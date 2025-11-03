Resumo das novelas, 04.10: Gonçalo planeja se casar com Maria após o divórcio em 'Maria do Bairro'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(14h) Maria do Bairro



Penélope assegura a Maria que sairá em breve da prisão e que reconquistará Luís Fernando. Esperança foge do hospital e surpreende Soraya ao reaparecer na mansão. Gonçalo aproveita a situação e pergunta a Maria se ela aceitaria se casar com ele após o divórcio; a detenta lhe dá alguma esperança. Esperança avisa Soraya que retornou para proteger Alícia e a acusa abertamente de ter matado Oscar. A vilã a expulsa. Penélope planeja uma armadilha para que Maria seja enviada à cela de castigo. Esperança e Alícia têm um reencontro emocionante. Após nova provocação de Penélope, Rosenda e as carcereiras advertem Maria. Abelardo comenta com Aldo que Alícia poderá voltar a andar, mas ele ainda acredita que ela enlouqueceu.

(14h45) Rubi



Rubi chora desesperadamente ao constatar que está com Heitor, sem conseguir parar de pensar em Alessandro. O arquiteto se preocupa, mas ela disfarça e mente que é a emoção da primeira vez. Marcos encontra Alessandro em um bar. O médico desabafa sobre a traição dupla, pois Heitor era como um irmão e sabia que Rubi era a mulher de sua vida. Elisa se irrita com Genaro por ele querer viajar. Rubi fica apreensiva quando Heitor revela que está sem emprego, pois foi excluído do projeto. Ele explica que a viagem para Nova York foi cancelada e que precisará vender propriedades. Alessandro tenta consolar Maribel, sugerindo que os dois se apoiem como amigos. No hotel, Thiago se aproxima de Rubi, e Erica revela que ele é o dono do local.

(21h) A-Mar



Brisa chega ao restaurante de Érika para exigir que ela demita Marina por arruinar sua vida. Yazmín procura Estrella com o objetivo de afastá-la do pai para que ele possa ser feliz com Érika, mas ao ver que a jovem está sendo manipulada, a filha de Dona Meche pede uma chance para conhecê-la e ver quem ela realmente é. Yazmín provoca a raiva de Fabián gritando na frente de todos os clientes que seu pai a abandonou. Ele a confronta, mas Érika tenta acalmar a raiva entre pai e filha. Fabián insiste em dar uma chance a Estrella, mas ela revela que Yazmín foi à sua casa para exigir que ela se afaste do pai.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul



Cemre passa a noite na rua e é protegida por Cenk. Ceren e Neriman buscam um advogado, mas Seniz chega antes. Civan e Seher se esforçam para localizar Cemre. Agah descobre a traição de Seniz envolvendo a jovem. Seher exige que Ceren peça perdão a Nedim. Cemre consegue um emprego para cuidar de crianças. Em seguida, ela e Cenk se reencontram e colocam o plano em prática. Civan recebe um telefonema da irmã avisando que está bem.

RECORD – CANAL 9

(21h) Mãe



Assustada, Turna (Melek) conta a Zeynep sobre as fotos que Ali mostrou a ela no restaurante. Gonul pede ajuda de Arif para matricular Turna (Melek) na escola. Ali descobre a verdade sobre o desaparecimento de Melek e chantageia a professora para que a notícia não seja publicada. Gonul passa mal e desmaia na loja. Arif a encontra tentando levantar-se e insiste para que ela vá ao hospital. Sule encontra o caderno de “coisas favoritas” de Melek e fica confusa. Saindo de casa, Zeynep se surpreende com a presença de Ali. Sem receios o jornalista diz que caso ela não faça o que ele pediu, vai publicar a reportagem sobre sequestro da menina. Cengiz é levado para a delegacia e questionado sobre os hematomas que as professoras viram no corpo de Melek. Gonul se angustia ao ver Zeynep chorando.

(22h) Reis



Simei tenta conseguir informações sobre o exército da cidade de Gate, causando desconfiança em Zebadias. Com uma mensagem de Deus, Natan vai até Davi e leva uma questão para que o rei julgue.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!



Candinho se esconde de Zulma com a ajuda das crianças. Dita escolhe um vestido de noiva com Haydée. Zenaide reconhece a voz de Asdrúbal quando ele chega na Casa dos Anjos. Olga propõe aliança a Ernesto. Túlio declara sua paixão por Estela. Margarida confronta Olímpia. Cunegundes faz um acordo com Jocasta sobre Quinzinho. Zé dos Porcos confessa a Maria Divina que não sabe se gosta dela ou de Francine. Celso decide vender sua casa para quitar as dívidas da fábrica, e afirma a Araújo que não se envolverá mais em golpes. Celso flagra Túlio com Estela e se incomoda. Zulma garante que impedirá o casamento de Candinho. Dita tem um mau pressentimento.

(19h40) Dona de Mim



Leo se decepciona com Samuel e afirma que seguirá como babá de Sofia. Marlon se emociona ao dizer a Leo que ela nasceu para ser mãe. Yara e Stephany lamentam que Leo tenha interrompido sua coleção. Davi luta com Bárbara, que se irrita com o rapaz. Leo se preocupa com Filipa. Começa a festa de Ryan e Azzy na barreira, e Marlon e a polícia acompanham o movimento. Durval orienta Vespa a cancelar uma entrega de mercadoria. Jaques sabota os remédios de Filipa novamente. Samuel pede que Filipa lhe passe a guarda de Sofia, e Leo ouve. Marlon e Pompeu vão atrás de Dinho. Ryan e Azzy iniciam seu clipe, quando o barulho de um tiro ecoa na barreira.

(21h20) Três Graças



Gerluce deixa o quarto das Três Graças sem ser vista por Arminda. Lorena incentiva Maggye a ligar para Júnior. Viviane pede conselhos a Gerluce quando Leonardo lhe procura. Paulinho se encontra com Gerluce e é questionado por Ramalho após abordá-lo. Paulinho afirma a Ramalho que não quer mais encontrá-lo em sua região. Gilmar observa Gerluce deixando o carro de Paulinho, sem ser visto. Ferette manda Macedo cancelar a investigação de Ramalho, depois de saber que o investigador foi abordado por Paulinho. Maggye comenta com Lorena sobre Lucélia. Joélly se recorda do dia em que conheceu Raul.