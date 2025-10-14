Domingo Legal dispara e se torna a maior audiência do SBT; veja os números!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ocupando praticamente 7 horas da programação de domingo do SBT, Celso Portiolli se tornou uma verdadeira ilha de audiência na emissora de Silvio Santos, e conseguiu atingir a maior audiência de todo o canal ao longo do último domingo (12).

O desempenho da atração de Portiolli superou até os tradicionais quadros exibidos dentro do Programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel.

De acordo com dados obtidos pelo Observatório da Televisão junto à fontes do mercado, o Domingo Legal cravou 7,0 pontos de média na Grande São Paulo, com a segunda parte da atração, exibida entre 15h15 e 16h45. Na média geral, o programa pontuou 5,9 pontos.

Logo depois do Domingo Legal, o game show apresentado por Rebeca Abravanel marcou 6,0 pontos, e o Programa Silvio Santos, com Patrícia Abravanel, anotou 6,9 de média, entre 19h05 e 23h59.

