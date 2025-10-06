Resumo nas novelas, 07.10: Arthur confronta Valeria e Nicolás em 'As Filhas da Senhora Garcia'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(14h) Maria do Bairro



Aldo procura Tita, que novamente o rejeita, e ele promete que não a procurará mais. Soraya, por telefone, pergunta a Maria se ela entendeu o aviso de vingança enviado através do Nandinho embriagado. Maria omite de Luís Fernando o que Soraya disse. Abelardo pede a Aldo para não procurar mais Tita. Nandinho expressa o desejo de ver Soraya. Glenda procura Tita na escola e pede para que ela se afaste de Aldo. Nandinho e Tita discutem por causa de Soraya. Luís Fernando tenta conversar com Nandinho, mas o rapaz grita com ele. Mejía exige mais dinheiro de Soraya para manter seu silêncio. Maria conta a Nandinho que Luís Fernando foi à casa de Soraya com a intenção de matá-la. Maria tenta alertar Nandinho, mas ele diz que ama Soraya e não se afastará dela. Nandinho vai à casa de Soraya às escondidas e a flagra beijando Aldo. Soraya, bêbada, tenta convencer Nandinho de que foi um engano. Os dois discutem. Tita diz a Vitória e Maria que não quer viajar. Nandinho diz a Soraya que o pai dele tinha razão sobre o caráter dela. Soraya simula um desmaio e pede para que Nandinho a leve para o quarto, tentando envolvê-lo. Nandinho não cede ao jogo de Soraya e a rejeita. Alícia diz a Nandinho que não é louca, que Soraya a maltrata porque é má e que se casou com o pai dela apenas por dinheiro.

(14h45) Rubi



Alessandro critica Rubi por tê-lo beijado. Ela afirma que o beijou apenas para se certificar de que já não sente nada por ele. Heitor chega à casa de Maribel e é interceptado por Rubi. Ela pergunta como os dois vão explicar a Maribel que não trabalham mais juntos. Rubi tenta beijá-lo, mas Heitor se afasta. Maribel diz a Heitor que Rubi anda muito sensível por causa do casamento, pois acredita que a amizade das duas terminará. Alessandro comunica a Heitor que Rubi está definitivamente fora de sua vida e, por isso, não precisam brigar por causa dela. Inácio fica preocupado ao notar que Carla demonstra falhas de memória. Alessandro comenta com Heitor que percebeu que a mãe esquece os acontecimentos mais recentes e diz que isso pode ser o primeiro sintoma do mal de Alzheimer. Rubi vai até a empresa de Heitor, afirma que não pode mais esconder o que sente por ele e lhe dá um beijo.

(21h) A-Mar



Estrella está muito animada com sua promoção a gerente do restaurante onde trabalha, mas infelizmente é informada de que sua posição será tomada pela sobrinha da proprietária. Ulisses está muito entusiasmado com o empréstimo de Fabian para abrir um restaurante, mas, na verdade, é vítima da maldade de Rosalba, que nunca o perdoou por tê-la deixado por Meche. Estrella, sua mãe e suas irmãs estão animadas para saber qual surpresa o pai lhes reservou, contudo, elas recebem a visita do comandante, que as informa que Ulisses perdeu a vida. Estrella chega a La Peñita para dar seu último adeus ao pai, mas antes de chegar em casa, decide ir ao calçadão para recordar os belos momentos que passou com ele. Fabian, ao vê-la chorar, se aproxima para ajudá-la e descobre que ela é filha de Ulisses.

(21h45) As Filhas da Senhora Garcia



Arthur não suporta a ideia de que Valeria e Nicolás nutrem sentimentos recíprocos e os confronta. Resta saber se Arthur compreenderá o motivo que levou os dois a se apaixonarem. Enquanto isso, Leonardo, determinado a desmascarar a mulher, parte em busca de testemunhas. Valeria é atacada por Camila e Rócio e tenta explicar a situação. Leonardo reúne as informações necessárias e prepara uma surpresa para Paula.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul



Cenk se defende das desconfianças de Cemre, mas se perde quando Nedim intervém. A faísca acesa por Nedim vira uma discussão que abala Cemre profundamente. Enquanto isso, Seniz descobre o dinheiro que Ceren exige. Sem acreditar na cegueira de Agah, ela usa Seher contra Ceren. Cenk perde a calma diante da proximidade entre Nedim e Cemre. Na tentativa de marcar presença na mansão, Nedim acaba frente a frente com o tio. Já Seniz não aceita perder nada da fortuna dos Karachay e coloca em prática seu plano para eliminar todos os obstáculos.

RECORD – CANAL 9

(21h) A Vida de Jó



Mostrando a Jó as suas criações, Deus lhe faz questionamentos. Em Uz, Elifaz, Zofar e Bildade ficam mexidos com um reencontro.

(22h) Reis



Bateseba sofre pela morte de Urias. A mulher se sente culpada pelo trágico destino do marido. Durante uma visita solidária a viúva do guerreiro, Sama e Arrava são maltratados e expulsos por Aitofel. Com objetivo de estar perto do filho, Davi propõe casamento a Bateseba, que fica chocada com a proposta do rei.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!



Celso exige que Sabiá traga notícias sobre o paradeiro de Estela. Tamires aconselha Mirtes a esquecer Ernesto. Sandra e Ernesto prometem acabar com a vida de Candinho. Carmem arma um plano para se infiltrar na mansão de Candinho. Manoela confronta Candinho sobre sua noite com Zulma. Margarida se irrita com o descrédito de Olímpia. Quincas deixa escapar que Zé dos Porcos esteve no dancing, e Maria Divina se irrita. Candinho pressiona Ernesto na frente de Paixão. Celso ameaça entregar Sandra à polícia. Sabiá informa a Celso que um corpo foi encontrado na lagoa.

(19h40) Dona de Mim



Samuel lamenta a situação de sua família, e Leo o apoia. Tânia comenta com Ricardo que foi chamada para depor sobre a morte de Abel. Kami flagra Marlon próximo a Bárbara. Marlon repreende o comportamento de Dara com Lucas. Jaques desabafa com Filipa, e Isabela acredita que a filha cederá às investidas do cunhado. Filipa diz a Nina que está confusa com seus sentimentos por Jaques. Kami confessa a Pam que não sabe se quer continuar com Marlon. Pam convence Samuel a manter o emprego de Danilo. Samuel questiona Danilo sobre o envolvimento de Jaques na morte de Abel. Anthony sonda Tânia sobre as linhas de investigação de Walkíria. Isabel aconselha Jaques sobre como conquistar Filipa. Jaques e Filipa se beijam.



(21h20) Vale Tudo



Odete é encontrada morta em seu quarto de hotel. Raquel e Ivan desconfiam de Maria de Fátima. Freitas recebe uma ligação informando sobre a morte de Odete. Afonso e Heleninha indicam Marco Aurélio para substituir Odete na presidência da TCA. Depois de olhar as imagens das câmeras de segurança do hotel, o delegado Mauro identifica as pessoas suspeitas de terem tirado a vida de Odete.