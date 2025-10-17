Amanda Klein é a nova contratada do SBT News e celebra: “Estou muito animada”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O cenário do jornalismo brasileiro foi bastante agitado nesta quinta-feira (16) com a notícia de que a jornalista Amanda Klein pediu demissão da RedeTV!, emissora onde era um dos principais rostos do jornalismo e âncora do RedeTV! News, após 14 anos de trabalho. O destino da apresentadora é o SBT News, o novo canal de notícias multiplataforma do Grupo Silvio Santos, que tem lançamento previsto para dezembro.

Amanda Klein será uma das principais apresentadoras do SBT News, onde, além de comandar um telejornal, atuará como analista de política. A contratação da profissional é vista como um movimento estratégico do SBT para atrair credibilidade e experiência para o novo canal.

Em declarações à imprensa, Amanda expressou entusiasmo com o novo desafio. “Estou muito animada com esse novo desafio. É um orgulho poder participar de um projeto totalmente jornalístico que já nasce com a força e todo o alcance da marca SBT“, disse ela.

Cabe lembrar que a ida para o SBT News marca a segunda passagem de Amanda Klein pela emissora, onde trabalhou como repórter em Brasília entre 2007 e 2011.

