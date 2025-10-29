Resumo das novelas, 30.10: Alessandro revela a Maribel que rubi rompeu com ele por não ter dinheiro em 'Rubi'
lessandro desabafa com Maribel e revela que Rubi terminou o namoro por ele não ter dinheiro. Confira o resumo completo das novelas
SBT/TV JORNAL
(14h) Maria do Bairro
Maria diz a Luís Fernando que o odeia e que possui provas da traição dele com Soraya. Ele reage e afirma que se casará com Soraya se ela se unir a outro homem. Fernando avisa Luís Fernando que Nandinho saiu de casa. Maria é transferida para o presídio feminino e descobre que dividirá a cela com Penélope. Soraya procura Luís Fernando, reafirma a culpa de Maria e inventa que Nandinho pode ser filho de Vladimir. Lupe tenta entregar a carta de Maria a Nandinho, mas Agripina a expulsa e rasga a correspondência. No presídio, Penélope ameaça transformar a vida de Maria em um inferno. Tita viaja com Clemente e Verônica, sem saber da prisão. Esperança acorda, pergunta por Alicia e recorda a noite da festa. Luís Fernando pede a Nandinho que visite a mãe, mas ele recusa. Penélope provoca Maria, que reage com bofetadas, e a rival a ameaça com uma navalha.
(14h45) Rubi
Rubi sugere que Lorena e Paco façam as fotos do projeto Vale Bravo. Cristina dispensa Marcos por lealdade a Caetano, e ele lamenta perder a amizade dela. Alessandro desabafa com Maribel e revela que Rubi terminou o namoro por ele não ter dinheiro. Genaro alerta Heitor que o suposto amor de Rubi parece ser apenas interesse financeiro.
(21h) A-Mar
Estrella jura a Fabián que não pode se apaixonar pelo mesmo homem que sua amiga Érika, então ela pede que ele a esqueça, já que ela logo deixará a cidade. Sergio garante a Juanjo que, para assumir o controle de sua herança, ele terá que se casar com a mãe de sua suposta filha. Sergio surpreende Estrella em sua casa e pede provas de que Azul é sua filha, ela o expulsa e diz que não quer saber nada sobre ele ou seu dinheiro. Azul confronta Sergio após descobrir que ele pagou sua mãe para não dar à luz. Sergio garante a ela que, quando soube da notícia, não se sentiu pronto para ser pai.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Cruel Istambul
Cemre sofre por estar longe de seus parentes. Cenk e Ceren discutem na frente de Agah e Seniz, e o magnata afirma que irá deserdar o primogênito. A enfermeira deixa uma carta para Cenk, dizendo que precisa se distanciar dele, e acha um novo lugar para ficar. Civan é acompanhado por Damla na procura pela irmã. O rapaz e Cemre se abrem um com o outro. Seher implora a Nedim que conte o que aconteceu com a sua herdeira. Cemre volta a cantar em bares. Seher e Agah saem juntos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
RECORD – CANAL 9
(21h) Mãe
Zeynep e Melek chegam a Istambul, onde enfrentam novos perigos enquanto tentam manter seu segredo. Melek faz uma nova amiga.
(22) Reis
Depois da morte de Lemuel, Davi volta a ver a Arca e em um ato sincero, louva a Deus ali. Bêbado, Joabe joga em Mizpá o peso do seu passado.
REDE GLOBO
(18h25) Êta Mundo Melhor!
Candinho desmaia, e Asdrúbal afirma que o amigo entrou em negação da realidade de Policarpo. Picolé pede que Simbá pense na situação de Candinho. Paixão não resiste, e Lauro se assusta com a reação de Ernesto à morte do padrinho. Todos comemoram a recuperação da memória de Estela. Ao ler a carta de Sandra, Celso cede à chantagem de Zulma. Cunegundes pede ajuda a Carmem para descobrir onde estão as esmeraldas. Dita tem uma ideia para ajudar a libertar Policarpo. Felícia tira Sandra do porão. Candinho e seus amigos cantam na rádio pela salvação de Policarpo.
(19h40) Dona de Mim
Samuel estranha a conversa de Ricardo. Jaques provoca um acidente com Ricardo. Jaques descobre que Patrícia tem uma cópia do vídeo que o incrimina pela morte de Abel. Danilo ajuda Jaques a despistar Patrícia. Bárbara convida Davi para sair, mas confessa que está apenas se aproveitando do rapaz. Samuel descobre que Ricardo foi atropelado e acusa Jaques. Sofia se assusta com Jaques, e Leo ajuda a menina. Kami fala com orgulho de Ryan para Pam. Sofia vê Filipa e Jaques juntos.
(21h20) Três Corações
Viviane e Gerluce demonstram interesse em fazer a investigação sobre os remédios. Joélly se emociona quando Gerluce afirma que o nascimento da filha foi o dia mais feliz de sua vida. Maggye incentiva Lucélia a morar em São Paulo. Arminda finge ser amiga de Zenilda. Ferette homenageia Samira, chef do restaurante da Fundação. Josefa reage de maneira forte e inesperada à repreensão de Arminda. Gerluce se desespera ao ver Josefa sendo atropelada por um ônibus. O socorrista avisa que Josefa não sofreu nada grave. Célio fica interessado ao saber que Arminda tem dinheiro. Gerluce ouve uma conversa entre Ferette e Arminda, e acaba descobrindo a falcatrua da Fundação.