Resumo das novelas, 09.10: Rubi pede que Heitor passe a noite com ela em 'Rubi'
Rubi, fingida, pede a Heitor que ele passe a noite com ela e depois se afaste para sempre. Confira o resumo completo das novelas
SBT/TV JORNAL
(14h) Maria do Bairro
Soraya, furiosa e desconfiada, questiona Alícia e Esperança sobre onde estavam. Maria diz a todos que Nandinho retornou para a família e pede para Tita fazer amizade com Alícia. Soraya, histérica, pergunta a Alícia se sua mudança tem relação com Nandinho e a ameaça. Soraya, embriagada, liga para a casa dos De La Vega, e Nandinho diz que não quer mais vê-la. Soraya diz a Aldo que Nandinho não pode deixá-la, pois ela ainda não se vingou e o ama. Nandinho luta para não ter uma recaída por Soraya. Soraya, bêbada, vai à casa dos De La Vega à procura de Nandinho. Soraya e Maria discutem. Maria a empurra, e Soraya tenta enforcá-la. Luís Fernando tenta defender Maria, e Soraya chama por Nandinho. Soraya, bêbada, diz a Maria que tirará Nandinho dela, já que não conseguiu ficar com Luís Fernando. Nandinho diz a todos da família que dará um basta em Soraya. Ao chegar em casa, Soraya encontra Kalista em seu portão. Luís Fernando pede a Maria que deixe Nandinho conversar com Soraya. Soraya, embriagada, garante que Nandinho voltará para ela.
(14h45) Rubi
Rubi, fingida, pede a Heitor que ele passe a noite com ela e depois se afaste para sempre. Marcos pede Cristina em namoro. Ela diz que não pode aceitar porque está apaixonada por Caetano. Rubi diz a Cristina que talvez Caetano tenha se decepcionado, já que a viu sair com Marcos. Rosário diz à filha que deveria ter comentado com Caetano que Marcos é apenas um amigo. Lola avisa Cristina que Caetano ligou para cancelar o encontro. Doutor Belmiro comenta com Gatuno que fará com que Alessandro confie novamente nele. Depois, ele pretende acusar Alessandro de fraude, pois não vai permitir que ele fique à frente do projeto. Rubi vai até a casa de Genaro e Elisa para levar alguns documentos. Chorando, ela diz ao casal que está muito preocupada com a saúde de sua mãe e que, além disso, não gostaria de abandonar a Universidade. Maribel, desconcertada, pergunta a Heitor por que ele não foi à igreja dar entrada nos papéis do casamento.
(21h) A-Mar
Fabian implora a Gertrudes que esqueça o passado e o deixe estar perto de sua filha, caso contrário, ele está disposto a denunciá-la, já que Yasmin quase morreu sob seus cuidados. Gabriel vê uma mulher flutuando no mar e se apressa em ajudá-la. Estrella informa à família que o empréstimo bancário foi negado e que, agora, elas deverão se dedicar mais tempo ao negócio na praia. Iker visita a ‘Sirena’ no hospital para entregar-lhe o desenho que fez dela, mas descobre que ela terá alta e pede ao pai para cuidá-la. Estrella se dispõe a se tornar a primeira pescadora para sustentar sua família e, assim, pagar a Fabian cada último centavo.
(21h45) As Filhas da Senhora Garcia
O que acontecerá com Mar? Ela estará disposta a contar toda a verdade a Juan? Descubra também se os irmãos Portilla perdoarão o pai. E quem Valeria escolherá para viver seu sonho de amor: Arthur ou Nicolás.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Cruel Istambul
Seniz é atingida em cheio quando menos espera. Cenk e Nedim ficam em choque com os acontecimentos, e Agah se enfurece ao presenciar o confronto entre mãe, filho e sobrinho. Cenk decide se afastar de vez da mãe. Ceren enfrenta Seniz e a culpa pela morte do bebê. Sem conseguir enfrentá-la sozinha, ela busca aliados. Cemre sofre com a irmã e, ao descobrir que Nedim e Ceren vão se separar, fica angustiada. Ceren resolve usar sua última carta.
RECORD – CANAL 9
(21h30) A Vida de Jó
Frente a frente com um velho amigo, Jó recebe um pedido de perdão. Com um segredo revelado, Sera confronta Efraim e é pega de surpresa com uma confissão.
(22h) Reis
Hanum descobre que Áshima, a irmã de Zeleque, é informante dos israelitas. O rei decide tomar uma decisão drástica após a revelação. Zequele e os demais soldados se espantam ao ouvir Davi.
REDE GLOBO
(18h25) Êta Mundo Melhor!
Estela desmaia nos braços de Túlio, que a socorre com a ajuda de sua família. Medeia beija Asdrúbal, e Cunegundes vê. Lúcio anuncia um concurso para encontrar novos autores de radionovela, e Manoela sugere que Margarida se inscreva. Na casa de Túlio, Estela desperta ao ouvir a voz de Dita na rádio. Paula se preocupa com a dedicação de Túlio a Estela. Maria Divina exibe sua esmeralda a caminho de São Paulo. Celso confessa a Padre Lucas sua preocupação com Sandra. Zulma reconhece Sandra.
(19h40) Dona de Mim
Jaques afirma a Rosa que ela se surpreenderá com suas atitudes. Leo teme a reação de Jaques ao ver Sofia e Dedé. Ricardo assessora Samir na transição dos advogados que acompanham a Boaz. Jaques provoca Sofia na piscina, e Leo se revolta. Kami termina o noivado com Marlon. Ivy e Peter se aproximam. Ricardo passa informações sigilosas da Boaz para Jaques. Samuel confronta Filipa sobre sua relação com Jaques. Nina e Danilo se divertem juntos. Filipa se orienta com Cássia. Tânia e Jaques assinam o divórcio. Tânia vê Jaques com Filipa.
(21h20) Vale Tudo
Suspeitos pela morte de Odete dão seus depoimentos.