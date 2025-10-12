Flávio Ricco: Projeto de Walcyr Carrasco na Globo não é para "consumo mobile" - Autor apresentou argumento de ‘Vidas Paralelas’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"Vidas Paralelas" vai enveredar pelo segmento de "Mininovela" e, portanto, mais próximo dos doramas asiáticos. Confira na coluna de hoje

Clique aqui e escute a matéria

O projeto “Vidas Paralelas”, baseado em argumento de Walcyr Carrasco, mas desenvolvido por Cristianne Fridman, nada tem a ver com o formato de microdramas anunciado há poucos dias pela Globo e voltados para o consumo em dispositivos móveis. Seu destino é outro!

Enquanto, produtos como “Tudo Por uma Segunda Chance” e “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário” foram pensados para “formatos curtos e verticais”, “Vidas Paralelas” vai enveredar pelo segmento de “Mininovela” e, portanto, mais próximo dos doramas asiáticos.

Noves fora, uma novela tradicional, com duração reduzida e que, em algum momento, após passar pelo Globoplay, poderá chegar à faixa da tarde da TV aberta. O adolescente é o seu público alvo.

Por enquanto, em fase de texto. Não tem qualquer previsão de gravações.

Em tudo, percebe-se, existem linhas de atuação bem definidas.

Tanto as novelas para Celular quanto as Mini fazem parte da estratégia de inovação da empresa, com lançamentos previstos para os próximos tempos, de acordo com as necessidades de cada plataforma.

TV Tudo

Primeiro dia

Chris Flores, finalmente, estreia nesta segunda no “Melhor da Tarde” da Band.

Sem dúvida, ela tem muito a acrescentar ao programa. Trata-se de uma jornalista preparada e bem antenada.

Chris Flores - Divulgação Band

A propósito

A partir da chegada de Guillermo Pendino – ainda sem data marcada-, será necessária uma reorganização de cargos e funções na Band.

Por exemplo, Ignacio Iglesias, o Nano, passará a cuidar dos canais da TV paga e parcerias.

Alguém sabe?

Por que, até agora, o SBT ainda não anunciou a Copa do Mundo?

Ao que se sabe, está tudo certo e a parte burocrática foi atendida, só que ninguém fala nada. Um silêncio incompreensível e que pelas suas proporções, causa preocupações.

Dois nomes

Bia do Brás já se colocou à disposição de Daniel Ortiz para sua próxima novela na Globo.

Assim como também são boas as possibilidades de ele poder contar com Deborah Secco - se ela estiver disponível, evidentemente.

Aí complica

As mudanças na Transamérica, mas podem me chamar de TMC, mesmo sem ainda um anúncio oficial, têm despertado atenção do mercado.

Tudo que vem sendo noticiado, no entanto, é por força e obra de quem vai atrás. Na garimpagem mesmo, porque não tem ainda ninguém ou nenhuma empresa se comunicando por ela.

Vai daí

Ao mesmo tempo em que importantes contratações são anunciadas, casos de Joana Treptow e Rodrigo Alvarez, também são enormes as especulações, nem sempre tão positivas.

Por exemplo, dizer que o esporte de 10h vai cair para 4h diárias. Não será assim.

Compensações

Graças ao esforço desta coluna, é possível assegurar que em vez de música e esporte, a TMC vai trocar a parte musical pelo jornalismo.

O que é ótimo, sinônimo de geração de empregos.

Por fim

Ainda se valendo dos esforços da coluna, a parte esportiva da TMC seguirá com os seus programas da hora do almoço e final de tarde. Só a noite que não.

Mas irá intervir ao longo da programação, em toda parte informativa. Em vez de perdas ou demissões, devem até vir reforços.

Cruzamentos

A Seriella vai gravar entre novembro e março a microssérie “Sete Marias”, baseada na história de Maria Madalena e os sete demônios expulsos dela por Jesus.

Um detalhe: a exemplo de “Paulo, O Apóstolo”, personagens de “Marias” também surgirão em “Ben-Hur”, mas interpretados por atores diferentes. Daí a necessidade de ficarem disponíveis para cenas de flashback.

Pâmela Tomé, atriz de ‘Sete Marias’ - Instagram

Na dela

Até o momento, e aí baseando-se em questão de domínio de marca, a Globo não tornou oficial “Quem Ama Cuida” para o projeto das 21h do Walcyr Carrasco.

Está mesmo com todo jeitão de estudos para outras possibilidades de título.

Estratégia

Em se tratando de lançamentos do gênero “true crime”, uma plataforma está de olho na programação da outra.

“Tremembé”, passada no presídio dos famosos e com Marina Ruy Barbosa, chega dia 31 de outubro no Prime Video. “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada”, com Marjorie Estiano, estreia dia 13 de novembro no HBO Max.

The Voice no Metrô

Nesta segunda, em uma nova estratégia de marketing do SBT e Disney, Tiago Leifert anunciará nos vagões do Metrô de São Paulo as principais atrações do “The Voice Brasil” de logo mais, às 22h30.

O áudio será ouvido pelos passageiros das estações da Linha 4, República, Paulista, Pinheiros e Morumbi.

Tiago Leifert - Crédito: Ricardo Bufolin/Formata

Bate – Rebate

Virgínia Fonseca volta a gravar dia 20 no SBT...

... A sua participação no Teleton, como a de todo elenco da casa, também está confirmada.

Adriane Galisteu falando de Odete Roitman, na Record, após uma eliminação de “A Fazenda” mostra um mundo melhor...

... Aliás, Globo e Record estão longe de serem amiguinhas inseparáveis, mas as relações nunca foram tão boas.

“Neymar Jr Entre Amigos”, evento anual, vai rolar novamente com a participação de vários atletas e artistas...

... Seguem as conversas com diferentes plataformas para sua transmissão.

Patrícia Rocha entra em férias no “Bora Brasil” da Band...

... Que segue, normalmente, com Cynthia Martins e Felipeh Campos no sofá, mais os colunistas Kaká Meyer, André Coutinho e Mirelle Moschella...

... O programa está indo bem.

Top model e atriz, Rhay Polster, de “Verdades Secretas 2”, está em “O Homem de Ouro”, mostrado no Festival do Rio e que estreia em 2026...

... O filme de Mauro Lima conta a história do policial brasileiro Mariel Mariscot, ligado ao esquadrão da morte. Rhay faz Tatiana, uma viciada em heroína que denuncia Mariel.

C´est fini

Está todo mundo na expectativa de uma nova rodada de mudanças no jornalismo da Globo, especulada para o mês que vem.

Tem quem jure, de pés juntos, que desta vez até o “Fantástico” vai entrar na dança.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!