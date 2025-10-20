Resumo das novelas 21.10: Maria pergunta a Esperança se ela se lembra da noite em que foi agredida

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(14h) Maria do Bairro

Abelardo questiona Aldo sobre sua ligação com Soraya. Alicia aceita depor contra a vilã. Abelardo pede a Aldo que não a prejudique, pois isso também afetaria seu pai. Tita diz a Nandinho que não acredita na recuperação de Aldo. Aldo promete não comprometer o pai perante a justiça. No dia do julgamento, Maria pergunta a Esperança se ela se lembra da noite em que foi agredida. Soraya se mostra nervosa ao saber que toda a família De La Vega está presente. Luís Fernando apresenta Esperança como prova da brutalidade de Soraya e pede que ela olhe para a acusada. O juiz dá a palavra a Soraya, que encena inocência e acusa Esperança de querer se apoderar da herança de Alícia. Vitória se revolta e a chama de mentirosa. Questionada, Soraya afirma que Nandinho vivia correndo atrás dela.

(14h45) Rubi

Heitor diz a Rubi que sua atitude diante de Maribel o fez acreditar que ela estava arrependida. Genaro revela saber do envolvimento entre os dois e pede a Rubi que se afaste, já que o afilhado está decidido a se casar. Ele promete ajudá-la a conseguir um bom emprego. Caetano entrega a carta de demissão a Artur, que recusa e o convence a continuar, dizendo que Rosário aprova o namoro com Cristina. Raul debocha de Rubi ao lembrar que a irmã namora um motorista, e isso desperta nela o desejo de conquistar Heitor de vez. Rubi confidencia a Hilda que descobriu os casos extraconjugais de Genaro, mas promete guardar segredo. Mais tarde, procura Heitor e admite que aceita seu casamento com Maribel, mas exige que ele confesse que a ama.

A-Mar

Não haverá exibição do capítulo.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul

Cemre e Nedim compartilham um clima de cumplicidade. Agah vai até o túmulo do irmão para desabafar. Neriman humilha Seher ao mencionar Cemre. Cenk conversa com o genitor em frente a sepultura do tio e recebe seu apoio. Ceren chora pela mãe. Damla fala para Civan sobre seus sentimentos. À noite, Cemre canta para Nedim na praia, sem imaginar que Seniz prepara um plano para incriminá-la.

RECORD – CANAL 9

(21h) O Senhor e a Serva

Atendendo a uma súplica arriscada, Priscus vai ao encontro de um prisioneiro. Com pedidos insistentes de Messalina, Caius permanece no anfiteatro aguardando por uma surpresa.

(22h) Reis

Revoltados, os soldados confrontam Joabe, e as temidas acusações vêm à tona. No palácio, Mical vai ao encontro de Mefibosete, sendo tomada pela vergonha e culpa do passado.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!

Simbá se machuca, e inventa para Candinho que Policarpo o atacou. Paula se preocupa com a aproximação entre Estela e Túlio. Quitéria anuncia a Zulma que Simbá ficará em recuperação na casa de Candinho, e ela tem uma ideia para se instalar na mansão. Maria Divina revela a Medeia que sua esmeralda foi roubada. Celso garante a Sabiá que não é o pai de Samir. Sandra exige que Inês procure Ernesto. Zulma presta queixa contra Policarpo. Estela pede para ser chamada de Anabela, até que recupere sua memória. Túlio reconhece Estela em um dos panfletos por sua busca. O delegado apreende Policarpo.

(19h40) Dona de Mim

Sofia se desespera com a ideia de morar com Jaques e pede que Leo fuja com ela. Vespa ameaça Ryan ao ver a movimentação para a gravação de um clipe com Azzy. Ryan pede Kami em namoro. Jussara se encanta com o novo comportamento de Alan na igreja. Marlon vê Ryan e Kami juntos. Rosa teme que Sofia não volte para casa. Rosa convida Yara para ir à mansão, e Leo se preocupa. Jaques finge para Leo que está revendo seus comportamentos. Leo recebe a resposta positiva de Sol para o lançamento de sua campanha. Samuel lembra Leo da audiência pela guarda de Sofia.



(21h20) Três Corações

Arminda repreende Gerluce com severidade. Josefa conta a história da escultura das Três Graças para Gerluce. Raul fica assustado com a possibilidade de ser pai. Raul relembra como conheceu Joélly, ao entrar na casa de Lígia. Uma cliente da farmácia comenta com Viviane que os remédios cedidos pela Fundação Ferette não fazem efeito. Viviane avisa a Edilberto que muita gente que toma os remédios da fundação tem piorado. Zenilda conta a Arminda que desconfia que o marido tenha uma amante. Lorena tem um olhar crítico para sua família. Macedo manda Edilberto cuidar de Misael ao ver o viúvo xingando Ferette na porta do evento em homenagem ao dono da fundação. Joélly avisa a Gerluce que seguirá com a gravidez e não contará quem é o pai de seu filho. Edilberto atropela Misael propositalmente. Xênica registra o entusiasmo de Arminda após a homenagem a Ferette. Gerluce diz que rezará para que a criança seja uma menina.