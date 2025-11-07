fechar
Programação da TV 08.11: Teleton promove corrente de solidariedade na TV Jornal /SBT

A maior maratona de solidariedade da TV brasileira convoca a população a doações em prol das atividades na AACD, voltadas às crianças com deficiência

Por JC Publicado em 07/11/2025 às 20:58
27ª edição do Teleton
27ª edição do Teleton - ROGÉRIO PALLATTA/SBT

TV JORNAL/SBT 2
Fone (81) 3413.6300

06:00 – Teleton 2025

TV TRIBUNA/BAND 4
Fone (81) 3412.7300

06:00 – Band Kids
07:50 – Cheguei, Chegando
08:00 – Programação Esportiva
09:00 – Ponto de Vista
09:30 – Auto Motor Shopping
10:00 – Na Cozinha Com Cecília Chaves
10:30 – Fórmula 1: GP de São Paulo
11:45 – Band Esporte Clube
12:30 – Porsche Challenge: Interlagos (SP)
13:00 – Band Esporte Clube
13:30 – PorscheChallenge: Interlagos (SP)
14:00 – Band Esporte Clube
14:30 – Fórmula 1: GP de São Paulo (Treino Classificatório)
16:15 – Brasil Urgente
19:20 – Jornal da Band
20:30 – Sabadão de Todos
22:30 – Documento Band
23:30 – SFT – MMA
01:00 – BWF
02:00 – Cine Privé: Atração Física
03:15 – Chama no Privé
04:00 – Cinema na Madrugada: Rota Perigosa

REDE TV/CANAL6
Fone (81) 3423.0552

06:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
07:00 – A Hora do Zap
07:30 – Programa Ultrafarma
08:30 – A Hora do Zap
09:00 – Vitória em Cristo
09:30 –Ultrafarma
10:00 – A Voz de Deus
10:30 – Ultrafarma
11:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
12:00 – Assembleia de Deus do Brás
13:00 – Show da Saúde
14:30 – A Hora do Zap
15:30 – Campeonato Brasileiro Série B: Novorizontino x Remo
18:00 – Brasil do Povo
19:55 – Rede TV! News
20:30 – Igreja Internacional da Grade Deus
21:30 – TV Fama
22:10 – Operação de Risco
23:10 – Mega Sonho
00:30 – Companhia Certa
01:00 – Jogo na Tela
02:00 – Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV GUARARAPES/RECORD 9
Fone (81) 3412.4401

07:00 – Brasil Caminhoneiro
07:35 – Fala Brasil – Ediçãode Sábado
12:00 – Balanco Geral PE – Edição de Sábado
13:25 – Descobrindo Com Cabral
13:35 – Super Bancada
14:30 – Que Arretado!
15:00 – Cine Aventura:Além das Profundezas
16:30 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
18:00 – Aquecimento Futebol
18:20 – Campeonato Brasileiro: Internacional x Bahia
20:30 – Jornal da Record – Edição de Sábado
21:30 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
22:30 – A Fazenda
23:15 – Super Tela: Até o Último Homem
01:15 – Fala Que Eu Te Escuto

TVU/TV BRASIL 11
Fone (81) 3423.4000

06:00 – Vale Agrícola
07:00 – TV Brasil Animada
12:30 – Chefs do Brasil
13:00 – Xodó de Cozinha
13:30 – Na Raiz dos Festejos
14:00 – Brasil Visto de Cima
14:30 – Nossos Biomas
15:00 – Meu Pedaço do Brasil
15:30 – Expedições
16:00 – Sessão de Cinema: No Meio da Rua
17:30 – Docs Brasil: ODS da ONU – Uma Conversa para Ontem
18:00 – Brasil Visto de Cima
18:30 – Energia No Brasil
19:00 – Repórter Brasil Noite
19:30 – Abre Alas
20:00 – Sangue Oculto
21:00 – Sessão de Cinema: Os Penetras 2 – Quem Dá Mais
23:00 – Samba na Gamboa
00:00 – Cena Musical – Catto
01:00 – Abre Alas
01:30 – Sangue Oculto
02:30 – Energia no Brasil
03:00 – Sessão de Cinema: Os Penetras 2 – Quem Dá Mais
05:00 – Brasil Visto de Cima

TV GLOBO 13
Fone (81) 4002.2884

06:50 – Bom Dia Sábado
07:50 – Pequenas Empresas & Grandes Negócios
08:30 – É de Casa
11:45 – NE1
13:00 – Globo Esporte
13:25 – Jornal Hoje
14:10 – Terra Nostra
14:40 – Sessão de Sábado: Doce de Mãe
15:35 – Sessão Comédia
16:15 – Caldeirão Com Mion
18:40 – Êta Mundo Melhor!
19:25 – NE2
19:45 – Dona de Mim
20:30 – Jornal Nacional
21:20 – Três Graças
22:25 – Altas Horas
00:15 – Supercine: Perdas e Danos
02:05 – Dona de Mim (R)
02:45 – Corujão I: Pense Como Eles
04:15 – Corujão II: A Galinha Turuleca

 

