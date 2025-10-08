fechar
Entretenimento | Notícia

Resumo das novelas, 09.10: Rubi pede que Heitor passe a noite com ela em 'Rubi'

Rubi, fingida, pede a Heitor que ele passe a noite com ela e depois se afaste para sempre. Confira o resumo completo das novelas

Por JC Publicado em 08/10/2025 às 15:17
Novela Rubi
Novela Rubi - REPRODUÇÃO

SBT/TV JORNAL

(14h) Maria do Bairro

Soraya, furiosa e desconfiada, questiona Alícia e Esperança sobre onde estavam. Maria diz a todos que Nandinho retornou para a família e pede para Tita fazer amizade com Alícia. Soraya, histérica, pergunta a Alícia se sua mudança tem relação com Nandinho e a ameaça. Soraya, embriagada, liga para a casa dos De La Vega, e Nandinho diz que não quer mais vê-la. Soraya diz a Aldo que Nandinho não pode deixá-la, pois ela ainda não se vingou e o ama. Nandinho luta para não ter uma recaída por Soraya. Soraya, bêbada, vai à casa dos De La Vega à procura de Nandinho. Soraya e Maria discutem. Maria a empurra, e Soraya tenta enforcá-la. Luís Fernando tenta defender Maria, e Soraya chama por Nandinho. Soraya, bêbada, diz a Maria que tirará Nandinho dela, já que não conseguiu ficar com Luís Fernando. Nandinho diz a todos da família que dará um basta em Soraya. Ao chegar em casa, Soraya encontra Kalista em seu portão. Luís Fernando pede a Maria que deixe Nandinho conversar com Soraya. Soraya, embriagada, garante que Nandinho voltará para ela.

(14h45) Rubi

Rubi, fingida, pede a Heitor que ele passe a noite com ela e depois se afaste para sempre. Marcos pede Cristina em namoro. Ela diz que não pode aceitar porque está apaixonada por Caetano. Rubi diz a Cristina que talvez Caetano tenha se decepcionado, já que a viu sair com Marcos. Rosário diz à filha que deveria ter comentado com Caetano que Marcos é apenas um amigo. Lola avisa Cristina que Caetano ligou para cancelar o encontro. Doutor Belmiro comenta com Gatuno que fará com que Alessandro confie novamente nele. Depois, ele pretende acusar Alessandro de fraude, pois não vai permitir que ele fique à frente do projeto. Rubi vai até a casa de Genaro e Elisa para levar alguns documentos. Chorando, ela diz ao casal que está muito preocupada com a saúde de sua mãe e que, além disso, não gostaria de abandonar a Universidade. Maribel, desconcertada, pergunta a Heitor por que ele não foi à igreja dar entrada nos papéis do casamento.

(21h) A-Mar

Fabian implora a Gertrudes que esqueça o passado e o deixe estar perto de sua filha, caso contrário, ele está disposto a denunciá-la, já que Yasmin quase morreu sob seus cuidados. Gabriel vê uma mulher flutuando no mar e se apressa em ajudá-la. Estrella informa à família que o empréstimo bancário foi negado e que, agora, elas deverão se dedicar mais tempo ao negócio na praia. Iker visita a ‘Sirena’ no hospital para entregar-lhe o desenho que fez dela, mas descobre que ela terá alta e pede ao pai para cuidá-la. Estrella se dispõe a se tornar a primeira pescadora para sustentar sua família e, assim, pagar a Fabian cada último centavo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

(21h45) As Filhas da Senhora Garcia

O que acontecerá com Mar? Ela estará disposta a contar toda a verdade a Juan? Descubra também se os irmãos Portilla perdoarão o pai. E quem Valeria escolherá para viver seu sonho de amor: Arthur ou Nicolás.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul

Seniz é atingida em cheio quando menos espera. Cenk e Nedim ficam em choque com os acontecimentos, e Agah se enfurece ao presenciar o confronto entre mãe, filho e sobrinho. Cenk decide se afastar de vez da mãe. Ceren enfrenta Seniz e a culpa pela morte do bebê. Sem conseguir enfrentá-la sozinha, ela busca aliados. Cemre sofre com a irmã e, ao descobrir que Nedim e Ceren vão se separar, fica angustiada. Ceren resolve usar sua última carta.

RECORD – CANAL 9

(21h30) A Vida de Jó

Frente a frente com um velho amigo, Jó recebe um pedido de perdão. Com um segredo revelado, Sera confronta Efraim e é pega de surpresa com uma confissão.

(22h) Reis

Hanum descobre que Áshima, a irmã de Zeleque, é informante dos israelitas. O rei decide tomar uma decisão drástica após a revelação. Zequele e os demais soldados se espantam ao ouvir Davi.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!

Estela desmaia nos braços de Túlio, que a socorre com a ajuda de sua família. Medeia beija Asdrúbal, e Cunegundes vê. Lúcio anuncia um concurso para encontrar novos autores de radionovela, e Manoela sugere que Margarida se inscreva. Na casa de Túlio, Estela desperta ao ouvir a voz de Dita na rádio. Paula se preocupa com a dedicação de Túlio a Estela. Maria Divina exibe sua esmeralda a caminho de São Paulo. Celso confessa a Padre Lucas sua preocupação com Sandra. Zulma reconhece Sandra.

(19h40) Dona de Mim

Jaques afirma a Rosa que ela se surpreenderá com suas atitudes. Leo teme a reação de Jaques ao ver Sofia e Dedé. Ricardo assessora Samir na transição dos advogados que acompanham a Boaz. Jaques provoca Sofia na piscina, e Leo se revolta. Kami termina o noivado com Marlon. Ivy e Peter se aproximam. Ricardo passa informações sigilosas da Boaz para Jaques. Samuel confronta Filipa sobre sua relação com Jaques. Nina e Danilo se divertem juntos. Filipa se orienta com Cássia. Tânia e Jaques assinam o divórcio. Tânia vê Jaques com Filipa.

(21h20) Vale Tudo

Suspeitos pela morte de Odete dão seus depoimentos.

Leia também

Flávio Ricco: O SBT só tem a perder com seus descontentamentos internos
Televisão

Flávio Ricco: O SBT só tem a perder com seus descontentamentos internos
Rinaldi Faria causa revolta nos bastidores do SBT
Notícias

Rinaldi Faria causa revolta nos bastidores do SBT

Compartilhe

Tags