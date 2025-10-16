fechar
Resumo das novelas, 17.10: Rubi conta segredos de Genaro e Elisa a Hilda em 'Rubi'

Rubi confidencia a Hilda que descobriu segredos sobre Genaro e Elisa, mas promete guardar o assunto. Confira o resumo das novelas

Por JC Publicado em 16/10/2025 às 14:25
Novela Rubi
Novela Rubi - REPRODUÇÃO

SBT/TV JORNAL

(14h) Maria do Bairro

Soraya suborna o médico para mentir sobre a queda de Esperança. Nandinho promete ajudar Aldo. A caminho da delegacia, a vilã cruza com Kalista. O delegado informa a Luís Fernando que Soraya foi presa e que o estado de Esperança é grave. Luís Fernando avisa Maria que defenderá o caso para garantir a condenação da criminosa. Soraya diz a Abelardo que é vítima de uma armação e pede ajuda. Maria conta a Nandinho que Alícia está bem e ficará sob seus cuidados. Abelardo fala a Aldo sobre a prisão de Soraya. Luís Fernando vai até o advogado e o questiona se continuará defendendo a vilã após saber a verdade. Alícia pede para visitar Esperança. Luís Fernando descobre que Soraya foi libertada sob fiança. Alícia teme pela vida da governanta e promete perdoar a vilã se ela sobreviver. Soraya planeja fugir do país para escapar da nova investigação. Luís Fernando comenta com o filho que ainda não há provas suficientes contra ela.

(14h45) Rubi

Heitor diz a Rubi que acreditou em seu arrependimento. Genaro a confronta, revela que sabe de tudo e pede que se afaste de seu afilhado. Ele promete ajudá-la a conseguir um emprego. Caetano informa a Artur que, por respeito, pedirá demissão, mas o patrão o convence a ficar, dizendo que Rosário aprova o namoro com Cristina. Raul zomba de Rubi por ter uma irmã namorando um motorista, o que desperta nela o desejo de conquistar Heitor de vez. Rubi confidencia a Hilda que descobriu segredos sobre Genaro e Elisa, mas promete guardar o assunto. Convicta de que Heitor vai se casar com Maribel, ela o procura para fazê-lo admitir que ainda a ama.

(21h) A-Mar

Brisa se cansa de Marina e briga com ela, mas Gabriel os separa. Pascual declara seu amor a Perla depois que Valentín a magoa. Érika confessa a Fabián que espera reatar o relacionamento; enquanto isso, ela lhe causa problemas com sua filha, Yazmín. Após a discussão com Brisa, Marina toma a difícil decisão de deixar Iker e Gabriel. Estrella e Fabián decidem deixar os problemas para trás e retomar a amizade. Gabriel confessa a Fabián que quer se casar com Brisa.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul

Cemre encara Ceren e procura fazê-la refletir a respeito da vida que carrega no ventre. Seher tranca a primogênita em casa. Temendo a recuperação de Nedim, Ceren o amarra. O rapaz joga fora a medicação dada por ela. Cemre decide fugir para salvar Nedim durante o casamento. Juntos, os dois finalmente desfrutam da tão sonhada liberdade.

RECORD – CANAL 9

(21h) O Senhor e a Serva

Tendo uma informação crucial em seu poder, Messalina ameaça Caius. Aos prantos, Aelia faz uma revelação à Elisa.

(22h) Reis

O rei Davi dá uma festa para comemora a volta da filha Tamar. Absalão encontra Bateseba nos corredores do palácio e tenta assediá-la. Depois de agredir Davi, Amnon pede desculpas ao rei. Hagite e Joabe se encontram discretamente.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!

Celso repreende a armação de Sandra. Estela faz esforço para lembrar sua identidade. Lauro conta a Ernesto sobre o estado de saúde de Paixão. Dita afirma que será feliz com Candinho. Quincas consegue se aproximar de Sônia. Samir ajuda Zulma a enganar o delegado. Maria Divina sugere que Francine viaje para o interior. As fãs de Dita fazem fila na porta do dancing, e Vermelho se preocupa com o destino do lugar.

(19h40) Dona de Mim

Leo confronta Filipa sobre Jaques. Filipa desconfia de Jaques, mas não consegue resistir a seu charme. Dalva alerta Filipa sobre o estado de Rosa. Samuel afirma a Filipa que ele é quem pedirá a guarda de Sofia. Davi confidencia a Jaques seu interesse em Bárbara. Bárbara garante a Lucas que ele não será pego por dopping. Ryan se preocupa com a repercussão do podcast de que Kami participou. Marlon desconfia da atuação de Pompeu e desabafa com Jussara. Marlon beija Bárbara.

(21h20) Vale Tudo

Último capítulo. Não será divulgado.

