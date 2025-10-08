Rinaldi Faria causa revolta nos bastidores do SBT
O clima nos bastidores do SBT não é um dos melhores com o comando de Rinaldi Faria, executivo à frente da parte artística da emissora. Grandes apresentadores da emissora já não escondem mais suas insatisfações com as mudanças bruscas na grade e falta de investimentos nos programas.
O caso mais recente aconteceu com Ratinho, que demonstrou sua insatisfação com o novo horário do seu programa por conta do reality musical The Voice Brasil, que estreou na emissora na última segunda-feira (6). “Nosso programa na segunda-feira será às 21:30, enquanto durar o The Voice. Só fiquei muito triste de ter que ficar sabendo disso [dessa mudança de horário] na última hora”, desabafou.
“Fiquei chateado, porque estou há muito tempo nesse horário, e eu acho que meu público merecia um pouquinho mais respeito. Mas não foi culpa minha”, comentou o apresentador veterano. Celso Portiolli, que se encontra em alta na emissora aos domingos, já reclamou da falta de investimentos no Domingo Legal.
Segundo os jornalistas Daniel Castro e Daniel Farad, do Notícias da TV, nomes importantes da emissora de Silvio Santos já alertaram a presidente da emissora, Daniela Beyruti, sobre como a emissora tem sido alvo de piadas na imprensa e causado insatisfação no mercado publicitário com os inúmeros erros em sua programação. Rinaldi Faria, com o diretor de programação, Mauro Lissoni, tem causado mais inseguranças e multiplicado erros do que, de fato, alavancado a emissora.
SBT nega as informações
Porém, o SBT negou as informações de que os bastidores da emissora se encontram tensos com os desmandos de Rinaldi Faria. “Não é verdade que os artistas citados estão insatisfeitos. Ratinho e Celso Portiolli não registraram nenhuma reclamação em relação à nova gestão das produções. Ambos são parceiros e fazem parte da história da emissora”, explicou a assessoria do canal.
