Resumo das novelas 08.11: Gerluce decide devolver o dinheiro e consegue sair pela janela

Rede Globo

(18h40) Êta Mundo Melhor!

Samir avisa a Picolé e Asdrúbal sobre a ida de Zulma para o Rio de Janeiro. Sandra planeja comprar a casa de Celso. Zenaide se encanta por Asdrúbal. Samir, Simbá e as crianças se unem para impedir Zulma de atrapalhar a viagem de Candinho. Sandra muda sua identidade para Baronesa Deschamps. Manoela aconselha Estela a esperar ter certeza de seu sentimento por Celso para realizar o casamento. Túlio conversa com Tamires. Candinho e Dita retornam a São Paulo. Zé dos Porcos afirma que se casará com Maria Divina. Francine vê quando Carmem volta para a cidade. Asdrúbal confidencia a Candinho que tem sentimentos por Zenaide. Estela e Celso sofrem um assalto.

(19h45) Dona de Mim

Nina não acredita em Danilo, e exige que o rapaz se afaste de Filipa. Marlon pensa em Leo. Danilo pede que Leo leve novos remédios para Filipa. Ryan pede que Lucas descubra sobre a nova operação policial na barreira. Sofia torce pela união de Samuel e Leo. Sem que Filipa perceba, Leo dá um remédio comprado por Danilo para Filipa. Leo nota a melhora de Filipa e sonda Danilo. Davi conta a Leo que viu Marlon com Bárbara. Jaques descobre que Danilo comprou novos remédios para Filipa. Yara, Stephany e as costureiras fazem uma surpresa a Leo, e avisam que a coleção não irá parar.

(21h20) Três Graças

Gerluce decide devolver o dinheiro e consegue sair pela janela do quarto, observada por Célio. Cristiano registra o momento em que Gerluce sai do quarto das Três Graças pela janela. Samira conta a Raul sobre seu passado. Maggye convida Júnior para jantar em sua casa. Lígia diz a Joélly que a filha entenderá o motivo de Gerluce esconder a identidade de seu pai. O pastor avisa a Kellen que o pai de Joélly será liberado da prisão. Leonardo deixa claro a Viviane que está interessado nela. Lucélia observa Maggye conversando com Júnior. Josefa resiste ao remédio que Arminda a obriga a tomar. Gerluce se desespera ao encontrar Lígia desmaiada em casa.