onde irão morar. Agah tranca Seniz no quarto. Ceren conduz Nedim para ver o primo e Cemre juntos, fazendo-o desmaiar. A enfermeira pede que todos se retirem do cômodo para poder socorrer o rapaz.
RECORD – CANAL 9
Mãe (21h)
A confissão de Zeynep mostra a verdadeira vida de Melek/Turna, que expressa seus sentimentos mais íntimos através de seu caderno de coisas favoritas.
Reis (22h)
Com a piora do estado de saúde de Lemuel, Davi se recolhe em seu aposento e clama a Deus, orando o Salmo 51.
REDE GLOBO
Êta Mundo Melhor! (18h25)
Celso luta com os bandidos e consegue recuperar as alianças da família de Estela. Zenaide descobre que Sabiá a enganou e termina o namoro com ele. Celso revela a Candinho que vendeu sua casa para quitar as dívidas da fábrica. Sandra e Ernesto comemoram a compra da casa de Celso. Zulma faz um acordo com Sabiá. Picolé nota o interesse de Asdrúbal por Zenaide. Tamires tenta se aproximar de Túlio. Margarida e Asdrúbal incentivam Manoela a atuar. Estela e Celso convidam Dita e Candinho para serem padrinhos de seu casamento. Lúcio comunica a Dita que Adália a convidou para cantar em sua companhia num show em São Paulo.
Dona de Mim (19h40)
Leo se emociona com a surpresa organizada por Yara e as costureiras. Davi comenta com Samuel sobre o término do namoro com Leo. Jaques confisca os remédios que Danilo deu para Filipa. Leo e Samuel se desentendem sobre os cuidados com Sofia. Leo questiona Filipa sobre seus remédios. Filipa sofre um acidente e Danilo a socorre. Ayla conhece a mãe de Caco. Nina termina o namoro com Danilo. Após o ocorrido com Filipa, Samuel pede que Vivian entre com um pedido pela guarda emergencial de Sofia.
Três Graças (21h20)
Paulinho e Gerluce levam Lígia para o hospital. Ferette ameaça deixar Arminda, se a amante não der o remédio falso a Josefa. Paulinho avisa no hospital que Lígia é sua sogra, para que a mãe de Gerluce seja bem atendida. Arminda volta a oferecer o remédio para Josefa, que acaba desafiando a filha. Maggye dá a entender a Lucélia que a prima está sendo invasiva. Gerluce apresenta Paulinho a Viviane e Lígia. Paulinho afirma a Gerluce que eles são oficialmente namorados. Arminda não deixa Raul entrar no cômodo das Três Graças. Raul estranha o fato de Samira ter pressa para falar com Joélly. Edilberto emudece ao ver Misael. Samira defende Joélly das colegas da escola.