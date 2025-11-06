Resumo das novelas 07/11: Maria e Penélope iniciam uma briga violenta, em Maria do Bairro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Gonçalo reafirma a inocência de Maria para um agente do ministério público. A diretora pune Maria com quatro dias na cela de castigo

SBT/TV JORNAL

(14h) Maria do Bairro

Maria e Penélope iniciam uma briga violenta. Maria consegue desarmar a rival e a corta com a navalha. Rosenda e as guardas interrompem a confusão e levam as duas para a diretoria. Nandinho confessa a Caridade e Agripina que, apesar de tudo, não consegue sentir rancor da mãe. Gonçalo reafirma a inocência de Maria para um agente do ministério público. A diretora pune Maria com quatro dias na cela de castigo.

Jerry tenta encorajar Aldo a contar a verdade sobre Soraya. Na cela, Penélope aparece para atormentar Maria. Soraya volta a ameaçar Esperança. Abelardo leva Alícia e Esperança ao Doutor Keller, um especialista. O médico garante que Alícia voltará a andar. Luís Fernando afirma que não concederá o divórcio. Padre Honório tenta visitar Maria, e ela, sofrendo na solitária, começa a delirar com a imagem de Kalista.

(14h45) Rubi

Heitor procura Maribel e implora seu perdão. A atitude dele a enche de esperança, mas Heitor confessa que se apaixonou por Rubi e que já estão casados. Maribel lhe dá uma bofetada e exige que ele desapareça de sua vida. Furioso, Artur ameaça destruir Heitor e Genaro. Ele tenta agredir o arquiteto, mas Caetano o impede.

Rubi chega orgulhosa à casa da mãe e anuncia seu casamento, afirmando que os problemas financeiros acabaram. Rosário, chorando, joga o dinheiro no rosto da filha, diz que a riqueza se transformará em inferno e a renega. Paco conta a Valéria que foi promovido e agradece a ela. Maribel informa Alessandro sobre o casamento. Marcos e Maribel o aconselham a esquecer o casal. Thiago pergunta a Heitor se seu padrinho é Genaro, o pai de Luiz.

(21h) A-Mar

Érika confessa para Estrella e sua família que sua mãe é quem está com o dinheiro de Ulises e reitera que ele o deu como prova de seu amor, além do fato de que os dois tiveram uma relação durante anos. Estrella revela a Fabián que depois do beijo que eles deram, ela não parou de pensar nele, no entanto, ele não pode retribuir, pois não quer trair sua amiga Érika e precisa reconquistar o amor de sua filha Yazmín.

Brisa confirma que Perla está apaixonada por Valentín, mas ele a ignora porque está pensando em Marina. Érika sabe que enquanto for amiga de Estrella, ela não terá chance de ser parceira de Fabián, então a procura para reconquistar sua amizade.



TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul

Cenk apresenta Cemre como sua companheira. Seniz não acredita e parte para cima do primogênito. Cemre confidencia sobre a mãe. Civan se revolta com a decisão da moça e tenta agredir Cenk. Agah fica incrédulo ao ler a certidão de casamento do sucessor. Seniz desmaia no gramado do quintal.

RECORD – CANAL 9

(21h) Mãe

Zeynep se sacrifica para conseguir matricular a filha em outra escola. Cengiz apresenta Sule ao dono de uma casa noturna em Istambul. Arif tenta descobrir o motivo de Gonul ter ficado presa por anos. Turna (Melek) se empolga com a possibilidade de voltar a estudar. Zeynep recebe uma ligação de Sule, que pede para encontrá-la. Perturbada, a mãe de Melek confronta a professora, e quer saber por que o nome de Zeynep está no caderno de coisas favoritas da filha.

Cahide insiste em se aproximar de Zeynep, mas a filha não se sente à vontade para compartilhar seus desafios. No primeiro dia de aula na nova escola, Turna (Melek) ganha um presente da “senhora Pateta”. Na consulta médica, Gamze se apavora ao descobrir que o filho que está esperando apresenta um problema no coração.

(22h) Reis

Depois de contar a Bateseba que Urias morreu por uma ordem dele, Davi faz a ela um pedido especial. Logo após o nascimento de Ashira, Mizpá pede perdão a Joabe e o casal propõe um recomeço.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!

Ernesto comemora sua futura herança no dancing. Sandra deixa a casa de Celso. Maria Divina ajuda Zé dos Porcos a salvar um porco. Francine se interessa por Anacleto. Cunegundes interrompe a noite de Quinzinho e Jocasta. Zé dos Porcos se declara para Maria Divina.

Zulma exige que Samir revele o destino da lua de mel de Candinho e Dita. Celso apresenta seus filhos para Estela. Picolé nota a aproximação de Asdrúbal e Zenaide. Túlio procura Tamires. Ernesto e Sandra se casam. Zulma decide ir ao Rio de Janeiro.

(19h40) Dona de Mim

Tânia informa a Vanderson que Ricardo está em coma, e orienta o comparsa a encontrar Patrícia. Danilo confronta Jaques sobre os remédios sabotados de Filipa. Walkíria afirma a Samuel que a conclusão do inquérito sobre a morte de Abel aponta Vanderson como autor do crime.

Samuel desconfia de Danilo e visita Ricardo. Jaques ameaça Danilo. Tânia observa Jaques no hospital em que Ricardo está. Danilo vai ao quarto de Filipa, e Nina flagra o rapaz. Leo e Samuel se desentendem. Bárbara convida Marlon para sair, e os dois ficam juntos. Leo e Marlon se aproximam. Danilo revela a Nina que Jaques está dopando Filipa.



(21h20) Três Graças

Raul marca encontro com Joélly para revelar que Bagdá esteve em sua casa. Kellen fica preocupada ao saber que Joélly se encontrará com Raul no mirante e sugere que a amiga vá para uma sala na igreja. Ao ver a janela do quarto da escultura aberta, Arminda fica apavorada e conta para Ferrete que sua casa foi invadida. Arminda confirma para Ferrete que nada foi roubado do quarto das Três Graças. Joaquim insiste em dizer para Misael que não tem família, quando o amigo o critica por não ter defendido Joélly de ser ofendida por meninas da comunidade.

Raul pede ajuda a Joélly, sem saber o que fazer diante da ameaça que sofreu de Bagdá. Joélly deixa claro para Raul que está decidida sobre a gravidez. Ferrete e Arminda concordam em dar remédio falsificado para Josefa. Josefa comenta com Gerluce que acha estranho o fato de Macedo saber da relação de Paulinho com a cuidadora. Célio pede um emprego fixo a Macedo, em troca de contar o que viu na noite em que invadiram a casa de Arminda. Gerluce entra no quarto das Três Graças para pegar o dinheiro para comprar os remédios de Lígia, e se desespera ao notar que está presa no cômodo.