Resumo das novelas, 15.10: Soraya flagra Nandinho beijndo Alícia em 'Maria do Bairro'
SBT/TV JORNAL
(14h) Maria do Bairro
Soraya flagra Nandinho beijando Alícia e, tomada de fúria, agride a jovem. Nandinho tenta contê-la e também é atacado. Maria pressente que o filho está em perigo. A vilã espanca Esperança e a deixa desacordada. Em seguida, fere Nandinho com uma tesoura, mas Aldo o salva. Ferido, Nandinho pede que Aldo o ajude a tirar Alícia e Esperança da casa. Soraya o ameaça de morte caso a denuncie. Dr. Rodrigo liga para Maria informando sobre o ferimento do rapaz. Alícia promete denunciar Soraya. Maria visita Nandinho, que revela ter sido atacado pela vilã. Soraya tranca Alícia e inventa que Esperança caiu da escada. Aldo a acusa de assassina. Luís Fernando denuncia Soraya à polícia.
(14h45) Rubi
Alessandro confessa a Heitor que enlouqueceria se soubesse que Rubi está com outro. Rubi briga com Cristina e a critica por ter se noivado com um motorista. Caetano pede a Rubi que não interfira em sua vida. Heitor informa a Genaro que decidiu se casar com Maribel e deixar Rubi no passado, mas o padrinho o alerta de que não é justo casar-se sem amor. Rosário dá uma bofetada em Rubi ao descobrir que ela mentia sobre as despesas da faculdade e a obriga a trabalhar. Artur comenta com Maribel sobre um novo negócio e avisa que Heitor não participará. Heitor procura Rubi.
(21h) A-Mar
Fabián entra em atrito com Tiburón ao vê-lo tentando agredir Estrella. Estrella se desfaz em lágrimas ao garantir a Fabián que todos lhe viraram as costas e a pisotearam só por ser mulher, e que ela tem certeza de que nem ele a quer na união. Estrella conta à mãe que Tiburón tentou agredi-la, mas Fabián a defendeu e, quando estava em seus braços, se sentiu protegida. Perla, sentindo-se em perigo, revela às irmãs e a Meche que Tiburón a estuprou.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Cruel Istambul
Cemre se dispõe a amparar Ceren, mas a jovem reage fazendo um escândalo. Cenk, intimidado por Seniz, afirma não ser capaz de assumir a criança. Ceren enfrenta Seher e cobra um comportamento diferente da matriarca. Cemre se desespera, chora e tenta proteger Nedim. Cenk ouve Cemre desabafando. Ceren retorna para casa e culpa Cemre por ter se esfaqueado.
RECORD – CANAL 9
(21h30) O Senhor e a Serva
Em conversa com Caius, Elisa arrisca fazer um pedido. Aos prantos, Messalina se une a Quintus com um objetivo em comum.
Reis
Não Haverá Capítulo
REDE GLOBO
(18h05) Êta Mundo Melhor!
A polícia anuncia a Celso que Sandra está morta. Estela tem uma vaga lembrança de sua identidade, e agradece a Túlio. Francine ensina Maria Divina a dançar. Inês diz a Ernesto que Sandra morreu. Olga retorna à pensão de Margarida. Paula alerta Túlio sobre seus sentimentos por Estela. Asdrúbal pega o mapa das esmeraldas por engano, e Cunegundes, Quinzinho e Medeia decidem ir atrás do professor. Todos comentam a suposta morte de Sandra. Celso ordena o início do enterro, e Inês se desespera.
(19h15) Dona de Mim
Leo e Samuel discutem pela guarda de Sofia. Ryan acompanha Kami ao podcast de Jonathan e Silvana, e a moça pede que Ryan respeite o seu tempo. Yara afirma a Leo que Samuel tem razão em reclamar a guarda de Sofia de volta para sua família. Rosa tem um delírio com Sofia, e Jaques aproveita para dizer à mãe que fará de tudo para ter a menina de volta em sua casa. Jaques oferece seu apartamento para Filipa. Nina pede que Danilo prove que não quer nada com Felipa. Sofia confessa a Leo que teme morar com Jaques. Samuel confronta Jaques por conta da guarda de Sofia.
(20h40) Vale Tudo
Não será divulgado.