Entretenimento | Notícia

Programação de TV, 09/11: Clube do Chaves é destaque na programação da TV Jornal/SBT

Clube do Chaves, que tem o nome original de Chespirito, voltou recentemente à programação do SBT. Produção reúne vários personagens de Roberto Bolaños

Por JC Publicado em 08/11/2025 às 15:16
Chesperito ladeado pelos colegas Florinda Meza, Fotos: Reprodução/Internet
TV JORNAL/SBT 2

07:00 – Pé Na Estrada
07:30 – SBT Sports
08:30 – Show do Motor
09:00 – PE da Sorte
10:00 – Clube do Chaves
11:00 – Sorteio da Tele Sena
11:15 – Domingo Legal
18:15 – Roda a Roda Jequiti
19:00 – Programa Silvio Santos
00:00 – The Chosen
01:00 – SBT Notícias

TV TRIBUNA/BAND 4

05:30 – +Info
06:00 – Band Kids
07:30 – Ponto de Vista
08:00 – Auto Motor
08:30 – Tá Ligado
08:45 – Consórcio Meira Lins
09:00 – Show do Esporte
10:00 – Porsche Challenge (SP)
10:30 – Show do Esporte
11:00 – Porsche Cup: Interlagos (SP)
11:30 – Show do Esporte
13:00 – Fórmula 1: GP de São Paulo
16:30 – Show do Esporte
17:00 – Viva Sorte
18:00 – Apito Final
20:00 – Perrengue na Band
22:00 – Planeta Selvagem
23:00 – Canal Livre
00:00 – Estilo Arte 1
00:30 – Economia Pra Você
01:00 – Linha de Combate (R)
01:30 – WEC (Compacto)
02:00 – Igreja Universal do Reino de Deus

REDE TV/CANAL6

06:00 – Ultrafarma
08:30 – Mundo Empresarial
09:00 – São Paulo da Sorte
10:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
11:45 – Apeoesp
11:55 – A Hora do Zap
12:00 – Igreja Cristã Maranata
12:45 – A Hora do Zap
13:00 – Campeonato Alemão: Stuttgart x Augsburg
15:30 – Endrance Brasil: 5ª Etapa – Santa Cruz (RS)
16:30 – A Hora do Zap
18:00 – American Zone
19:00 – Para Aqui!
20:15 – Campeonato Brasileiro Série B: Paysandu x Coritiba
22:30 – Rodada de Negócios
23:00 – Podk Liberados
00:00 – Mega Sonho
01:00 – Jogo na Tela
02:00 – Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV GUARARAPES/RECORD 9

07:00 – Santo Culto em Seu Lar
08:00 – Que Arretado Especial
08:30 – Vida OnCast
09:00 – PE da Sorte
10:00 – BregosoCast
10:30 – Poder e Negócios
11:00 – Eu, a Patroa e as Crianças
12:15 – Todo Mundo Odeia o Chris
13:45 – Cine Maior: Invasão a Casa Branca
15:45 – Acerte ou Caia
18:15 – Domingo Espetacular
22:30 – A Fazenda
23:15 – Esporte Record
00:15 – Chicago Fire
01:00 – IURD

TVU/TV BRASIL 11

06:00 – Retratos de Fé
06:30 – De Volta às Escrituras
07:00 – Palavras da Vida
08:00 – Santa Missa
09:00 – Vale Agrícola
10:00 – Canto e Sabor do Brasil
11:00 – Ayrton – Retratos e Memórias
11:30 – Sessão de Cinema: Filhos de Gandhy
13:00 – Samba na Gamboa
14:00 – Brasil Visto de Cima
14:30 – Nossos Biomas
15:00 – Meu Pedaço do Brasil
15:30 – Expedições
16:00 – Sessão de Cinema: A Família Dionti
18:00 – Brasil Visto de Cima
18:30 – Faróis do Brasil
19:00 – Parques do Brasil
19:30 – Brasil no Mundo
20:30 – Brasil Esporte
21:30 – Sessão de Cinema: Atentado ao Hotel Taj Mahal
23:45 – Sessão de Cinema: A Antropóloga
01:30 – Sessão de Cinema (Curtas): Oco e Selma Depois da Chuva
02:00 – Brasil no Mundo
03:00 – Faróis do Brasil
03:30 – Parques do Brasil
04:00 – Nossos Biomas
04:30 – Meu Pedaço do Brasil
05:00 – Brasil Visto de Cima

TV GLOBO 13

05:50 – Santa Missa
06:40 – Globo Repórter
07:30 – Globo Comunidade PE
08:00 – Auto Esporte
08:30 – Globo Rural
10:05 – Viver Sertanejo
11:00 – Esporte Espetacular
12:30 – Temperatura Máxima: Mussum, O Filmis
14:20 – Domingão Com Huck
15:30 – Bora Pro Jogo
15:45 – Campeonato Brasileiro: Corinthians x Ceará
18:10 – Domingão Com Huck
20:30 – Fantástico
23:35 – Festival Afropunk 2025
00:20 – Domingo Maior: Jackie Brown
03:00 – Comédia na Madrugada I
03:30 – Comédia na Madrugada II

