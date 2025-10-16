Canal de notícias do SBT ganha data de estreia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clique aqui e escute a matéria

O novo canal de notícias do Grupo Silvio Santos, o SBT News, já definiu sua data de estreia: 15 de dezembro. A festa de lançamento será dia 11, com as grandes estrelas da empresa.

Apesar da forte concorrência, o novo canal de notícias promete disputar em pé de igualdade pela busca da informação. “O SBT News reafirma a televisão como instrumento de informação de qualidade e reforça nosso compromisso com um jornalismo profissional, imparcial e relevante”, ressaltou Daniela Beyruti.

Em seu time, foram contratados grandes jornalistas, como Sidney Rezende e Basília Rodrigues. Alfonso Aurin é o grande nome responsável pela parte operacional. Ele tem o apoio do Diretor Nacional de Jornalismo, Leandro Cipoloni. O ex-ministro das Comunicações, Fábio Faria, é também um nome envolvido na implantação do canal.

O SBT News teve seu projeto aprovado em setembro. As primeiras informações davam conta de que estrearia em novembro, mas o lançamento acabou sendo empurrado para dezembro. Em 2026, o novo canal terá grandes coberturas, como a Copa do Mundo e as eleições presidenciais.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br