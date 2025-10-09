Resumo das novelas, 10.10: Filha de Juan e Mar nasce em 'As Filhas da Senhora Garcia'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

SBT/TV JORNAL

(14h) Maria do Bairro



Maribel, inconformada, diz a Heitor que o casamento foi cancelado e está preocupada porque talvez não consigam encontrar uma data disponível em outra igreja. Alessandro, estranhando a atitude de Heitor, pergunta por que ele não deu entrada nos papéis do casamento. Heitor diz a Maribel que Alessandro o acompanhou até a igreja e que a data já está marcada. Alessandro, irônico, diz a Rubi que ela não conseguiu esconder sua decepção ao saber que o casamento de Maribel e Heitor não foi cancelado. Inácio, preocupado, telefona para Alessandro e diz que as falhas de memória de sua mãe estão cada vez mais constantes. Alessandro afirma que vai submetê-la a vários exames, mas tudo indica que ela esteja com o mal de Alzheimer. Genaro diz a Heitor que Artur lhe propôs alguns negócios, mas não sabe se deve aceitar, pois percebe que ele está muito indeciso quanto a seus sentimentos por Maribel.

(14h45) Rubi



(21h) A-Mar



Estrella informa aos trabalhadores de seu pai que se tornará a capitã deles, mas eles imediatamente rejeitam ser liderados por uma mulher. Gertrudes faz Yasmin acreditar que Fabian recuperou a custódia legal, mas pede para que a menina seja quem acabe com o pai. Estrella se prepara para ir pescar, no entanto, ao tentar mover o barco, ela cai e o ‘Tiburón’ aproveita para zombar dela, dizendo que ela não tem força para a tarefa. Estrella, ao confirmar que Érika está interferindo em seus problemas com Fabian, pede para que ela fique fora disso, mas silenciosamente a avisa que não descansará até vê-la fora da cidade.

(21h45) As Filha da Senhora Garcia



Rócio se enche de ódio por Luis, perde o controle e toma uma atitude da qual se arrependerá. Graças ao nascimento da filha de Juan e Mar, Ofélia e Susana resolvem suas diferenças.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul



Nedim fica arrasado ao descobrir a verdade, e Cemre não tem mais forças para apoiá-lo. Mesmo com Cenk tentando impedir, ela revela tudo a Nedim. Ceren percebe que o marido assistiu às gravações. Apesar de tentar se justificar, Nedim está decidido a deixá-la. Disposta a evitar o divórcio a qualquer custo, Ceren se arma. Agah nota o risco do confronto entre Cenk e Nedim e decide agir. A noite planejada para selar a paz se transforma em acerto de contas. Enquanto isso, Seniz coloca em prática um plano para virar o jogo contra Nedim após o acordo dele com Agah.

RECORD – CANAL 9

(21h) A Vida de Jó



Com grande alegria, Jó recebe visitantes especiais. Muitos anos depois, Gabriel entrega um recado de Deus a uma jovem mulher.

(22h) Reis



Zequele leva sua família para cuidar da videira deixada por Urias. Mizpa conta um segredo a Joabe e o guerreiro fica furioso com a revelação. Ele fica com o ego ferido e passa a desprezar a mulher.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!



Sandra e Zulma se enfrentam. Ernesto termina o relacionamento com Tamires. Túlio constata que Estela fugiu. Ernesto manipula Mirtes. Inês provoca Ernesto. Asdrúbal revela sua identidade à família de Cunegundes. Maria Divina tem sua esmeralda roubada. Anabela pensa ter ouvido Estela. Estela retorna à casa de Túlio e confessa estar com medo. Dita diz a Candinho que deseja ser apenas sua amiga. Tobias tenta se reaproximar de Lauro. Sônia beija Quincas. Picolé e Zé dos Porcos sofrem por Maria Pureza e Maria Divina. Candinho vê Sandra.

(19h40) Dona de Mim



Tânia sofre ao perceber que Jaques e Filipa estão juntos, e Ricardo se incomoda. Jaques diz a Danilo que deseja tê-lo como informante na Boaz. Leo conversa com Marlon sobre o fim de seu noivado com Kami. Tânia algema Ricardo, que se desespera. Filipa hesita em relação a Jaques. Chega o dia das lutas de kickboxing, e Heidegger diz a Bárbara que está de olho em Lucas. Ryan visita Kami, e Leo acha graça. Ricardo tenta se desvencilhar das algemas, e Tânia o atinge, fazendo o advogado desfalecer. Marlon vence sua luta, e Bárbara o abraça, sendo observada por Kami e Leo.

(21h20) Vale Tudo



Daniela é contratada pela Paladar como advogada. Marco Aurélio e Leila vislumbram assumir a TCA. Maria de Fátima é ameaçada de despejo e é cancelada nas redes sociais. Cecilia e Laís descobrem uma informação importante sobre Luiz. César despreza Maria de Fátima. Raquel aconselha Maria de Fátima a arrumar um emprego. Leonardo tem uma convulsão e desmaia.