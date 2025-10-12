Resumo das Novelas, 13/10: Soraya atira em Mejía à queima-roupa e confirma sua morte
Nandinho pede a Luís Fernando que não o impeça de ser amigo de Alícia e confessa a Maria que pensa nela o tempo todo. Soraya reconhece Kalista
SBT/TV JORNAL
(14h) Maria do Bairro
Soraya atira em Mejía à queima-roupa e confirma sua morte. Nandinho pede a Luís Fernando que não o impeça de ser amigo de Alícia e confessa a Maria que pensa nela o tempo todo. Soraya reconhece Kalista e a expulsa de casa. A secretária de Mejía encontra o patrão morto. Maria promete ajudar o filho com Alícia. Soraya manda Esperança ligar para Nandinho e dizer que tentou se matar por causa dele. Nandinho conta o ocorrido a Maria. Esperança entrega a Alícia um presente enviado por Nandinho. Ele afirma que se casará com Alícia para livrá-la de Soraya. Luís Fernando tenta alertar Abelardo sobre as maldades de Soraya, mas ele não acredita. Aldo diz à vilã que ela perdeu Nandinho. Luís Fernando questiona Maria se o filho está apaixonado por Alícia, e ela garante que fará de tudo para salvar a moça.
(14h45) Rubi
Heitor confessa ao padrinho que está dividido entre Rubi e Maribel, pois ama as duas e não sabe o que fazer sem magoá-las. Genaro o aconselha a refletir antes de tomar qualquer decisão. Na despedida de solteira de Maribel, Ingrid provoca Rubi e insinua que sua mãe se parece com uma parente de Magda. Cristina se declara para Caetano, e os dois se beijam. Artur elogia Rubi e agradece o carinho dela por Maribel. Ingrid, sarcástica, humilha Rubi na frente de todos e revela que Cristina namora o motorista da família de Maribel.
(21h) A.Mar
Fabián culpa Estrella por cortar suas redes, então decide levar toda a sua pesca. Ela o impede, mas, furiosa, pega uma de suas caixas e a esvazia em cima dele. Quando Estrella descobre que foi Tiburón quem cortou as redes, avisa Fabián que ele não sabe que tipo de “tubarão” acabou de atirar em si mesmo. Perla se desfaz em lágrimas ao se lembrar do dia em que foi vítima da maldade de Tiburón. Fabián demonstra preocupação ao ver que Estrella e sua família ficarão responsáveis pela pesca. Ela garante que ele deveria se preocupar com seus empregados, já que colocou um traidor em sua tripulação.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Cruel Istambul
Seher implora para que Ceren não faça nada que prejudique Nedim. Civan questiona Seher acerca das atitudes da irmã. Cemre discute com Agah e o alerta sobre a ambição de Ceren, que consegue manipulá-lo. Desconfiado, Agah avisa que a fará pagar se estiver mentindo. Neriman articula para tirar proveito da situação. Agah se sente pressionado e exige que Seniz resolva o problema com a família Yilmaz. Cemre ajuda Seher a se recuperar e pede para Cenk descobrir os planos de Seniz.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
RECORD – CANAL 9
(21h) O Senhor e a Serva
Trazida por Valéria, Elisa chega à sua nova casa. Depois de uma noite cheia de emoções, Caius se enfurece com um flagrante.
(22h) Reis
Nasce o filho de Bateseba e Davi. Zebadias desconfia de Simei e vai até Jerusalém para verificar se ele realmente mentiu. Davi pede perdão a Deus pelos pecados que cometeu. Mizpa passeia com suas amigas e acaba vendo Simei. O rapaz tenta conversa com ela, mas é ignorado. Mizpa fica com receio de Joabe flagrar os dois juntos e o guerreiro acabar agredindo o homem.
REDE GLOBO
(18h25) Êta Mundo Melhor!
Dita alerta Candinho sobre seu mau pressentimento. Inês e Sandra planejam roubar as joias de Candinho. Araújo expulsa Olga de sua casa. Estela confessa a Túlio que teme não recuperar sua memória. Maria Divina confronta Francine. Celso confessa a Candinho que mentiu para o primo, e acredita que Sandra não se entregará para a polícia. Paixão afirma que precisa ver a mudança de Ernesto. Estela questiona Túlio sobre sua esposa. Sandra ameaça Candinho com uma arma, e Dita chega na hora.
(19h40) Dona de Mim
Lucas despista Ryan, e Bárbara fecha o contrato de patrocínio com Heidegger, que decide investir na lutadora e em Lucas. Ayla sofre ao saber que Filipa e Jaques estão juntos. Jeff pede Stephany em namoro. Ryan pressiona Lucas a fazer exame toxicológico. Marlon ajuda Alan a se reaproximar de Jussara. Claudinei alerta Walkíria sobre o paradeiro de Vanderson. Marlon impede Pompeu de cometer uma injustiça contra Aldemir. Samir e Ricardo anunciam a Samuel que as novas peças da Boaz podem ter sido feitas ilegalmente.
(21h20) Vale Tudo
Não será divulgado.