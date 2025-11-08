Programação de TV, 09/11: Clube do Chaves é destaque na programação da TV Jornal/SBT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clube do Chaves, que tem o nome original de Chespirito, voltou recentemente à programação do SBT. Produção reúne vários personagens de Roberto Bolaños

TV JORNAL/SBT 2

07:00 – Pé Na Estrada

07:30 – SBT Sports

08:30 – Show do Motor

09:00 – PE da Sorte

10:00 – Clube do Chaves

11:00 – Sorteio da Tele Sena

11:15 – Domingo Legal

18:15 – Roda a Roda Jequiti

19:00 – Programa Silvio Santos

00:00 – The Chosen

01:00 – SBT Notícias

TV TRIBUNA/BAND 4

05:30 – +Info

06:00 – Band Kids

07:30 – Ponto de Vista

08:00 – Auto Motor

08:30 – Tá Ligado

08:45 – Consórcio Meira Lins

09:00 – Show do Esporte

10:00 – Porsche Challenge (SP)

10:30 – Show do Esporte

11:00 – Porsche Cup: Interlagos (SP)

11:30 – Show do Esporte

13:00 – Fórmula 1: GP de São Paulo

16:30 – Show do Esporte

17:00 – Viva Sorte

18:00 – Apito Final

20:00 – Perrengue na Band

22:00 – Planeta Selvagem

23:00 – Canal Livre

00:00 – Estilo Arte 1

00:30 – Economia Pra Você

01:00 – Linha de Combate (R)

01:30 – WEC (Compacto)

02:00 – Igreja Universal do Reino de Deus

REDE TV/CANAL6

06:00 – Ultrafarma

08:30 – Mundo Empresarial

09:00 – São Paulo da Sorte

10:00 – Igreja Universal do Reino de Deus

11:45 – Apeoesp

11:55 – A Hora do Zap

12:00 – Igreja Cristã Maranata

12:45 – A Hora do Zap

13:00 – Campeonato Alemão: Stuttgart x Augsburg

15:30 – Endrance Brasil: 5ª Etapa – Santa Cruz (RS)

16:30 – A Hora do Zap

18:00 – American Zone

19:00 – Para Aqui!

20:15 – Campeonato Brasileiro Série B: Paysandu x Coritiba

22:30 – Rodada de Negócios

23:00 – Podk Liberados

00:00 – Mega Sonho

01:00 – Jogo na Tela

02:00 – Madrugada Animada

03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV GUARARAPES/RECORD 9

07:00 – Santo Culto em Seu Lar

08:00 – Que Arretado Especial

08:30 – Vida OnCast

09:00 – PE da Sorte

10:00 – BregosoCast

10:30 – Poder e Negócios

11:00 – Eu, a Patroa e as Crianças

12:15 – Todo Mundo Odeia o Chris

13:45 – Cine Maior: Invasão a Casa Branca

15:45 – Acerte ou Caia

18:15 – Domingo Espetacular

22:30 – A Fazenda

23:15 – Esporte Record

00:15 – Chicago Fire

01:00 – IURD

TVU/TV BRASIL 11

06:00 – Retratos de Fé

06:30 – De Volta às Escrituras

07:00 – Palavras da Vida

08:00 – Santa Missa

09:00 – Vale Agrícola

10:00 – Canto e Sabor do Brasil

11:00 – Ayrton – Retratos e Memórias

11:30 – Sessão de Cinema: Filhos de Gandhy

13:00 – Samba na Gamboa

14:00 – Brasil Visto de Cima

14:30 – Nossos Biomas

15:00 – Meu Pedaço do Brasil

15:30 – Expedições

16:00 – Sessão de Cinema: A Família Dionti

18:00 – Brasil Visto de Cima

18:30 – Faróis do Brasil

19:00 – Parques do Brasil

19:30 – Brasil no Mundo

20:30 – Brasil Esporte

21:30 – Sessão de Cinema: Atentado ao Hotel Taj Mahal

23:45 – Sessão de Cinema: A Antropóloga

01:30 – Sessão de Cinema (Curtas): Oco e Selma Depois da Chuva

02:00 – Brasil no Mundo

03:00 – Faróis do Brasil

03:30 – Parques do Brasil

04:00 – Nossos Biomas

04:30 – Meu Pedaço do Brasil

05:00 – Brasil Visto de Cima

TV GLOBO 13

05:50 – Santa Missa

06:40 – Globo Repórter

07:30 – Globo Comunidade PE

08:00 – Auto Esporte

08:30 – Globo Rural

10:05 – Viver Sertanejo

11:00 – Esporte Espetacular

12:30 – Temperatura Máxima: Mussum, O Filmis

14:20 – Domingão Com Huck

15:30 – Bora Pro Jogo

15:45 – Campeonato Brasileiro: Corinthians x Ceará

18:10 – Domingão Com Huck

20:30 – Fantástico

23:35 – Festival Afropunk 2025

00:20 – Domingo Maior: Jackie Brown

03:00 – Comédia na Madrugada I

03:30 – Comédia na Madrugada II