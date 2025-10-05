Resumo das novelas 06.10: Heitor pede perdão a Rubi por tê-la beijado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

SBT/TV JORNAL

(14h) Maria do Bairro

Luís Fernando diz a Maria que irá atrás de Soraya para matá-la. Nandinho, embriagado e nervoso, avisa Luís Fernando que, se ele fizer algo contra Soraya, o odiará pelo resto da vida. Nandinho desmaia e, ao acordar, começa a delirar. Kalista pede esmolas na casa de Soraya. Doutor Rodrigo informa Maria que Nandinho está intoxicado. Luís Fernando, furioso com o estado de Nandinho, pega um revólver e vai à casa de Soraya, mas não a encontra. Ele deixa um recado com Esperança. Maria diz a Luís Fernando que teme pela vida de Nandinho. Tita, por telefone, diz a Aldo que sairá do país, pois o amor deles não é possível. Luís Fernando afirma a Maria que Soraya deve pagar. Maria implora para que Luís Fernando não procure mais Soraya. Vitória procura Abelardo para falar sobre Aldo e pede para que ele o separe de Tita. Esperança conta a Soraya que Luís Fernando ameaçou matá-la se Nandinho morrer. Aldo avisa Soraya que não conseguirão separá-lo de Tita. Soraya tenta bater em Alícia, mas Aldo a impede. Verônica escreve da Europa para Tita, avisando que ela terá um irmãozinho. Soraya diz a Aldo que tem total domínio sobre Nandinho. Maria pergunta a Nandinho sobre o crucifixo. Alícia diz a Esperança que deseja ser livre e voltar a andar. Soraya liga para a casa de Maria. Maria atende, e Soraya pede para falar com Nandinho.

(14h45) Rubi

Heitor se desculpa com Maribel, alegando uma terrível dor de cabeça, e diz que não poderá acompanhá-la ao teatro. Magda aconselha Maribel a ir ao apartamento de Heitor, pois ele precisa de sua companhia se não está bem. Lorena diz a Raul que se sente pressionada e gostaria que ele fosse mais carinhoso com ela. Heitor pede perdão a Rubi por tê-la beijado. Rubi finge constrangimento com o ocorrido e diz que é melhor que os dois não trabalhem mais juntos. Rubi sugere a Maribel que desista da Universidade e fique apenas com a fisioterapia, assim ela poderá fazer uma surpresa a Heitor no dia do casamento. Heitor discute com Alessandro porque este tenta convencê-lo de que Rubi está interessada apenas em sua situação financeira. Alessandro e Rubi se encontram. Ele tenta se afastar, mas Rubi se aproxima e lhe dá um beijo.

(21h) As Filhas da Senhora Garcia

Diante da imprudência de Ofélia, Luis e Mar decidem revelar toda a verdade aos irmãos Portilla.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul

Todos ficam espantados na mansão ao ver Nedim e Ceren de mãos dadas. Recuperado do choque, Agah tenta expulsar Ceren, mas Nedim reage de forma que o ofende profundamente. Cenk e Damla se surpreendem quando Nedim reivindica a mansão. Já Seniz tenta virar o jogo. Cemre não acredita no que Nedim está fazendo e Cenk explode de raiva. O limite de Cenk é ultrapassado quando Nedim exige saber quando eles deixarão a casa. Decidido, Cenk afirma que, se Nedim quer guerra, ele terá.

RECORD – CANAL 9

(21h) A Vida de Jó

Reunido com Elifaz, Bildade e Zofar, Jó reage às acusações. Na tentativa de proteger Sera e Raquel, Efraim toma uma atitude arriscada.

(22h) Reis

ferimentos e morre na batalha. Davi não se abala diante da má notícia do mensageiro de Joabe. Benaia estranha a reação do rei e fica desconfiado.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!

Ernesto tenta despistar Dita sobre seu envolvimento no sumiço de Estela, e Tamires desconfia. Inês diz a Sandra que Ernesto está preso. Anabela se desespera com a ausência de Estela, e Celso e Candinho tentam apoiá-la. Sabiá conversa com Samir sobre Celso. Quincas insiste em ficar com Sônia. Celso enfrenta Ernesto. Ernesto e Sandra se reencontram, e se beijam com paixão. No dancing, Dita canta em homenagem a Estela.

(19h40) Dona de Mim

Marlon pede que Kami seja sincera com ele sobre seus sentimentos. Kami se sensibiliza com as intenções de Ryan. Peter confessa seu interesse por Nina. Bárbara e Ryan ficam juntos. Marlon surpreende Peter e Nina no galpão, e convoca Manuel e Danilo. Jaques assume os prejuízos financeiros causados por Peter e Nina nos estabelecimentos da região. Leo se revolta contra a decisão de Jaques de desmontar o quarto de Sofia na mansão. Vivian consegue reverter a curatela de Rosa para Samuel, e Jaques se enfurece. Bárbara comenta com Marlon sobre Ryan e Kami. Walkíria intima Tânia a depor sobre o assassinato de Abel. Samuel retoma a presidência da Boaz. Davi e Ricardo se assustam com a fúria de Jaques.

(21h20) Vale Tudo

Raquel confessa a Ivan que teme que Maria de Fátima atente contra Odete. Celina se preocupa com o sumiço de Heleninha. Odete passa as últimas orientações para Consuêlo antes de viajar. Odete fica surpresa ao saber que Maria de Fátima está viva. Marco Aurélio, Maria de Fátima e César têm planos em relação a Odete. Odete recebe uma pessoa em seu quarto.