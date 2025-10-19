Resumo das Novelas, 20/10: Luís Fernando promete a Maria que destruirá Soraya no tribunal
Soraya é informada de que seu julgamento acontecerá em quinze dias. Abelardo revela que Alícia e Esperança estão sob a custódia dos De La Vega
TV JORNAL/SBT 2
(14h) Maria do Bairro
Soraya pergunta a Abelardo se Esperança está viva e se Alicia realmente está internada em um manicômio. Luís Fernando e Maria questionam Nandinho sobre seus sentimentos por Alicia e se ele tem certeza de que quer se casar com ela.
Soraya é informada de que seu julgamento acontecerá em quinze dias. Abelardo revela que Alícia e Esperança estão sob a custódia dos De La Vega. Luís Fernando promete a Maria que destruirá Soraya no tribunal. Soraya ordena que Abelardo retire Alícia da casa dos De La Vega.
Abelardo explica que Esperança está mentalmente abalada e que Alícia se recusa a depor. Esperança consegue reconhecer Alícia. Soraya se desespera ao saber que ambas estão com os De La Vega e teme ser prejudicada no julgamento.
Luís Fernando e Maria contam a Alicia as mentiras criadas por Soraya e a incentivam a depor contra ela. Luís Fernando avisa que, dependendo do resultado, Alicia poderá voltar a viver com Soraya.
(14h45) Rubi
Heitor diz a Rubi que o relacionamento deles chegou ao fim porque decidiu se casar com Maribel e não quer trair a confiança de Alessandro, a quem considera um irmão. Rubi tenta convencê-lo a desistir, dizendo que o amor entre os dois é mais forte e que não pode viver sem ele.
Heitor leva Maribel ao seu apartamento, e Rubi aparece, provocando o casal. Maribel, sem desconfiar de nada, conta que o padre confirmou a data do casamento. Rubi a abraça e, ao se aproximar de Heitor, sussurra que ele deve fazer a amiga feliz, já que a fez sofrer.
Heitor garante a Maribel que ela é a mulher da sua vida. Alessandro procura Rubi e implora que ela escolha o amor, prometendo lutar para lhe dar o conforto que deseja. Rubi, dissimulada, o escuta e, logo depois, vai ao escritório de Heitor.
(21h) A.Mar
Fabián duvida do amor que Gabriel sente por Brisa. No entanto, seu amigo já decidiu se casar com a irmã de Estrella. Por sua vez, Brisa confessa a Íker que em breve se casará com Gabriel, o que provoca a raiva do garoto.
Íker não volta para casa após discutir com Brisa. Enquanto isso, Érika descobre um negócio importante que Estrella tem pela frente, o que pode lhe trazer problemas com Fabián. Estrella quer falar com Fabián antes de aceitar o negócio de Gerardo. No entanto, Érika provoca Mercedes para que ela vá em frente e feche o acordo com Gerardo.
Gabriel diz a Brisa que irá se casar com ela. Enquanto isso, Érika mente para Fabián e garante que Estrella negociou com Gerardo para tirar dele um importante negócio.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Cruel Istambul
Agah se enfurece ao saber que Cemre desapareceu junto a Nedim no dia do casamento. Enquanto isso, Seher, abalada, é amparada por Civan e a convivência na mansão se torna intolerável. Ceren constrange Cenk ao forçá-lo a encarar a verdade.
Seher confronta Neriman por priorizar as aparências em detrimento da família. Seniz trama pelas costas de Agah. Cemre e Nedim desfrutam de breves momentos de tranquilidade às margens do rio.
RECORD – CANAL 9
(21h) O Senhor e a Serva
Entre seus sentimentos e sua fé, Elisa é tentada por um pedido de Caius. Sem ter mais como omitir, Magnus faz uma confissão à Valéria.
(22h) Reis
Reunidos novamente, Davi tem momento especial com os filhos em banquete oferecido para Mefibosete. Revoltados e confusos, soldados protestam, estratégia ordenada por Joabe.
REDE GLOBO
(18h25) Êta Mundo Melhor!
Túlio comemora a conquista da vaga no hospital com Lauro, e se hospeda na pensão de Margarida. Medeia chega a São Paulo e afirma a Candinho e Asdrúbal que está à procura de Maria Divina. Tamires demite Dita.
Maria Divina deixa o dancing e pede ajuda a Dita. Ernesto pede ajuda a Zulma para enganar Paixão. Adelina comenta com Quitéria que Inês está hospedada na casa de Celso. Sandra lê as notícias sobre sua suposta morte. Celso e as crianças se empenham na busca por Estela.
Jorge sofre um engasgo, e Estela o socorre. Sônia lamenta não amar Quincas. Margarida confessa a Dita que é Adamo Angel. Simbá atenta contra Policarpo.
(19h40) Dona de Mim
Bárbara e Marlon discutem. Ryan é abordado por Azzy. Davi pede dicas a Marlon para se aproximar de Bárbara. Filipa decide pintar o quarto de Sofia, e Samuel afirma que não desistirá da guarda da irmã. Nina sente ciúmes de Danilo com Filipa. Jaques ameaça Danilo.
Sofia brinca com Rosa, que tem um episódio de esquecimento. Começa o processo de guarda de Sofia. Leo anuncia a Sofia que ela retornará para a casa de sua família.
(21h20) Três Corações
Gerluce demonstra preocupação com a possibilidade de Joélly estar grávida. Viviane lembra a Gerluce da amizade que as une. Arminda destrata Claudia e o filho Raul. Joélly percebe que Gerluce conhece o motorista do ônibus de nome Gilmar.
Gerluce desconversa quando Joélly se interessa em saber o nome de seu pai. Paulinho não entende o fato de Juquinha querer ser policial. Kellen tenta tranquilizar Lígia ao perceber que ela está preocupada com a neta.
Ferette leva duas sacolas de dinheiro para Arminda e diz à amante que não confia em Gerluce. Arminda sente ciúmes da forma como Ferette olha para a escultura que ocupa um dos quartos da casa. Joélly descobre que está grávida e se nega a dizer o nome do pai do bebê. Juquinha nota o clima entre Gerluce e Paulinho.
Arminda culpa Gerluce pelo sumiço da mãe. Gerluce fica em pânico ao ser flagrada por Arminda e Josefa olhando a escultura das Três Graças.