Resumo das novelas 14.10: Artur garante que continuará pagando os estudos de Rubi

Artur comenta com Rosário que sabe do envolvimento entre Caetano e Cristina. A mãe confirma o namoro e diz aprovar o relacionamento

Por JC Publicado em 13/10/2025 às 19:38
(14h) Maria do Bairro
Soraya encontra o presente de Nandinho e obriga Alícia a revelar por quem está apaixonada. Nandinho pede a Esperança que leve Alícia para fazer exames e verificar se pode ser operada para voltar a andar. Soraya ameaça Esperança, suspeitando de algo. Alícia admite que quer andar novamente por amor a Nandinho. Soraya o procura na escola, finge arrependimento e o convida para uma festa de reconciliação. Ele conta tudo a Maria. Esperança garante a Alícia que Nandinho não irá à festa. Aldo afirma o mesmo a Soraya, que promete se vingar. Nandinho pede a Aldo que distraia a vilã enquanto visita Alícia e acaba se declarando para ela. Soraya flagra os dois se beijando.

(14h45) Rubi
Elisa repreende Ingrid pelas ofensas. Caetano enfrenta Ingrid e diz que sua vida pessoal não é da conta de ninguém. Artur comenta com Rosário que sabe do envolvimento entre Caetano e Cristina. A mãe confirma o namoro e diz aprovar o relacionamento. Artur garante que continuará pagando os estudos de Rubi mesmo após o casamento de Maribel, o que deixa Rosário chocada e a faz desmaiar. Rubi acredita que a mãe passou mal por causa da fofoca de Ingrid. Heitor pergunta a Alessandro se ainda ama Rubi, e ele admite que sim. Cristina revela à irmã que ficou noiva de Caetano. Heitor desconfia de que Rubi esteja interessada em outro homem.

(21h) A-Mar
Yazmín pede a Fabián que agradeça a Érika por convencê-la a morar com ele e reconhece que está muito apaixonada por ele, mas lamenta que ele vá destruir sua vida como fez com sua mãe e com a dela. Fabián reclama com Érika por se intrometer nos assuntos da filha e garante que não a perdoará por estragar seus planos. Perla reclama com Brisa por não ter ajudado na pescaria. Estrella tenta acalmar os ânimos das irmãs e pede que elas façam a sua parte. Perla ganha coragem para reiterar a Fabián que foi Tiburón quem rasgou as redes de pesca.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul
Ceren humilha Seher e a obriga a chamá-la de “senhora Ceren”. Cemre confronta a caçula e, no decorrer da briga, espalha suas roupas pelo chão. Cenk se esforça para conversar com Ceren, mas é ameaçado por ela. Seher insiste que Agah revele toda a verdade sobre o passado do sobrinho. Cemre expõe os crimes de Seniz contra Nedim e Cenk. Sem saber o que fazer, Ceren planeja perder o bebê. Cenk toma conhecimento de que o filho que a esposa do primo espera é, na verdade, seu. Em meio à tensão, os parentes aguardam notícias do estado de Ceren e se chocam ao saber da gestação.

RECORD – CANAL 9

(21h) O Senhor e a Serva
Carinhosa, Elisa propõe uma brincadeira que acaba ajudando Aelia, Vita e Zita. Deixando a irmã intrigada, Caius é confrontado sobre um novo interesse notado por Valéria.

(22h) Reis
Natan conta a Davi que ele será perdoado por Deus, mas sofrerá dolorosas consequências por ter se afastado do Pai. Um dos castigos será uma doença e também uma perda muito importante em sua família. O profeta explica a Naava sobre a conversa que teve com o rei e as revelações que contou. A mulher fica aliviada por saber sobre o futuro do israelita ao ser perdoado por Deus, mas, ao mesmo tempo, se assusta ao saber o que Davi terá de enfrentar uma fase terrível. O rei sofre uma inesperada perda e fica desesperado com a situação. Damaris tenta acolher Bateseba num momento de grande angústia para a jovem. Joabe não consegue perdoar Mizpa e insiste em desprezá-la.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!
Sandra dispara, e Candinho se desespera. Quitéria chama a polícia, mas Sandra e Inês conseguem fugir. Túlio conta a Estela que foi abandonado por Irene. Lauro cuida de Dita. Mirtes se apresenta a Paixão como noiva de Ernesto. Olga ameaça Araújo. Medeia se insinua para Asdrúbal. Zé dos Porcos fica dividido entre Maria Divina e Francine. Lauro anuncia que Dita está bem. Cunegundes revela a Medeia sobre o mapa das esmeraldas. Candinho e Dita se beijam. Inês e Sandra simulam a morte da vilã, quando a polícia chega.

(19h40) Dona de Mim
Samuel decide não vender as peças de Mianmar pela Boaz. Leo apoia Samuel e Sofia, que sentem falta de Abel. Rosa sugere uma ideia para Samuel se livrar da dívida da fábrica sem vender as novas peças. Sofia acredita ser um fardo para Leo. A fim de controlar Rosa e a Boaz, Jaques estimula Filipa a pedir a guarda de Sofia. Filipa conhece Samantha no grupo de apoio. Clara agradece Kami por se pronunciar sobre suas dificuldades na internet. Sofia tem um sonho com Abel. Ryan e Kami se aproximam. Samuel anuncia a Leo que a guarda de Sofia deverá voltar para sua família.

(21h20) Vale Tudo
Não será divulgado.

 

