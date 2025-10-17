Resumo das novelas, 18.10: Samuel continua lutando pela guarda da irmã em 'Dona de Mim'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Rede Globo

(18h40) Êta Mundo Melhor!



Vermelho e Tamires exigem que Dita resolva o problema do dancing. Carmem descobre que Candinho está namorando Dita, e Zulma se revolta. Lauro acalma Celso, que sofre com a ausência de notícias de Estela. Asdrúbal diz a Sabiá que acha improvável que Celso seja o pai de Samir. As fãs de Dita invadem o dancing e comemoram a apresentação da cantora. Candinho admira a namorada. Margarida se diverte com a vitória de Adamo Angel no concurso de radionovela, seu pseudônimo. Paixão admite que não se convenceu da mudança de Ernesto. Estela beija Túlio novamente. Túlio conhece Celso.

(19h45) Dona de Mim



Bárbara e Marlon discutem. Ryan é abordado por Azzy. Davi pede dicas a Marlon para se aproximar de Bárbara. Filipa decide pintar o quarto de Sofia, e Samuel afirma que não desistirá da guarda da irmã. Nina sente ciúmes de Danilo com Filipa. Jaques ameaça Danilo. Sofia brinca com Rosa, que tem um episódio de esquecimento. Tem início o processo de guarda de Sofia. Leo anuncia a Sofia que ela retornará para a casa de sua família

(21h20) Vale Tudo



Último capítulo. Não será divulgado.