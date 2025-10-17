fechar
Programação da TV, 18.10: 'Sabadou com Virgínia' anima seu fim de semana com vários convidados na 'TV Jornal'

O programa 'Sabadou com Virgínia' vai animar o sábado com uma programação especial e vários convidados. Confira a programação de TV

Por JC Publicado em 17/10/2025 às 14:05
Sabadou com Virgínia é um programa de televisão brasileiro produzido e exibido pelo SBT
Sabadou com Virgínia é um programa de televisão brasileiro produzido e exibido pelo SBT - Divulgação/SBT

TV JORNAL / SBT 2

  • 06:00 – LuccasToon
  • 06:45 – Sábado Animado
  • 08:30 – Carro Arretado
  • 09:00 – Tudo Aqui
  • 09:30 – Sábado Animado
  • 11:00 – SBT Notícias
  • 12:45 – Show de Bola
  • 13:30 – Turma do Barra
  • 14:00 – SBT Notícias
  • 15:00 – Eita Lucas!
  • 16:00 – Jequiti Live: Show de Ofertas
  • 18:00 – SBT Notícias
  • 19:20 – João Alberto Informal
  • 19:45 – SBT Brasil
  • 20:45 – Bake Off Brasil: Mão na Massa
  • 22:15 – Sabadou com Virgínia
  • 00:00 – Programa do João
  • 01:00 – Notícias Impressionantes
  • 02:00 – SBT Notícias

TV TRIBUNA / BAND 4

  • 06:00 – Band Kids
  • 07:20 – Programação Esportiva
  • 07:50 – Cheguei, Chegando
  • 08:30 – O Melhor do Nordeste
  • 09:00 – Ponto de Vista
  • 09:30 – Auto Motor Shopping
  • 10:00 – Na Cozinha Com Cecília Chaves
  • 10:30 – Desafio dos Famosos
  • 11:00 – Band Esporte Clube
  • 11:30 – Chef Show
  • 12:00 – Pedreiro Top
  • 12:30 – Mundo dos Negócios
  • 13:00 – Igreja Maranata
  • 13:30 – Band Esporte Clube
  • 13:45 – Fórmula 1: Corrida Sprint (GP dos EUA)
  • 14:45 – Liga Saudita: Al Nassr x Al Fateh
  • 17:00 – Resenha Jogo Aberto
  • 17:30 – Fórmula 1: Corrida Sprint (Treino Classificatório)
  • 19:20 – Jornal da Band
  • 20:30 – Sabadão de Todos
  • 22:30 – Documento Band
  • 23:30 – SFT – MMA
  • 01:00 – BWF
  • 02:00 – Cine Privé: A Rainha do Castelo
  • 03:15 – Chama no Privé
  • 04:00 – Cinema na Madrugada: Wasabi

REDE TV / CANAL 6

  • 06:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 07:00 – A Hora do Zap
  • 07:30 – Programa Ultrafarma
  • 08:30 – A Hora do Zap
  • 09:00 – Vitória em Cristo
  • 09:30 – Ultrafarma
  • 10:00 – A Voz de Deus
  • 10:30 – Ultrafarma
  • 11:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 12:00 – Assembleia de Deus do Brás
  • 13:00 – Inovamed
  • 14:30 – A Hora do Zap
  • 15:30 – Campeonato Brasileiro Série B: Atlético (GO) x Vila Nova
  • 18:00 – Brasil do Povo
  • 19:55 – Rede TV! News
  • 20:30 – Igreja Internacional da Graça de Deus
  • 21:30 – TV Fama
  • 22:10 – Operação de Risco
  • 23:10 – Mega Sonho
  • 00:30 – Companhia Certa
  • 01:00 – Jogo na Tela
  • 02:00 – Madrugada Animada
  • 03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV GUARARAPES / RECORD 9

  • 07:00 – Brasil Caminhoneiro
  • 07:35 – Fala Brasil – Edição de Sábado
  • 12:00 – Balanço Geral PE – Edição de Sábado
  • 13:25 – Descobrindo Com Cabral
  • 13:35 – Super Bancada
  • 14:30 – Que Arretado!
  • 15:00 – Cine Aventura: Midway - Batalha em Alto-Mar
  • 17:00 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
  • 19:45 – Jornal da Record – Edição de Sábado
  • 21:00 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
  • 22:30 – A Fazenda
  • 23:15 – Super Tela: Parker
  • 01:15 – Fala Que Eu Te Escuto

TVU / TV BRASIL 11

  • 06:00 – Vale Agrícola
  • 07:00 – TV Brasil Animada
  • 12:30 – Chefs do Brasil
  • 13:00 – Xodó de Cozinha
  • 13:30 – Na Raiz dos Festejos
  • 14:00 – Brasil Visto de Cima
  • 14:30 – Parques do Brasil
  • 15:00 – Meu Pedaço do Brasil
  • 15:30 – Expedições
  • 16:00 – Sessão de Cinema: André Midani – Do Vinil ao Download
  • 18:00 – Brasil Visto de Cima
  • 18:30 – Energia No Brasil
  • 19:00 – Repórter Brasil Noite
  • 19:30 – Minha Estupidez
  • 20:00 – Sangue Oculto
  • 21:00 – Sessão de Cinema: Depois de Tudo
  • 23:00 – Samba na Gamboa
  • 00:00 – Cena Musical – Danilo Caymmi
  • 01:00 – Minha Estupidez
  • 01:30 – Sangue Oculto
  • 02:30 – Energia no Brasil
  • 03:00 – Sessão de Cinema: André Midani – Do Vinil ao Download
  • 05:00 – Brasil Visto de Cima

TV GLOBO 13

  • 06:50 – Bom Dia Sábado
  • 07:50 – Pequenas Empresas & Grandes Negócios
  • 08:30 – É de Casa
  • 11:45 – NE1
  • 13:00 – Globo Esporte
  • 13:25 – Jornal Hoje
  • 14:10 – Terra Nostra
  • 14:40 – Sessão de Sábado: Maria do Caritó
  • 16:15 – Caldeirão Com Mion
  • 18:40 – Êta Mundo Melhor!
  • 19:25 – NE2
  • 19:45 – Dona de Mim
  • 20:30 – Jornal Nacional
  • 21:20 – Vale Tudo
  • 22:30 – Altas Horas
  • 00:55 – Mada 2025
  • 02:05 – Supercine: Tempo
  • 02:50 – Corujão I: Luxúria e Poder
  • 03:50 – Dona de Mim (reprise)
  • 04:20 – Corujão II: A Família Mitchell e A Revolta das Máquinas

